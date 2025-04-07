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Индексная книга (каталог) CNews*
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Максимов Евгений



07.04.2025 «Технологии искусственного интеллекта в телекоммуникациях»: новая магистерская программа в Высшей школе экономики 1
22.08.2024 Yadro и НГУ открыли совместную лабораторию по разработке программного обеспечения и систем на кристалле 1
14.05.2024 Подведены итоги инженерного хакатона SoC Design Challenge 1
23.04.2024 8 задач, чтобы перезапустить инженерную школу в России 1
16.02.2024 МИЭМ ВШЭ и Yadro открыли мастерскую в сфере телеком-технологий 1
26.01.2023 ХФИЦ ДВО РАН и Yadro подписали соглашение о стратегическом научном и научно-техническом сотрудничестве 1
05.09.2022 Школа синтеза цифровых схем при поддержке Yadro вырастет во всероссийскую сеть образовательных кластеров 1
04.08.2008 Diasoft FA# Retail.Front сертифицирован по критерию IBM SOA Exploit 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Максимов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 514 6
Diasoft - Диасофт 910 1
IBM - International Business Machines Corp 9459 1
Syntacore 27 1
ИКС - Yadro - Microprocessors 6 1
ИКС 326 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
Lenovo Motorola 3503 1
МегаФон 9114 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6026 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2959 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4590 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 136 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67747 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13490 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6377 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28120 2
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 555 2
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 679 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51826 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 460 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1464 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4024 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6299 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1637 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20912 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20106 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1717 1
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 410 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11286 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3780 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14024 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 490 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16276 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4237 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2222 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1248 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3074 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14259 1
Diasoft FA# АБС 66 1
IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 1
Diasoft FA# Retail 11 1
ИКС - Yadro Импульс 2 1
Биленко Александр 2 1
Переверзев Алексей 8 1
Путин Владимир 3221 1
Мишустин Михаил 688 1
Райгородский Андрей 39 1
Путилов Александр 1 1
Шпак Василий 232 1
Урусов Виктор 131 1
Россия - РФ - Российская федерация 147006 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17639 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43750 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3168 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4018 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 2
Беларусь - Минск 641 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14204 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2787 1
Россия - СФО - Новосибирск 4368 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 291 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2705 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 853 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1314 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17279 1
Беларусь - Белоруссия 5769 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2964 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2900 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29664 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5877 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48713 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 931 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24487 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2407 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1465 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13852 1
Образование в России 2255 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8683 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5706 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 549 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 581 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51930 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 122 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18929 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 395 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1360 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7716 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2395 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1351 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2042 1
Материаловедение - Materials Science 175 1
ЦКП - Центр коллективного пользования 45 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 66 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 254 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 453 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 963 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 212 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1104 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 123 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 160 1
СамГУ - Самарский государственный университет 22 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
РАН - Российская академия наук 1906 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1540 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 189 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 388 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 614 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 317 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 209 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 24 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 2
ЧипЭКСПО - ChipEXPO 3 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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