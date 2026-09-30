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Груздев Евгений

СОБЫТИЯ


30.09.2026 С Wildberries и Ozon не вышло, попробуем с «Почтой» и СДЭК. После провала маркетплейса «Магнит» займется доставкой посылок 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Груздев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРЦТ - Центр развития цифровых технологий 32 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 153 1
Аусферр ИТЦ 45 1
Ростелеком 11033 1
SAP SE 5629 1
Yandex - Яндекс 9363 1
Microsoft Corporation 25863 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16105 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 669 1
9695 1
Oracle Corporation 7106 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 812 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 299 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 267 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 445 1
TrueConf - ТруКонф 458 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1110 1
Adobe Systems 1605 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 225 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 397 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 130 1
R-Vision - Р-Вижн 276 1
ICL ГК - ICL Group 506 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 448 1
Ланит Интеграция 221 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 367 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 835 1
Polymedia - Полимедиа 162 1
Газинформсервис - ГИС 513 1
Сбер - Strategy Partners - Стратеджи Партнерс Групп - СПГ 165 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 52 1
ФинГрад - FinGrad 49 1
Picvario - Пикварио 23 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 54 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 102 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1213 2
РЖД - Российские железные дороги 2106 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9034 1
Почта России ПАО 2391 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3164 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2996 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1370 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 629 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 121 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1910 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 535 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1082 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 577 1
Русагро Группа Компаний 390 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 387 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 612 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 515 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1966 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 562 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 640 1
Абсолют Банк 251 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 632 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 122 1
X5 5Post - 5Пост - Мультиформатный провайдер логистических услуг 64 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 264 1
Яндекс.Доставка 120 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 67 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 147 1
ОТЭКО ГК 29 1
Газпром Интернэшнл Лимитед - Gazprom International Limited 12 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13863 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2090 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2364 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
Федеральное казначейство России 1954 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4935 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1320 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 853 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1388 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2858 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10040 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23720 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2132 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1063 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1922 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1635 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7588 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1204 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1554 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5079 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6520 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18337 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 655 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13091 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35771 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27128 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54708 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1276 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1538 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7953 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3221 1
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15549 1
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БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2632 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6694 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36721 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5899 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1258 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9421 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26321 1
1С:Прогнозирование продаж 2 1
НКТ - Р7-графика 48 1
Аусферр ИТЦ - AF MDM 42 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3586 1
Новые облачные технологии - МойОфис 967 1
Apple - App Store 3147 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 438 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 807 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 1
НКТ - Р7-Офис 558 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 378 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 97 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 306 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 72 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 96 1
1С:Аналитика 32 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 1
Merlion - Tempoline - Кактус - Нота софт - Notasoft 17 1
OpenAI - ChatGPT 766 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 120 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 625 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 81 1
Григорович Артем 2 1
Милованов Андрей 47 1
Солдатенкова Ксения 42 1
Белан Иван 42 1
Желнова Алина 43 1
Артюхов Сергей 68 1
Семко Сергей 9 1
Натрусов Артем 318 1
Шадаев Максут 1227 1
Чаркин Евгений 318 1
Абакумов Евгений 230 1
Клепиков Алексей 121 1
Нестеров Алексей 178 1
Малышев Сергей 100 1
Никитин Сергей 103 1
Васильев Сергей 72 1
Новикова Елена 108 1
Васильев Александр 73 1
Кирьянова Александра 172 1
Ульянов Николай 177 1
Теплицкий Дмитрий 89 1
Воронин Павел 203 1
Самойлов Роман 18 1
Щемелинин Вадим 17 1
Урусов Виктор 159 1
Петухов Антон 63 1
Нальский Максим 54 1
Врацкий Андрей 177 1
Кислов Алексей 4 1
Соловьев Виталий 53 1
Иншаков Дмитрий 51 1
Каушанский Александр 57 1
Фомин Сергей 21 1
Токарев Никита 7 1
Зудин Сергей 4 1
Калякин Павел 80 1
Денисов Анатолий 59 1
Распопов Алексей 50 1
Харитонов Вадим 44 1
Шмаков Антон 74 1
Россия - РФ - Российская федерация 168223 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3374 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4461 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11954 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6674 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 4006 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 543 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3846 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8161 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5050 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10526 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21988 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27626 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7100 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3089 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5154 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 466 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6229 1
Экономический эффект 1396 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6671 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3195 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58372 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11755 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16329 1
Бухгалтерия - Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 433 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 531 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54042 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8966 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34254 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18377 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4082 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2215 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6220 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7544 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 209 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1523 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1814 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1763 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4742 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8566 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 440 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1629 1
Ведомости 1517 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2485 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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