Получите все материалы CNews по ключевому слову
Максимов Евгений
Максимов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 514 6
|Diasoft - Диасофт 910 1
|IBM - International Business Machines Corp 9459 1
|Syntacore 27 1
|ИКС - Yadro - Microprocessors 6 1
|ИКС 326 1
|Скала^р - ранее InterLab IBS 203 1
|Lenovo Motorola 3503 1
|МегаФон 9114 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 136 1
|АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 1
|Diasoft FA# АБС 66 1
|IBM Certified - IBM Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 56 1
|Diasoft FA# Retail 11 1
|ИКС - Yadro Импульс 2 1
|Биленко Александр 2 1
|Переверзев Алексей 8 1
|Путин Владимир 3221 1
|Мишустин Михаил 688 1
|Райгородский Андрей 39 1
|Путилов Александр 1 1
|Шпак Василий 232 1
|Урусов Виктор 131 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351367, в очереди разбора - 760593.
Создано именных указателей - 172350.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.