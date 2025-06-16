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Звонарева Елена
УПОМИНАНИЯ
Звонарева Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 3
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 2
|Шпак Василий 241 13
|Шадаев Максут 1056 12
|Разумовский Дмитрий 123 12
|Терещенко Денис 88 11
|Хайруллин Айрат 107 11
|Баканов Дмитрий 32 10
|Матвеева Татьяна 105 10
|Кирюшин Сергей 89 10
|Спиренков Вячеслав 26 7
|Хинштейн Александр 143 6
|Александрова Екатерина 6 4
|Залаев Геннадий 4 4
|Сергиенко Сергей 12 4
|Тэн Марина 7 4
|Шейкин Артем 37 4
|Егошин Константин 7 4
|Щербина Олег 6 4
|Тузиков Иван 6 3
|Власова Марина 4 3
|Албычев Александр 165 3
|Качанов Олег 120 3
|Фетисов Александр 22 3
|Ковтун Сергей 4 3
|Катаева Елена 30 3
|Труненков Сергей 35 3
|Лебедева Ольга 20 3
|Ильин Андрей 4 3
|Небольсин Артем 4 3
|Раскина Ирина 24 3
|Мирон София 3 3
|Булатов Артем 4 3
|Немкин Антон 41 3
|Щеверов Андрей 5 3
|Тржаскал Николай 7 3
|Петров Михаил 138 2
|Чернышенко Дмитрий 573 2
|Лысенко Эдуард 310 2
|Слышкин Василий 129 2
|Ципорин Павел 102 2
|Фишер Андрей 74 2
|РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 35 3
|МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 52 1
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