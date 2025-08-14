Получите все материалы CNews по ключевому слову
Wiseadvice EmplDocs
Екатерина Александрова, Product manager, EmplDocs ""Бесплатный сыр" не только в мышеловке. Госключ как ЭЦП на примере платформы EmplDocs.", конференция CNews Цифровизация HR 14.03.2023
УПОМИНАНИЯ
Wiseadvice и организации, системы, технологии, персоны:
|Александрова Екатерина 6 5
|Сергиенко Сергей 12 4
|Залаев Геннадий 4 4
|Тэн Марина 7 4
|Шадаев Максут 1089 3
|Матвеева Татьяна 105 3
|Кирюшин Сергей 90 3
|Терещенко Денис 88 3
|Хайруллин Айрат 107 3
|Шпак Василий 248 3
|Немкин Антон 43 3
|Разумовский Дмитрий 124 3
|Баканов Дмитрий 32 3
|Раскина Ирина 24 3
|Спиренков Вячеслав 27 3
|Шейкин Артем 37 3
|Мирон София 3 3
|Булатов Артем 4 3
|Лысенко Эдуард 310 2
|Слышкин Василий 129 2
|Ципорин Павел 102 2
|Петрушин Андрей 110 2
|Мартынова Елена 87 2
|Херсонцев Алексей 93 2
|Журавлев Виктор 5 2
|Чирков Сергей 16 2
|Звонарева Елена 20 2
|Артемов Андрей 15 2
|Алимханов Тимур 5 2
|Ковалева Елена 6 1
|Хаба Виктория 4 1
|Юпашевская Зульфия 2 1
|Давыдов Владимир 12 1
|Панасюк Иосиф 7 1
|Журавлёва Надежда 9 1
|Исаков Довар 4 1
|Мелузов Антон 3 1
|Григорян Александр 14 1
|Мурыгина Татьяна 1 1
|Мартинсон Дмитрий 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 6
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 748 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377987, в очереди разбора - 742039.
Создано именных указателей - 180894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.