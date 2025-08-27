Индексная книга (каталог) CNews*
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Фомин Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 21, упоминаний - 22
Фомин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1209 9
|Аникин Дмитрий 68 7
|Нестеров Алексей 175 7
|Кирьянова Александра 169 7
|Урусов Виктор 157 7
|Глухов Иван 35 6
|Калякин Павел 79 6
|Денисов Анатолий 57 6
|Шаев Виталий 59 6
|Аксенов Олег 62 6
|Милованов Андрей 46 6
|Солдатенкова Ксения 41 6
|Белан Иван 41 6
|Желнова Алина 42 6
|Желтухин Вадим 72 6
|Евсеев Артем 54 6
|Козицкий Денис 9 6
|Суровец Дмитрий 115 6
|Натрусов Артем 313 6
|Чаркин Евгений 317 6
|Глазков Александр 151 6
|Абакумов Евгений 226 6
|Панченко Иван 196 6
|Малышев Сергей 99 6
|Беляев Владислав 103 6
|Галкин Николай 138 6
|Никитин Сергей 96 6
|Цыганков Дмитрий 38 6
|Теплицкий Дмитрий 88 6
|Воронин Павел 195 6
|Петухов Антон 62 6
|Врацкий Андрей 175 6
|Соловьев Виталий 52 6
|Каушанский Александр 56 6
|Махалин Тимур 28 5
|Пирогова Ирина 31 5
|Цыганков Роман 60 5
|Богомолов Денис 17 5
|Комлик Олег 27 5
|Нерадовский Константин 18 5
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 6
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8575 2
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 260 1
|CNews Инновация года - награда 155 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457231, в очереди разбора - 727835.
Создано именных указателей - 197763.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.