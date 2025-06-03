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InSpark Инспарк
Группа компаний InSpark – российский разработчик и интегратор решений в области (промышленного) интернета вещей и оборудования с кибериммунной защитой. InSpark IoT Platform – российская платформа IoT и облачная экосистема для решений в области интернета вещей. InSpark - это сбор всей разнородной и даже неочевидной информации предприятия, синтезация новых данных, представление обработанных данных понятными интерфейсами приложений в web приложениях.
УПОМИНАНИЯ
InSpark и организации, системы, технологии, персоны:
|БЛ Групп 3 2
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 2
|Naumen - Наумен 651 1
|ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 126 1
|Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 189 1
|VisionLabs - ВижнЛабс 230 1
|Huawei 4026 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6081 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3087 1
|Суворов Андрей 46 2
|Крупенко Олег 7 1
|Боос Георгий 3 1
|Криницин Александр 3 1
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