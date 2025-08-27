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Индексная книга (каталог) CNews*
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Фомин Сергей

СОБЫТИЯ


27.08.2025 Deckhouse Kubernetes Platform совместима с Picvario DAM, системой управления цифровыми активами 1
18.02.2025 Вместо корейских ТВ – российские смартфоны. Многострадальному подмосковному заводу Samsung нашли новое применение 1
18.12.2024 ИИ оценит речь операторов службы поддержки сервисов «РЖД-Цифровые пассажирские решения» 1
29.11.2024 Как правильно воспитать искусственный интеллект 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
24.04.2024 Когда государство обретет технологическую независимость 1
04.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
01.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
03.10.2023 Погибает знаменитый российский производитель дешевых смартфонов. Начата ликвидация 1
05.12.2022 Как перейти от управления документами к управлению контентом 1
26.10.2022 Прецедент. Из России сбежал отечественный производитель дешевых смартфонов и «бабушкофонов» 1
18.05.2011 Leta построила систему безопасной передачи конфиденциальных данных для сети аптек «Доктор Столетов» 1
04.08.2008 Москвичи экономят на электронной почте 1
25.03.2008 В Коми прошла олимпиада по компьютерному моделированию экономики и менеджмента 1
11.01.2007 Решение Karyon поможет отелям управлять электронными продажами 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Фомин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Picvario - Пикварио 23 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15623 9
Diasoft - Диасофт 1128 9
9534 7
Скала^р - ранее InterLab IBS 287 7
R-Vision - Р-Вижн 263 7
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 6
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 6
ФинГрад - FinGrad 48 6
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 6
AutoFAQ - ДипХакЛаб 45 6
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 143 6
Ростелеком 10892 6
МегаФон 10661 6
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 633 6
Ланит Интеграция 218 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 792 6
Polymedia - Полимедиа 158 6
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 426 6
Газинформсервис - ГИС 488 6
Hoff Tech - Хофф Тех 47 5
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 239 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1747 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2142 5
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 429 5
Северсталь ПАО - Северсталь Инфоком - Северсталь-Инфоком Софт - СВС-Инфоком 105 5
Терн ГК - Tern Group 82 5
Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 115 5
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 5
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 50 4
Softline - Sl Soft - Сл Софт 341 4
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 57 4
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 30 3
StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 3
ИАС Диджитал 7 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 170 3
SAP SE 5587 2
Yandex - Яндекс 9137 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3009 2
РЖД - Российские железные дороги 2087 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8780 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2917 7
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 293 7
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 541 7
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 60 6
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 76 6
Кофемания 85 6
Savina Legal - Савина Лигал 15 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 687 6
ВТБ - Почта Банк 513 6
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 613 6
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 530 6
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 592 6
Алроса АК - Алмазы России — Саха 288 6
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 620 6
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 620 6
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 6
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 38 5
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 41 5
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 31 5
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 29 5
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 61 5
Альфа-Банк 1967 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 233 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 690 5
ФосАгро 172 5
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 354 5
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 224 5
Альфа-Капитал УК 150 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 5
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 208 5
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 148 5
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 138 5
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 67 5
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 210 5
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 72 5
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13689 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2057 9
Федеральное казначейство России 1941 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2866 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3667 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2320 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1928 6
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 361 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2838 4
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 3
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 131 2
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 204 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3281 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5602 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3851 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 380 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 976 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1299 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 2
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 2
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 1
Судебная власть - Judicial power 2483 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3624 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5402 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1182 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 404 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
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ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 6
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Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 351 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27252 5
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26608 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13879 4
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1893 4
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 367 10
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 116 7
Новые облачные технологии - МойОфис 953 7
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 435 7
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 7
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 60 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 6
НКТ - Р7-графика 47 6
БИС - ITQuick - Jumse 52 6
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 6
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1029 6
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 943 6
НКТ - Р7-Офис 540 6
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 93 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 293 6
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 6
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 569 5
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
Сбер - Sberworks 6 5
Протек - Здравсити 32 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1347 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 72 2
OpenAI - ChatGPT 696 2
Google Android 15185 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1028 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 483 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот - LDM.CSP - LDM.Цифровой архив 155 1
Wiseadvice - EmplDocs 8 1
AutoFAQ - Xplain 13 1
МКМ - Москабельмет ГК - APS Infimum 7 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 126 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 46 1
1С:MES - Кабельный завод 6 1
1С:Прогнозирование продаж 2 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 651 1
Merlion - Citilink - SunWind 13 1
Picvario DAM 6 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7593 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 161 1
Linux OS 11464 1
Шадаев Максут 1209 9
Аникин Дмитрий 68 7
Нестеров Алексей 175 7
Кирьянова Александра 169 7
Урусов Виктор 157 7
Глухов Иван 35 6
Калякин Павел 79 6
Денисов Анатолий 57 6
Шаев Виталий 59 6
Аксенов Олег 62 6
Милованов Андрей 46 6
Солдатенкова Ксения 41 6
Белан Иван 41 6
Желнова Алина 42 6
Желтухин Вадим 72 6
Евсеев Артем 54 6
Козицкий Денис 9 6
Суровец Дмитрий 115 6
Натрусов Артем 313 6
Чаркин Евгений 317 6
Глазков Александр 151 6
Абакумов Евгений 226 6
Панченко Иван 196 6
Малышев Сергей 99 6
Беляев Владислав 103 6
Галкин Николай 138 6
Никитин Сергей 96 6
Цыганков Дмитрий 38 6
Теплицкий Дмитрий 88 6
Воронин Павел 195 6
Петухов Антон 62 6
Врацкий Андрей 175 6
Соловьев Виталий 52 6
Каушанский Александр 56 6
Махалин Тимур 28 5
Пирогова Ирина 31 5
Цыганков Роман 60 5
Богомолов Денис 17 5
Комлик Олег 27 5
Нерадовский Константин 18 5
Россия - РФ - Российская федерация 165128 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47385 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14784 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3426 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1072 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54557 2
Казахстан - Республика 6014 2
Беларусь - Белоруссия 6261 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8514 2
Эстония - Эстонская Республика 764 2
Россия - ЦФО - Орловская область 369 2
Россия - СЗФО - Республика Коми - Ухтинский район - Ухта 85 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Усинск 51 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4187 1
Европа 24913 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1243 1
Южная Корея - Республика 7029 1
Армения - Республика 2437 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19434 1
Америка - Американский регион 2204 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3324 1
Германия - Федеративная Республика 13174 1
Франция - Французская Республика 8151 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 832 1
Узбекистан - Республика 1988 1
Нидерланды 3729 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1108 1
Таджикистан - Республика 944 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 228 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 179 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11521 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57338 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53160 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21487 9
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 511 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6562 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5085 7
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