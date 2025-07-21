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Бойко Ольга
УПОМИНАНИЯ
|21.07.2025
|«Рольф» запустила дистанционный сервис автокредитования 1
|28.04.2020
|ВТБ и «Рольф» провели первую в России онлайн-сделку с автокредитом 1
Бойко Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2912 1
|Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 95 1
|ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 57 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151099 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44579 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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