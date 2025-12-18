Разделы

РуСИД


СОБЫТИЯ

18.12.2025 Власти упростили критерии «российскости» для светодиодов. При старых сложных правилах они исчезли с рынка 1
17.09.2024 Крупнейшие представители светотехнической отрасли создали «Содружество производителей светотехники» 1
31.07.2024 За использование отечественных светодиодов российской электронике добавят баллов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

РуСИД и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 342 2
Росатом - КИС НПО - Критические информационные системы Научно-производственное объединение 18 1
БЛ Групп 4 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics - Арзамасский завод радиодеталей 56 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 355 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 979 1
Арлайт Рус 1 1
Аргос Электрон 1 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 50 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2169 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 2
Маркировка - Marking 1235 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1566 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1122 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1108 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 1
GS Group - GS LED светодиоды 11 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
Грекова Ольга 4 1
Мартынов Андрей 11 1
Мордавченков Сергей 2 1
Лермонтов Станислав 1 1
Шпак Василий 263 1
Долин Евгений 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1397 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18247 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 662 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 399 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Ведомости 1246 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
