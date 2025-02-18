Вместо корейских ТВ – российские смартфоны. Многострадальному подмосковному заводу Samsung нашли новое применение

Завод Samsung в Калужской области переоборудуют под выпуск отечественных смартфонов. До 2022 г. он собирал бытовую технику и телевизоры корейского бренда, но весной 2022 г. был остановлен после ухода Samsung из России.

Российскому заводу – российские смартфоны

Российский дистрибьютор VVP Group, в начале 2024 г. арендовавший часть производственных мощностей завода компании Samsung в Калужской области, намерен начать на нем выпуск собственных смартфонов, пишет «Коммерсант». Завод был построен в 2008 г. и выпускал преимущественно крупную бытовую технику, включая стиральные машины, а также телевизоры.

В начале 2022 г. Samsung ушла из России и остановила свой завод, позже попытавшись вновь запустить его производить на нем технику на экспорт.

VVP Group будет выпускать смартфоны под своим брендом «Байон», сообщил изданию источник на рынке. Помимо этого, часть производственных мощностей станут контрактными, то есть их будут использовать для выпуска смартфонов других брендов, с которыми VVP Group заключит соответствующий договор.

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По словам другого собеседника «Коммерсанта», приближенного к VVP Group, все будет немного иначе. Дистрибьютор действительно рассматривает возможность запуска производства смартфонов на заводе Samsung, но не под брендом «Байон». В VVP Group не дали комментарии.

Один план за другим

Завод Samsung в Калужской области после передачи его части в аренду VVP Group начал выпускать самую разную технику. Среди прочего на его линиях ведется контрактная сборка мониторов российского бренда «Гравитон», связанного с дистрибьютором 3Logic Group, о чем стало известно в сентябре 2024 г. А в декабре 2024 г. завод начал выпускать и серверы «Гравитон».

Участники рынка считают, что даже Samsung сможет выпускать на этом заводе свою технику после своего возвращения в Россию, если оно когда-нибудь состоится. Такого мнения придерживается директор по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилл Скворцов. Он сообщил «Коммерсанту», что в случае возвращения Samsung в Россию она могла бы наладить выпуск недорогих моделей смартфонов на заводе в Калужской области.

Не все так просто

По оценке Скворцова, российский завод Samsung можно с минимальными вложениями подготовить для выпуска самых разных устройств, но только если речь идет о сборке уже готовых экземпляров. При таком раскладе все ключевые компоненты продукции, включая электронику и платы, придется везти из-за границы «Однако в случае более объемной локализации компании придется существенно переоборудовать предприятие», – отметил он.

«Самое затратное в производстве смартфонов – это отделение по тестированию устройств, которого нет на калужском предприятии», – сказал собеседник «Коммерсанта» среди производителей электроники. – Необходимо специальное оборудование, которое проверяет радиочастотные каналы. Один такой подержанный станок будет стоить около 9 млн руб., их нужно не менее четырех штук для ритмичного выпуска, включая калибровку и тест». Он также подчеркнул, что легальный ввоз такого оборудования в Россию в нынешних реалиях возможным не представляется.

Кто стоит за смартфонами «Байон»

«Байон» – это российский онлайн-ритейлер, которым владеет действующий генеральный директор принадлежащей VVP Group компании ООО «В логистик» Сергей Фомин (данные «Контур.Фокуса»). У компании есть отдельный филиал ОП ООО «Байон», зарегистрированный по тому же адресу, что и завод Samsung в Калужской области.

Юрлицо ритейлера «Байон» – это компания ООО «Байон», у которой с 2023 г. есть сертификаты на ввоз телефонной техники собственного производства. В середине 2024 г. компания зарегистрировала новый товарный знак Metame.

Компания демонстрирует уверенный рост в финансовом плане. По итогам 2023 г. ее выручка увеличилась почти в 10 раз, составив 3,8 млрд руб. против 443 млн руб. в 2022 г.

При этом важно отметить, что юридически завод Samsung как принадлежал корейской компании Samsung на 100%, так и продолжает принадлежать. В этом плане никаких изменений, несмотря на наличие арендаторов его помещений, нет.