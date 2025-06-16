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Индексная книга (каталог) CNews*
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Звонарева Елена


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Как построить объект вовремя и не превысить бюджет 1
11.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
05.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
23.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
13.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
01.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
24.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
17.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
08.07.2024 На что способен ИИ в государственных организациях 1
24.04.2024 Когда государство обретет технологическую независимость 1
04.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
01.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
27.03.2024 Российские компании предлагают собственные технологии для работы с большими данными 1
25.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
21.02.2024 Конференция CNews «Большие данные 2024» состоится 12 марта 1
06.02.2024 Конференция «Большие данные 2024» состоится 12 марта 1
17.01.2024 Конференция «Большие данные 2024» состоится 12 марта 1
02.10.2023 Какие цифровые решения нужны госсектору 1
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Звонарева Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 939 5
UDV group - ТриниДата 7 4
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 4
StepUp Lab - Степ Ап Лаб - СТЭПАП 9 4
Кеды профессора 6 4
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 53 3
Notamedia - Нотамедиа 15 3
Flexbby Solutions - Softlogic - Софтлоджик 26 3
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 130 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 269 3
Концепт Разработка - Concept Software 4 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13300 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 49 2
Цифра ГК 2482 2
Ростелеком 9962 1
GitHub 879 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1127 1
ЦЦТ РТ ГКУ - Центр Цифровой Трансформации Республики Татарста 9 1
Oracle Corporation 6763 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 393 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2104 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 106 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 283 1
Broadcom - VMware - Greenplum 110 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 575 1
Telegram Group 2241 1
SimbirSoft - СимбирСофт 82 1
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 34 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 265 1
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 325 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 555 1
Примо РПА 16 1
1С-Битрикс - Bitrix 597 1
Picvario - Пикварио 15 1
ICL ГК 412 1
Naumen - Наумен 655 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 145 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 128 1
Слайдер Презентации 11 1
Salesforce - Tableau Software 112 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1696 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7643 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 247 3
МКБ - Московский кредитный банк 582 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 491 3
Ренессанс Страхование 165 2
Лента - Сеть розничной торговли 2157 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 531 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 93 1
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани - Sakhalin Energy Investment Company - Сахалинская энергия 8 1
Почта России ПАО 2168 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2894 1
Газпром нефть 644 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1078 1
ПСБ - Промсвязьбанк 873 1
Газпром ПАО 1370 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 80 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3115 14
Федеральное казначейство России 1820 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2758 13
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2984 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1937 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 927 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1241 12
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3429 10
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 126 10
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 345 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12110 8
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 8
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 7
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 116 6
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 95 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 334 5
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 136 4
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 124 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6095 3
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 3
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 45 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 329 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5077 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 89 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 155 2
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 52 2
Архивный фонд РФ - Росгеолфонд ФГБУ - Российский федеральный геологический фонд - Территориальный фонд геологической информации 19 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 89 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 72 2
Минтранс РФ - СИЦ ФГБУ - Ситуационно-информационный центр Министерства транспорта РФ 6 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 88 2
РГАНТД - Российский государственный архив научно-технической документации 4 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 341 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 48 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 117 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53245 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20942 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68530 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15149 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6918 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13021 15
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2264 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29225 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21918 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6550 12
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2070 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12888 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16279 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10719 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14117 10
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MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3402 8
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 123 8
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 229 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11782 6
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4912 5
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1257 5
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 286 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3212 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2495 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32062 4
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 876 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3214 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2237 4
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 393 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5553 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26097 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7696 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1315 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6896 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24929 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13864 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 560 3
Data monetization - Монетизация данных 1717 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1086 3
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 312 15
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1466 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5468 3
Передовые технологии - RuDesktop 28 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.BI 6 3
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 64 3
Wiseadvice - EmplDocs 6 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 55 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 241 1
ЕЦП ОГВ - Единая цифровая платформа поддержки деятельности Президента и премьер-министра 38 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1811 1
МСП Корпорация - МСП.РФ Цифровая платформа 54 1
Apache Hadoop 438 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 80 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1345 1
UDV group - ТриниДата - АрхиГраф 2 1
СалютДевайсы - GigaChat 252 1
Microsoft Windows 15933 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 367 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 297 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 312 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1016 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1070 1
Linux OS 10273 1
Apache Superset 17 1
Московская Биржа - Трейд Радар - информационно-торговый терминал 1 1
Московская Биржа - DataShop 1 1
ICL Колибри-АРМ - автоматизированное управление рабочими местами 26 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 143 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 215 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
Технос-К - Сакура PRO 32 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 755 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 118 1
Tencent WeChat - мессенджер 147 1
OpenAI ChatGPT 408 1
Apple - App Store 2939 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1203 1
Apache Hadoop Ozone 4 1
Шпак Василий 241 13
Шадаев Максут 1056 12
Разумовский Дмитрий 123 12
Терещенко Денис 88 11
Хайруллин Айрат 107 11
Баканов Дмитрий 32 10
Матвеева Татьяна 105 10
Кирюшин Сергей 89 10
Спиренков Вячеслав 26 7
Хинштейн Александр 143 6
Александрова Екатерина 6 4
Залаев Геннадий 4 4
Сергиенко Сергей 12 4
Тэн Марина 7 4
Шейкин Артем 37 4
Егошин Константин 7 4
Щербина Олег 6 4
Тузиков Иван 6 3
Власова Марина 4 3
Албычев Александр 165 3
Качанов Олег 120 3
Фетисов Александр 22 3
Ковтун Сергей 4 3
Катаева Елена 30 3
Труненков Сергей 35 3
Лебедева Ольга 20 3
Ильин Андрей 4 3
Небольсин Артем 4 3
Раскина Ирина 24 3
Мирон София 3 3
Булатов Артем 4 3
Немкин Антон 41 3
Щеверов Андрей 5 3
Тржаскал Николай 7 3
Петров Михаил 138 2
Чернышенко Дмитрий 573 2
Лысенко Эдуард 310 2
Слышкин Василий 129 2
Ципорин Павел 102 2
Фишер Андрей 74 2
Россия - РФ - Российская федерация 149679 19
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3031 14
Россия - ЦФО - Калужская область 1003 12
Россия - ЦФО - Орловская область 338 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44320 8
Россия - СЗФО - Псковская область 647 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1544 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7762 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 847 2
Южная Корея - Республика 6740 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17897 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 921 1
Казахстан - Республика 5661 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17517 1
Россия - ПФО - Самарская область 1383 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2828 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1282 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1972 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1511 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52799 16
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19306 13
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 337 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30321 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4063 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14196 8
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 702 7
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 897 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9200 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3637 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5741 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16756 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 415 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1275 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9114 2
Цифровой регион - Федеральный проект 105 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6184 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8247 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49368 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24862 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 188 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10217 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4148 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6883 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2543 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5356 1
Спорт - Футбол 741 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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