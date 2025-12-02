Разделы

Кортунов Михаил


СОБЫТИЯ


Публикаций - 9, упоминаний - 9

Кортунов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

UDV group - ТриниДата 7 3
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 3
Кеды профессора 8 3
Softline - Sl Soft - Сл Софт 304 3
Концепт Разработка - Concept Software 6 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 2
Oracle Corporation 6862 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 338 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 139 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 1
Salesforce - Tableau Software 114 1
Salesforce - Informatica 135 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8157 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 259 3
МКБ - Московский кредитный банк 616 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1789 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 523 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 203 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 175 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
Сахалин Энерджи Инвестмент Компани - Sakhalin Energy Investment Company - Сахалинская энергия 8 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1120 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 170 5
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1998 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3521 5
Федеральное казначейство России 1877 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3111 5
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 942 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2810 5
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3414 5
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 5
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 5
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 362 4
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 52 3
Минтранс РФ - СИЦ ФГБУ - Ситуационно-информационный центр Министерства транспорта РФ 6 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 2
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 74 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 89 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6260 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1452 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 706 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 345 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7391 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17976 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57162 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22981 8
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 124 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13311 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23068 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72960 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11425 6
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3536 6
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 280 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31613 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4057 5
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7082 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13317 5
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2162 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17115 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5662 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2458 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5852 4
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1449 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5244 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2404 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3667 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 614 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14846 3
Data monetization - Монетизация данных 1829 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1483 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33930 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10106 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 664 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5877 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1185 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1585 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6875 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7196 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7261 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8153 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26039 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 743 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1524 5
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 67 3
UDV group - ТриниДата - АрхиГраф 2 1
Московская Биржа - DataShop 1 1
Московская Биржа - Трейд Радар - информационно-торговый терминал 1 1
Apache Superset 21 1
Apache Hadoop 446 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 84 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5814 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1505 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 396 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1106 1
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 217 1
Apache Hadoop Ozone 5 1
Шадаев Максут 1140 5
Матвеева Татьяна 107 5
Разумовский Дмитрий 124 5
Шпак Василий 261 5
Баканов Дмитрий 35 5
Кирюшин Сергей 90 5
Щербина Олег 6 4
Хинштейн Александр 146 4
Хайруллин Айрат 108 4
Терещенко Денис 91 4
Щеверов Андрей 5 3
Тржаскал Николай 7 3
Ильин Андрей 4 3
Егошин Константин 8 3
Шуклин Глеб 8 2
Гудимова Марина 2 2
Каримов Рамиль 3 2
Трипочкин Николай 2 2
Иванов Сергей 398 2
Дорофеев Александр 13 2
Кондратьев Константин 8 2
Шевцов Николай 9 2
Линник Евгений 4 2
Павлюк Александр 7 2
Звонарева Елена 20 2
Ведерникова Ольга 6 2
Тютякин Алексей 2 2
Небольсин Артем 4 2
Горшков Дмитрий 10 2
Петряков Александр 2 1
Колчин Владимир 1 1
Беглер Алена 1 1
Тютякин Андрей 1 1
Ковалевский Максим 1 1
Аршавский Анджей 31 1
Николаев Максим 5 1
Белянкин Владимир 1 1
Спиренков Вячеслав 37 1
Озеров Владимир 7 1
Александров Денис 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 156500 8
Россия - ЦФО - Калужская область 1025 5
Россия - ЦФО - Орловская область 352 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3187 5
Россия - СЗФО - Псковская область 669 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45638 1
Южная Корея - Республика 6852 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 982 1
Казахстан - Республика 5785 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4240 6
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 416 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54918 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20337 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15072 5
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 742 5
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 928 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 472 3
Инфляция 120 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4323 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17381 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 126 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7259 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2772 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5610 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31809 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6085 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51190 1
Спорт - Футбол 751 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6242 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9642 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8101 1
Энергетика - Energy - Energetically 5516 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3763 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6494 1
Национальный проект 369 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8367 7
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2132 6
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404155, в очереди разбора - 733419.
Создано именных указателей - 186368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

