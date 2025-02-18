Разделы

Техника Импортонезависимость
|

Вместо корейских ТВ – российские смартфоны. Многострадальному подмосковному заводу Samsung нашли новое применение

Завод Samsung в Калужской области переоборудуют под выпуск отечественных смартфонов. До 2022 г. он собирал бытовую технику и телевизоры корейского бренда, но весной 2022 г. был остановлен после ухода Samsung из России.

Российскому заводу – российские смартфоны

Российский дистрибьютор VVP Group, в начале 2024 г. арендовавший часть производственных мощностей завода компании Samsung в Калужской области, намерен начать на нем выпуск собственных смартфонов, пишет «Коммерсант». Завод был построен в 2008 г. и выпускал преимущественно крупную бытовую технику, включая стиральные машины, а также телевизоры.

В начале 2022 г. Samsung ушла из России и остановила свой завод, позже попытавшись вновь запустить его производить на нем технику на экспорт.

VVP Group будет выпускать смартфоны под своим брендом «Байон», сообщил изданию источник на рынке. Помимо этого, часть производственных мощностей станут контрактными, то есть их будут использовать для выпуска смартфонов других брендов, с которыми VVP Group заключит соответствующий договор.

sam6.jpg

Samsung
Свято место пусто не бывает. Брошенный Samsung завод теперь выпускает российскую технику

По словам другого собеседника «Коммерсанта», приближенного к VVP Group, все будет немного иначе. Дистрибьютор действительно рассматривает возможность запуска производства смартфонов на заводе Samsung, но не под брендом «Байон». В VVP Group не дали комментарии.

Один план за другим

Завод Samsung в Калужской области после передачи его части в аренду VVP Group начал выпускать самую разную технику. Среди прочего на его линиях ведется контрактная сборка мониторов российского бренда «Гравитон», связанного с дистрибьютором 3Logic Group, о чем стало известно в сентябре 2024 г. А в декабре 2024 г. завод начал выпускать и серверы «Гравитон».

Участники рынка считают, что даже Samsung сможет выпускать на этом заводе свою технику после своего возвращения в Россию, если оно когда-нибудь состоится. Такого мнения придерживается директор по стратегическому развитию контрактного производителя телевизоров STI Group Кирилл Скворцов. Он сообщил «Коммерсанту», что в случае возвращения Samsung в Россию она могла бы наладить выпуск недорогих моделей смартфонов на заводе в Калужской области.

Не все так просто

По оценке Скворцова, российский завод Samsung можно с минимальными вложениями подготовить для выпуска самых разных устройств, но только если речь идет о сборке уже готовых экземпляров. При таком раскладе все ключевые компоненты продукции, включая электронику и платы, придется везти из-за границы «Однако в случае более объемной локализации компании придется существенно переоборудовать предприятие», – отметил он.

«Самое затратное в производстве смартфонов – это отделение по тестированию устройств, которого нет на калужском предприятии», – сказал собеседник «Коммерсанта» среди производителей электроники. – Необходимо специальное оборудование, которое проверяет радиочастотные каналы. Один такой подержанный станок будет стоить около 9 млн руб., их нужно не менее четырех штук для ритмичного выпуска, включая калибровку и тест». Он также подчеркнул, что легальный ввоз такого оборудования в Россию в нынешних реалиях возможным не представляется.

Кто стоит за смартфонами «Байон»

«Байон» – это российский онлайн-ритейлер, которым владеет действующий генеральный директор принадлежащей VVP Group компании ООО «В логистик» Сергей Фомин (данные «Контур.Фокуса»). У компании есть отдельный филиал ОП ООО «Байон», зарегистрированный по тому же адресу, что и завод Samsung в Калужской области.

Юрлицо ритейлера «Байон» – это компания ООО «Байон», у которой с 2023 г. есть сертификаты на ввоз телефонной техники собственного производства. В середине 2024 г. компания зарегистрировала новый товарный знак Metame.

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут
Безопасность

Компания демонстрирует уверенный рост в финансовом плане. По итогам 2023 г. ее выручка увеличилась почти в 10 раз, составив 3,8 млрд руб. против 443 млн руб. в 2022 г.

При этом важно отметить, что юридически завод Samsung как принадлежал корейской компании Samsung на 100%, так и продолжает принадлежать. В этом плане никаких изменений, несмотря на наличие арендаторов его помещений, нет.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 155 млрд руб. на стимулировании спроса на беспилотники

Нужно больше батареи. «Убийца» Xiaomi выпустил два дешевых смартфона с огромными аккумуляторами

Арсений Федоткин, Selecty: Темп роста лидеров цифровой трансформации замедлился

Опытный программист: Джуны полностью разучились писать код. Без нейросетей им не написать ни строчки

Вячеслав Касимов, МКБ: В случае DDoS-атак простои не могут превышать трех минут

Microsoft вырезала из Windows 11 функцию масштабной слежки после того, как она годами шпионила за пользователями

Конференции

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще