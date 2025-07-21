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«Рольф» запустила дистанционный сервис автокредитования

ГК «Рольф», российский автодилер, совместно с финтех-компанией «Баланс-Платформа» представили онлайн-сервис, который позволяет получить итоговое решение по автокредиту до визита в дилерский центр. Теперь пользователи платформы Rolf.ru могут заранее узнать, на каких условиях банки готовы выдать кредит, и прийти на сделку с уже одобренной заявкой.

В карточках автомобилей появилась кнопка «Кредит»: достаточно нажать, подтвердить данные через «Госуслуги» — и менее чем за минуту получить предложения от ведущих банков-партнёров. В ближайшее время сервис также станет доступен в мобильном приложении «Мой Рольф».

Следующий этап — полное дистанционное оформление автокредита с онлайн-подписанием документов. Релиз обновлённой версии запланирован на конец 2025 г.

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Бизнес

«Наша задача — сделать покупку автомобиля и взаимодействие с «Рольф» максимально удобным для клиента. Почти 70% наших клиентов приобретают автомобили с привлечением кредитных средств, и мы видим своей задачей обеспечить для них простой, прозрачный и быстрый доступ к лучшим условиям от наших банков-партнёров. Новый онлайн-сервис стал органичным элементом нашей цифровой платформы, которая постоянно развивается вместе с рынком и ожиданиями клиентов», — сказала Ольга Бойко, директор департамента финансовых услуг ГК «Рольф».

«Партнёрство с лидером авторитейла России выводит покупку автомобиля в кредит на качественно новый уровень и существенно экономит время клиента. Пользователи ценят удобство и доступность онлайн-сервиса на платформах «Рольф», отсутствие бумажной волокиты, простоту анкеты и скорость получения ответа. Уверен, наш технологический опыт сделает путь к автомобилю ещё быстрее и проще», — отметил Алексей Бородавин, руководитель кредитования и страхования вертикали «Авто» финтех-компании «Баланс-Платформа».

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