Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187618
ИКТ 14520
Организации 11262
Ведомства 1495
Ассоциации 1074
Технологии 3542
Системы 26534
Персоны 81091
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

БЛ Групп


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


18.12.2025 Власти упростили критерии «российскости» для светодиодов. При старых сложных правилах они исчезли с рынка 1
31.07.2024 За использование отечественных светодиодов российской электронике добавят баллов 1
25.04.2024 Исследование «Лаборатории Касперского»: каждый второй россиянин хотел бы жить в умном городе 1
08.12.2023 «Лаборатория Касперского», МСК «БЛ групп» и «Инспарк» объединяют усилия для создания кибериммунной городской инфраструктуры освещения и интеллектуальных транспортных систем 6

Публикаций - 4, упоминаний - 9

БЛ Групп и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 2
InSpark - Инспарк 6 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 342 1
РуСИД 4 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6284 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 1
АПСС - Ассоциация Производителей Светодиодов и Систем на их основе - НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 13 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1525 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31817 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1412 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6160 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73398 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8409 1
Умный свет - Умное освещение - Интеллектуальное освещение - Управляемый системы контроля освещения 76 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1566 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1122 1
Кибербезопасность - Secure by design 45 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 315 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13087 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 172 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1971 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6023 1
Кибербезопасность - Антивирус - Кибериммунитет - Кибериммунность - Кибериммунные решения 45 1
Kaspersky OS 145 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
InSpark IoT Platform 7 1
Суворов Андрей 47 2
Долин Евгений 10 1
Грекова Ольга 4 1
Лермонтов Станислав 1 1
Крупенко Олег 7 1
Боос Георгий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45788 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18247 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8130 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 662 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5907 1
Ведомости 1246 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2160 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1408679, в очереди разбора - 732131.
Создано именных указателей - 187618.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще