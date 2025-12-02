Получите все материалы CNews по ключевому слову
Павлюк Александр
|UDV group - ТриниДата 7 3
|Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 3
|Концепт Разработка - Concept Software 6 1
|Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 21 1
|Luxms 99 1
|Easy Report 8 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 3
|РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 50 2
|Кузьминов Илья 11 3
|Галкин Николай 121 3
|Тюренков Алексей 6 3
|Серов Сергей 9 3
|Алешкин Сергей 65 3
|Денисов Владислав 4 3
|Небольсин Артем 4 3
|Тютякин Алексей 2 2
|Ильин Андрей 4 2
|Кортунов Михаил 9 2
|Коробкина Евгения 3 2
|Елисеев Максим 3 2
|Евграфьев Евгений 3 2
|Николаев Максим 5 2
|Астахов Сергей 10 2
|Иванов Сергей 398 1
|Агашин Роман 2 1
|Ведерникова Ольга 6 1
|Белянкин Владимир 1 1
|Петряков Александр 2 1
|Шуклин Глеб 8 1
|Гудимова Марина 2 1
|Дорофеев Александр 13 1
|Ефаров Юрий 8 1
|Прунтов Кирилл 2 1
|Уланов Вадим 4 1
|Тютюнник Александр 42 1
|Можчиль Артем 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1404116, в очереди разбора - 733534.
Создано именных указателей - 186337.
