Долин Евгений


СОБЫТИЯ


18.12.2025 Власти упростили критерии «российскости» для светодиодов. При старых сложных правилах они исчезли с рынка 1
31.07.2024 За использование отечественных светодиодов российской электронике добавят баллов 1
12.03.2024 Госсектор бежит от импортозамещения. Найдена лазейка для массовых закупок иностранной техники. Российские производители в бешенстве 1
01.11.2012 В России решили создать светодиодную индустрию 1
06.12.2010 Российский рынок светодиодов ожидает стремительный рост 2
17.11.2010 Обзор за неделю: Россиянам не нужна энергоэффективность 1
02.11.2010 Россия не готова перейти к обязательной установке счетчиков 1
05.10.2010 В Подмосковье построят первый «активный» дом будущего 1
21.09.2010 30 сентября в Москве пройдет ежегодный форум «Живая электроника России» 1
30.08.2010 В 2012 г. Москва перестанет инвестировать в энергосбережение 1

Долин Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Комфорт Инжиниринг - Comfort Engineering 5 2
Светлана-Оптоэлектроника - Светлана-ОЭ - Светлана-ЛЕД - Светлана-Полупроводники - Svetlana-Semiconductors - Светлана-ИРСЭТ - Ленинградское объединение электронного приборостроения - ИФ ИРСЭТ-Центр 32 2
Siemens AG - Siemens Group 2629 1
Intelvision - Интелвижен Групп 23 1
БЛ Групп 4 1
РуСИД 4 1
Philips 2076 1
Ростех - Автоматика Концерн 1746 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 83 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 645 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1221 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 979 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 342 1
Союзпетрострой СРО 3 1
Домостроение НЛК 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2006 1
Газпром ПАО 1418 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3532 3
Фонд ЖКХ ГК - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства ГК - Госкорпорация ЖКХ 45 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 2
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2082 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 347 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12877 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 47 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 3
Greenpeace - Гринпис 129 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2375 4
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1122 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 2
Электроника - Оптоэлектроника - Optoelectronics 73 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 2
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - АИИСКУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 386 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1204 1
Energy audit - Энергоаудит - инспекционное обследование и анализ энергетических потоков с целью энергосбережения в здании 16 1
Лампа накаливания - Incandescent lamp 140 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1108 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13087 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 574 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 2
НП ПСС - Развитие российских светодиодных технологий - Технологическая платформа 5 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 1
Гутман Виктор 17 4
Тиманов Александр 5 2
Сиваев Сергей 2 2
Потошин Константин 4 2
Чупров Владимир 4 2
Поликарпов Сергей 7 1
Харин Дмитрий 1 1
Лысенков Илья 1 1
Чанов Леонид 1 1
Грекова Ольга 4 1
Перебаскин Александр 1 1
Ремизов Александр 2 1
Ковш Алексей 6 1
Биленко Александр 2 1
Мосин Антон 1 1
Фидлер Вероника 2 1
Лермонтов Станислав 1 1
Келл Георгий 1 1
Механик Александр 1 1
Каплан Лев 2 1
Макаров Валентин 241 1
Комлев Николай 112 1
Медведев Дмитрий 1662 1
Покровский Иван 132 1
Мохнаткин Алексей 7 1
Федоров Виталий 7 1
Добровольский Юрий 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 5
Европа 24649 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18621 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3206 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 1
Дания - Королевство 1318 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Франция - Французская Республика 7980 1
Австрия - Австрийская Республика 1335 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 391 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2962 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18247 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1869 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4337 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 2
ЕПД - Единый платежный документ - Квитанция ЖКХ - Квитанция за жилищно-коммунальные услуги 229 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Энергетика - Energy - Energetically 5531 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 482 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1469 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 443 1
Федеральный закон 261-ФЗ - Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 26 1
СРО - саморегулируемые организации 105 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6335 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2960 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 767 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1353 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 662 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 399 1
Российская газета 276 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 2
Ведомости 1246 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 60 1
РАН - Российская академия наук 2015 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 200 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 520 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
ЧипЭКСПО - ChipEXPO 18 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
