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Баланс-Платформа Balance Platform

Баланс-Платформа - Balance Platform

УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 Сервис финтеха Баланс-Платформа признан лучшим для импортозамещения ПО на CNewsForum Кейсы-2025 1
26.06.2025 Сервис финтеха Баланс-Платформа признан лучшим для импортозамещения ПО на CNewsForum Кейсы-2025 1
22.04.2024 Крупным совладельцем HeadHunter стал известный основатель финансовых интернет-сервисов 1
07.07.2020 Абсолют Банк и «Баланс-Платформа» запустили совместный сервис 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Баланс-Платформа и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9366 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1180 1
Bluemont International 8 1
Квикстеп 2 1
Эквилибриум Капитал 3 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 534 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1705 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 581 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2744 1
Абсолют Банк 236 1
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 51 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1669 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10878 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) 255 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5575 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5489 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 954 1
Таврин Иван 119 1
Назаров Леван 3 1
Белоцерковский Георгий 1 1
Kayne Anderson Rudnick 13 1
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52688 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1345 1
Россия - РФ - Российская федерация 150172 1
Кипр - Республика 571 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7459 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49529 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5279 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 178 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6895 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16801 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11322 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2010 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367817, в очереди разбора - 750285.
Создано именных указателей - 177587.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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