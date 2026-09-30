Индексная книга (каталог) CNews*
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Груздев Евгений
СОБЫТИЯ
|30.09.2026
|С Wildberries и Ozon не вышло, попробуем с «Почтой» и СДЭК. После провала маркетплейса «Магнит» займется доставкой посылок 1
|27.11.2023
|Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Груздев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Григорович Артем 2 1
|Милованов Андрей 47 1
|Солдатенкова Ксения 42 1
|Белан Иван 42 1
|Желнова Алина 43 1
|Артюхов Сергей 68 1
|Семко Сергей 9 1
|Натрусов Артем 318 1
|Шадаев Максут 1227 1
|Чаркин Евгений 318 1
|Абакумов Евгений 230 1
|Клепиков Алексей 121 1
|Нестеров Алексей 178 1
|Малышев Сергей 100 1
|Никитин Сергей 103 1
|Васильев Сергей 72 1
|Новикова Елена 108 1
|Васильев Александр 73 1
|Кирьянова Александра 172 1
|Ульянов Николай 177 1
|Теплицкий Дмитрий 89 1
|Воронин Павел 203 1
|Самойлов Роман 18 1
|Щемелинин Вадим 17 1
|Урусов Виктор 159 1
|Петухов Антон 63 1
|Нальский Максим 54 1
|Врацкий Андрей 177 1
|Кислов Алексей 4 1
|Соловьев Виталий 53 1
|Иншаков Дмитрий 51 1
|Каушанский Александр 57 1
|Фомин Сергей 21 1
|Токарев Никита 7 1
|Зудин Сергей 4 1
|Калякин Павел 80 1
|Денисов Анатолий 59 1
|Распопов Алексей 50 1
|Харитонов Вадим 44 1
|Шмаков Антон 74 1
|Россия - РФ - Российская федерация 168223 2
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3374 1
|Ведомости 1517 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2485 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 154 1
|CNews Инновация года - награда 157 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 77 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.