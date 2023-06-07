Более 80% российских ИТ-компаний готовы внедрять отечественные IoT-решения

В рамках исследования, проведенного группой компаний InSpark во время конференции ЦИПР 2023, было установлено, что на данный момент решения в области интернета вещей используют лишь 36,7% компаний. При этом почти 81% руководителей российских ИТ-компаний готовы к внедрению отечественных решений в области интернета вещей.

Исследование InSpark включало опрос топ-менеджмента 300 российских компаний, участвующих в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР 2023). В опросе участвовали представители компаний, занимающиеся созданием и интеграцией информационных технологий, а также внедрением цифровых решений в промышленных корпорациях и финансовых институтах.

76% респондентов ответили, что не испытывают сложностей в автоматизации процессов. Среди сфер текущего применения интернета вещей были выделены: мониторинг (22,4% опрошенных), прогнозное обслуживание (14,3%), интеллектуальный трекинг (8,2%), СКУД (6,1%) и производительность труда (4%).

73,4% топ-менеджеров подчеркнули, что для них важно российское происхождение внедряемых Iot / IIot-решений, а о готовности отдать приоритет российским поставщикам при равной цене заявило 80,9%.

О необходимости субсидирования развития промышленного интернета вещей со стороны государства заявило 59,2% опрошенных. При этом 30,4% репондентов прогнозируют окупаемость инвестиций в области интернета вещей в течение трех-пяти лет, а 37,4% прогнозируют, что инвестиции в IoT окупятся в течение шести-десяти лет.

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Группа компаний InSpark – российский разработчик и интегратор решений в области промышленного интернета вещей и оборудования с кибериммунной защитой. InSpark IoT Platform – российская платформа IoT и облачная экосистема для решений в области интернета вещей.

В конференции ЦИПР 2023 приняли участие более 7000 человек из 2000 компаний и 77 регионов России, а также восемь иностранных делегаций (КНР, Индия, ЮАР, Белоруссия, Иран, Турция, Казахстан, Бразилия). В рамках деловой программы состоялось 88 дискуссий, на которых выступили более 700 спикеров. За время проведения конференции было подписано 63 соглашения. Центральными темами деловой программы конференции стали итоги работы за год и перспективы развития в сфере импортозамещения в России, совершенствование и популяризация российского софта, цифровые решения, влияющие на социальную экономику, культуру и тренды.