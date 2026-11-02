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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 203797
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Биленко Александр

СОБЫТИЯ


02.11.2026 YADRO начинает новый учебный год в Школе синтеза цифровых схем 1
05.09.2022 Школа синтеза цифровых схем при поддержке Yadro вырастет во всероссийскую сеть образовательных кластеров 1
21.09.2010 30 сентября в Москве пройдет ежегодный форум «Живая электроника России» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Биленко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 834 2
ИКС - Yadro - Microprocessors 6 1
ИКС 588 1
Syntacore 28 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3478 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8952 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1998 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3480 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16929 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1767 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5421 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55263 1
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица - Программируемая пользователем вентильная матрица 145 1
Комлев Николай 114 1
Покровский Иван 140 1
Долин Евгений 10 1
Максимов Евгений 19 1
Чанов Леонид 1 1
Перебаскин Александр 1 1
Механик Александр 1 1
Келл Георгий 1 1
Макаров Валентин 255 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48328 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19879 2
Россия - РФ - Российская федерация 169491 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 322 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 995 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3086 1
Европа 25061 1
Беларусь - Белоруссия 6390 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4586 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 706 1
Россия - СФО - Новосибирск 4974 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3646 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34520 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1678 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 151 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 107 1
СамГУ - Самарский государственный университет 34 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 339 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 615 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1271 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 232 1
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 104 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 325 1
ЧипЭКСПО - ChipEXPO 19 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483375, в очереди разбора - 722514.
Создано именных указателей - 203797.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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