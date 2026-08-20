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Индексная книга (каталог) CNews*
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Алексеенко Евгений

СОБЫТИЯ


20.08.2026 ГК «Инспарк» присоединилась к партнерской экосистеме платформы промышленного ИИ «АтомМайнд» 1
12.11.2024 Подтверждена совместимость ВКС-платформы IVA MCU с операционной системой «Ред ОС 8» 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Алексеенко Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРЦТ - Центр развития цифровых технологий 31 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 1
Аусферр ИТЦ 44 1
Industry Soft Solutions - Индастри Софт Солюшнс - Индастрисофт Солюшнс - ИСС 4 1
Ростелеком 10965 1
SAP SE 5604 1
Yandex - Яндекс 9254 1
Microsoft Corporation 25793 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15811 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 651 1
9611 1
Ред Софт - Red Soft 1243 1
Oracle Corporation 7084 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 788 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 294 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 437 1
TrueConf - ТруКонф 455 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1087 1
Adobe Systems 1599 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 221 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 368 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 364 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 129 1
R-Vision - Р-Вижн 268 1
ICL ГК - ICL Group 483 1
Ланит Интеграция 219 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 363 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 811 1
Polymedia - Полимедиа 158 1
Газинформсервис - ГИС 500 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 1
ФинГрад - FinGrad 48 1
Picvario - Пикварио 23 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 52 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 1
РЖД - Российские железные дороги 2098 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8883 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3148 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 619 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 121 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1898 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 532 1
Русагро Группа Компаний 382 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 377 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 602 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1208 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 295 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 512 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 547 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 630 1
Абсолют Банк 250 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 118 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
ОТЭКО ГК 29 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13912 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5712 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2076 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2338 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Федеральное казначейство России 1950 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22816 3
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1290 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54068 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9327 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25901 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33570 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7727 2
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1638 2
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 621 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 830 1
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Робототехника - Беспилотные системы - Autonomous Robot - автономные роботы 2815 1
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PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2087 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1041 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1881 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1606 1
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7496 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1200 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1535 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5039 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6497 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18185 1
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12950 1
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АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1617 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15461 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 1
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Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1745 1
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НКТ - Р7-графика 47 1
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 1
Linux OS 11559 1
Новые облачные технологии - МойОфис 959 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1607 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 781 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 945 1
НКТ - Р7-Офис 546 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 371 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 301 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 69 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 1
1С:Аналитика 30 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 1
IVA Technologies - IVA Connect 40 1
OpenAI - ChatGPT 728 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 590 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 1
Аникин Дмитрий 68 1
Ефремова Ирина 5 1
Ефремова-Гарт Ирина 1 1
Груздев Евгений 1 1
Григорович Артем 2 1
Милованов Андрей 46 1
Солдатенкова Ксения 41 1
Белан Иван 41 1
Желнова Алина 42 1
Артюхов Сергей 67 1
Рустамов Рустам 548 1
Натрусов Артем 314 1
Шадаев Максут 1212 1
Чаркин Евгений 317 1
Абакумов Евгений 227 1
Клепиков Алексей 121 1
Нестеров Алексей 176 1
Малышев Сергей 99 1
Никитин Сергей 96 1
Васильев Сергей 70 1
Новикова Елена 105 1
Васильев Александр 72 1
Кирьянова Александра 170 1
Ульянов Николай 176 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Воронин Павел 198 1
Щемелинин Вадим 17 1
Урусов Виктор 158 1
Петухов Антон 62 1
Нальский Максим 53 1
Врацкий Андрей 175 1
Кислов Алексей 4 1
Соловьев Виталий 52 1
Иншаков Дмитрий 51 1
Каушанский Александр 56 1
Фомин Сергей 21 1
Токарев Никита 7 1
Зудин Сергей 4 1
Калякин Павел 79 1
Денисов Анатолий 57 1
Россия - РФ - Российская федерация 166647 2
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11752 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4437 1
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ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3974 1
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