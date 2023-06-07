Разделы

Импортонезависимость
|

Более 80% российских ИТ-компаний готовы внедрять отечественные IoT-решения

В рамках исследования, проведенного группой компаний InSpark во время конференции ЦИПР 2023, было установлено, что на данный момент решения в области интернета вещей используют лишь 36,7% компаний. При этом почти 81% руководителей российских ИТ-компаний готовы к внедрению отечественных решений в области интернета вещей.

Исследование InSpark включало опрос топ-менеджмента 300 российских компаний, участвующих в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР 2023). В опросе участвовали представители компаний, занимающиеся созданием и интеграцией информационных технологий, а также внедрением цифровых решений в промышленных корпорациях и финансовых институтах.

76% респондентов ответили, что не испытывают сложностей в автоматизации процессов. Среди сфер текущего применения интернета вещей были выделены: мониторинг (22,4% опрошенных), прогнозное обслуживание (14,3%), интеллектуальный трекинг (8,2%), СКУД (6,1%) и производительность труда (4%).

73,4% топ-менеджеров подчеркнули, что для них важно российское происхождение внедряемых Iot / IIot-решений, а о готовности отдать приоритет российским поставщикам при равной цене заявило 80,9%.

О необходимости субсидирования развития промышленного интернета вещей со стороны государства заявило 59,2% опрошенных. При этом 30,4% репондентов прогнозируют окупаемость инвестиций в области интернета вещей в течение трех-пяти лет, а 37,4% прогнозируют, что инвестиции в IoT окупятся в течение шести-десяти лет.

***

Группа компаний InSpark – российский разработчик и интегратор решений в области промышленного интернета вещей и оборудования с кибериммунной защитой. InSpark IoT Platform – российская платформа IoT и облачная экосистема для решений в области интернета вещей.

В конференции ЦИПР 2023 приняли участие более 7000 человек из 2000 компаний и 77 регионов России, а также восемь иностранных делегаций (КНР, Индия, ЮАР, Белоруссия, Иран, Турция, Казахстан, Бразилия). В рамках деловой программы состоялось 88 дискуссий, на которых выступили более 700 спикеров. За время проведения конференции было подписано 63 соглашения. Центральными темами деловой программы конференции стали итоги работы за год и перспективы развития в сфере импортозамещения в России, совершенствование и популяризация российского софта, цифровые решения, влияющие на социальную экономику, культуру и тренды.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 20 июня. Задайте вопрос

Россию могут оставить без процессоров и серверов банки Казахстана и Армении. Не за горами дефицит импортной электроники

Создано суверенное ПО для управления беспилотниками DJI, которые Китай запретил к продаже в России

Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры

Российский суверенный GitHub построят десятки банков и госстуктур, но только не ИТ-гиганты. «Яндекс» и VK остались не у дел

Выпущен антисанкционный ПК на редком отечественном процессоре и с российским Linux

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

10 способов применения NFC: от бесконтактных платежей до медицины

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?
Показать еще