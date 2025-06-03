InSpark - Инспарк

Группа компаний InSpark – российский разработчик и интегратор решений в области (промышленного) интернета вещей и оборудования с кибериммунной защитой. InSpark IoT Platform – российская платформа IoT и облачная экосистема для решений в области интернета вещей. InSpark - это сбор всей разнородной и даже неочевидной информации предприятия, синтезация новых данных, представление обработанных данных понятными интерфейсами приложений в web приложениях.