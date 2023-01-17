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Конференция CNews «Большие данные и бизнес-аналитика 2023» состоится 16 февраля

16 февраля 2023 г. CNews проведет конференцию «Большие данные и бизнес-аналитика 2023».

16 февраля 2023 г. CNews проведет конференцию «Большие данные и бизнес-аналитика 2023».

С докладами выступят:

Сергей Астахов, заместитель руководителя Департамента по исследовательским центрам в сфере искусственного интеллекта, Аналитический центр при Правительстве России;
Максим Николаев, руководитель Управления по работе с данными, Аналитический центр при Правительстве России;
Евгений Евграфьев, руководитель центра развития информационных систем, Агентство инноваций Москвы;
Роман Агашин, начальник Октябрьской дирекции по управлению терминально-складским комплексом – структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом – филиала ОАО «РЖД»;
Николай Галкин, ICT Director, Russia Tablogix;
Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;
Сергей Серов, начальник Управления биг дата и машинного обучения, банк «Хоум Кредит»;
Максим Елисеев, Team lead группы анализа цифровых финансовых продуктов. Департамент развития финансовых технологий, «Абсолют Банк»;
Александр Павлюк, руководитель центра аналитики больших данных, Уральский банк реконструкции и развития;
Евгения Коробкина, руководитель отдела аналитики, Lab Industries (ранее Henkel Россия);
Алексей Тюренков, руководитель Управления Больших данных, ИТ, «Технониколь»;
Владислав Денисов, Head of Analytics, Sports.ru;
Илья Кузьминов, директор центра стратегической аналитики и больших данных, Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ).

Основные вопросы к обсуждению:

Российский рынок больших данных:

  • Основные заказчики 一 лидеры рынка. Портрет потребителя больших данных в России.
  • Какова динамика спроса на решения?
  • Как определить, готов ли бизнес к внедрению технологий больших данных?
  • Как определить зрелость готового решения Big Data?
  • Рынок труда в области data-аналитики 一 как компании борются с дефицитом кадров?
  • Кому не нужны технологии больших данных?

Технологии хранения и управления большими данными

  • Как изменится спрос на облачный BI и IaaS для проектов больших данных в России в 2022 г.?
  • Какие готовые решения в области больших данных используются российскими предприятиями?
  • Роль искусственного интеллекта в работе с большими данными.
  • Облачные технологии для работы с большими данными.
  • Почему работа над проектом продолжается даже после внедрения решения для обработки больших данных?

Проекты 2022 года

  • Как выбрать решение для работы с большими данными?
  • Барьеры при внедрении Big Data.
  • Сколько стоят data-аналитика и разработка 一 какая доля расходов по проекту Big Data приходится на каждую составляющую?
  • Сроки и эффективность проектов в области больших данных 一 примеры от лидеров отраслей.
  • Как определить метрики успешности проекта Big Data?
  • Как решения для обработки больших данных учитывают изменения?
  • Как AI в обработке больших данных повышает маржинальность бизнес-процессов?
  • Как результаты аналитики используются в операционных процессах?

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences

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