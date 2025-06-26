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Баланс-Платформа Balance Platform
УПОМИНАНИЯ
Баланс-Платформа и организации, системы, технологии, персоны:
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5489 1
|Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 954 1
|Таврин Иван 119 1
|Назаров Леван 3 1
|Белоцерковский Георгий 1 1
|Kayne Anderson Rudnick 13 1
|Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 154 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52688 1
|Россия - СЗФО - Калининградская область 1345 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150172 1
|Кипр - Республика 571 1
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