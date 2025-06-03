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InSpark Инспарк

InSpark - Инспарк

Группа компаний InSpark – российский разработчик и интегратор решений в области (промышленного) интернета вещей и оборудования с кибериммунной защитой. InSpark IoT Platform – российская платформа IoT и облачная экосистема для решений в области интернета вещей. InSpark  - это сбор всей разнородной и даже неочевидной информации предприятия, синтезация новых данных, представление обработанных данных понятными интерфейсами приложений в web приложениях.

УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Российский универсальный контроллер Inspark PRO под управлением российской ОС Astra Linux 3
23.09.2024 Naumen и Inspark подписали соглашение о сотрудничестве 1
25.04.2024 Исследование «Лаборатории Касперского»: каждый второй россиянин хотел бы жить в умном городе 1
08.12.2023 «Лаборатория Касперского», МСК «БЛ групп» и «Инспарк» объединяют усилия для создания кибериммунной городской инфраструктуры освещения и интеллектуальных транспортных систем 2
07.06.2023 Более 80% российских ИТ-компаний готовы внедрять отечественные IoT-решения 1
15.07.2021 Huawei представила решение Smart Campus 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

InSpark и организации, системы, технологии, персоны:

БЛ Групп 3 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5038 2
Naumen - Наумен 651 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 126 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 189 1
VisionLabs - ВижнЛабс 230 1
Huawei 4026 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6081 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3087 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52951 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5882 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68213 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8883 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20757 3
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1473 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21846 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29094 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1349 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31920 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26029 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12326 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24864 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11416 1
Кибербезопасность - Антивирус - Кибериммунитет - Кибериммунность - Кибериммунные решения 42 1
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Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 297 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 771 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 549 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 157 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5586 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1856 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 375 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2242 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1494 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1085 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1098 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2241 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1314 1
InSpark IoT Platform 6 4
Kaspersky OS 128 2
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 171 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1773 1
IPsoft Amelia - агент контакт-центра с искусственным интеллектом 8 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
Суворов Андрей 46 2
Крупенко Олег 7 1
Боос Георгий 3 1
Криницин Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149227 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17480 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7740 1
Евразия - Евразийский континент 616 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 575 1
Иран - Исламская Республика Иран 1099 1
Турция - Турецкая республика 2420 1
Индия - Bharat 5539 1
Беларусь - Белоруссия 5843 1
Казахстан - Республика 5651 1
Бразилия - Федеративная Республика 2396 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19255 4
Список системообразующих предприятий РФ 294 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 948 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9120 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5673 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7176 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 436 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5725 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30200 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 913 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2806 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10188 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1851 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3300 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 141 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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