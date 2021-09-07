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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
УБРиР
Уральский банк реконструкции и развития
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 117, упоминаний - 226
УБРиР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 2
|ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
|Свердлов Михаил 29 14
|Мухин Максим 18 12
|Алябьев Андрей 27 12
|Кравченко Денис 24 11
|Нестеров Алексей 79 10
|Елистратов Николай 90 10
|Потёмкин Роман 20 10
|Муравлев Александр 15 9
|Щербинин Сергей 13 9
|Тищенко Юрий 14 9
|Леоничев Алексей 14 9
|Скородумов Олег 17 9
|Хрусталев Александр 31 9
|Атанесов Саргис 13 9
|Базалей Наталья 14 9
|Сафронов Юрий 61 9
|Чекель Павел 15 9
|Смирнов Александр 44 8
|Патрин Максим 31 8
|Пшиченко Дмитрий 19 8
|Герасимов Александр 40 8
|Шалимов Александр 9 8
|Клеев Владимир 9 8
|Воробьев Артем 14 8
|Грибанов Юрий 24 8
|Китляр Владимир 19 7
|Дюгаев Евгений 12 7
|Спиридонов Александр 35 7
|Пашнин Роман 10 7
|Мехришвили Александр 11 7
|Козырев Алексей 270 7
|Румянцева Ольга 45 7
|Серебряков Виктор 42 6
|Абакумов Евгений 103 6
|Калюжный Игорь 24 6
|Марич Игорь 18 6
|Яшин Леонид 20 6
|Николаев Евгений 13 6
|Разгуляев Валерий 18 6
|Бугаев Леонид 11 6
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|Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru