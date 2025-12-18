Получите все материалы CNews по ключевому слову
БЛ Групп
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
БЛ Групп и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 2
|InSpark - Инспарк 6 2
|GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 342 1
|РуСИД 4 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 1
|АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
|Kaspersky OS 145 2
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
|InSpark IoT Platform 7 1
|Суворов Андрей 47 2
|Долин Евгений 10 1
|Грекова Ольга 4 1
|Лермонтов Станислав 1 1
|Крупенко Олег 7 1
|Боос Георгий 3 1
|Ведомости 1246 2
|Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408679, в очереди разбора - 732131.
Создано именных указателей - 187618.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.