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УБРиР Уральский банк реконструкции и развития
Уральский банк реконструкции и развития — федеральный банк, крупнейший в УФО по активам и собственному капиталу с головным офисом в Екатеринбурге. Входит в список значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг, составленный ЦБ РФ. Контактный центр банка насчитывает 300 операторов, которые работают на двух площадках — в Екатеринбурге и Челябинске.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 200 дел, на cумму 39 722 960 515 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|03.12.2025
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«Софтлайн Решения» помогла Уральскому банку реконструкции и развития внедрить инструменты безопасной разработки нового поколения
рмации и информационной безопасности, оказала содействие Уральскому банку реконструкции и развития (УБРиР) в совершенствовании ИБ-систем. В рамках этой задачи УБРиР делает акцент на проц
|08.07.2025
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УБРиР модернизирует услуги благодаря отечественным цифровым решениям «Ростелекома»
«Ростелеком» и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подписали дорожную карту направлений сотрудни
|13.12.2024
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ИИ на дистанции: технология помогает клиентам Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) получать карты без посещения офиса
Банк УБРиР внедрил технологию автоматической оцифровки документов и распознавания личности клиентов (KYC) в процессе удаленной выдачи дебетовых карт. Проводить идентификацию пользователя и проверку
|10.07.2024
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В банке УБРиР перевели корпоративные мероприятия и онлайн-встречи в «Контур.Толк»
Сервисы для рабочего общения пополнили линейку продуктов «Контура», которые уже используют в банке. «СКБ Контур» и УБРиР договорились о расширении сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В УБРиР внедрили «Контур.Толк», чтобы поддерживать внутренние коммуникации. Больше года в
|15.05.2024
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Тарас Сорока, УБРиР: Роботизация принесла нам более 100 миллионов рублей экономии
Роботизация в банке УБРиР по состоянию на начало 2022 года Market.CNews: Тарас, здравствуйте! Как и с чего началась роботизация в банке УБРиР? Какие задачи ставились на первых этапах внедрения RPA? Тарас Со
|23.01.2024
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УБРиР выбрал решение X-Config для обеспечения безопасности конфигураций ПО
и, а также собирать информацию для расследований киберпреступлений. Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — универсальный банк, основан в 1990 г. Цент
|23.05.2023
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Уральский банк реконструкции и развития использует RuTerminal для внебиржевой торговли
ессы в период турбулентности ИТ-рынка», ― сказал Владимир Зотов, операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития. В RuTerminal можно создавать дополнительные рабочи
|19.05.2023
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УБРиР запустил проект по автоматизации доставки карт с помощью EdiCourier
ктивность работы курьеров – доставлять больше, точнее и с меньшими затратами. Обратившись к Ediweb, Уральский банк реконструкции и развития запланировал внедрить в свою инфраструктуру систему у
|20.02.2023
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«Девелоника» (ГК Softline) разработала сервис работы с ипотечными заявками для партнеров банка УБРиР
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и «Девелоника» совместно развивают сервис оформления онлайн-заявок на получение ипотеч
|17.01.2023
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Уральский банк реконструкции и развития стал быстрее обслуживать клиентов с помощью решений Naumen
— сказал Сергей Попов, директор департамента контакт-центров и роботизированных систем Naumen. *** Уральский банк реконструкции и развития — федеральный банк. Входит в список значимых кредитны
|11.10.2022
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ИИ от резидента «Сколково» поможет получить ипотеку в Уральском банке реконструкции и развития
й с персональными данными. Компания «Биорг» – зарегистрированный оператор персональных данных. *** «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) основан в 1990 г. УБРиР входит в список 30 к
|16.10.2019
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Сергей Щербинин, директор по развитию ИТ УБРиР в интервью CNews — о роли CDTO в банке
CNews: В чем принципиальное отличие в схемах управления ИТ в международном Райффайзенбанке и в УБРиРе? Сергей Щербинин: В Райффайзенбанке, где я проработал 7 лет, моя последняя должность н
|12.08.2019
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УБРиР внедрил SAP Process Mining by Celonis
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) завершил проект внедрения SAP Process Mining by Celonis. Новая система позволит банку
|07.02.2019
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УБРиР внедрил флеш-массив Pure Storage в свою ИТ-инфраструктуру
честве первого шага к повышению производительности, надежности и оптимизации затрат на оборудование Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внедрил в свою ИТ-инфраструктуру современный
|18.12.2018
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«Инфосистемы Джет» оценила защищенность платежных систем Уральского банка реконструкции и развития
омпания «Инфосистемы Джет» завершила комплексный аудит информационной безопасности платежных систем Уральского банка реконструкции и развития. Результаты аудита могут стать основой для принятия
|24.09.2018
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Уральский банк реконструкции и развития внедряет платформу SAP Process Mining by Celonis
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал внедрение платформы SAP Process Mining by Celonis. Новая система позволит банку
|29.05.2017
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УБРиР запустил Touch ID для входа в мобильный банк
«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) продолжает развивать технологии в дистанцион
|05.09.2016
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УБРиР и «Вуз-банк» встроили в интернет-банк Light функцию проверки контрагентов
«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) и «Вуз-банк» продолжают расширять функционал
|29.08.2016
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УБРиР оптимизировал работу банкоматов с применением методологии Agile
«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) использовал методологию «гибкого управления
|18.05.2016
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«Контур.Бухгалтерия» интегрировалась с УБРиР и банком «Нейва»
Онлайн-сервис «Контур.Бухгалтерия» продолжает интегрироваться с банками. В этот раз проект реализован с банком «Нейва» и УБРиР (интернет-банк Light). Теперь корпоративные клиенты этих банков могут автоматически импортировать банковские выписки в «Контур.Бухгалтерию» и отправлять платежки прямо из сервиса в интерн
|04.12.2015
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«Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал систему составления отчетности с помощью QlikView
Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, и «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) завершили пилотный проект по автоматизации а
|24.08.2015
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«Билайн Бизнес» заключил с банком УБРиР договор на предоставление услуги BigData
Компания «Вымпелком» («Билайн Бизнес») заключила первый договор на предоставление услуги BigData (в части услуг рискового скоринга и верификации абонентов) с банком УБРиР. Об этом CNews в «Вымпелкоме». Технология BigData позволяет обрабатывать большой объем данных с целью повышения оперативности принятия решений, а также для целей стратегического планирова
|30.07.2015
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УБРиР совместно с «1С:БухОбслуживанием» предложил клиентам услугу аутсорсинга бухгалтерии
Сеть бухгалтерских аутсорсинговых компаний «1С:БухОбслуживание» и «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) заключили партнёрское соглашение, в рамках к
|22.06.2015
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«Ростелеком» расширил виртуальную частную сеть Сбербанка
одписали договор о предоставлении услуг связи по передаче данных. Как сообщили CNews в «Ростелекоме», речь, в частности, идет об обеспечении работы организованной ранее виртуальной частной сети (VPN) Уральского банка Сбербанка и подключении к ней 17 новых точек. Ожидается, что VPN-сеть позволит повысить качество работы внутрибанковских систем и обеспечить высокую скорость обмена данными меж
|14.05.2015
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УБРиР запустил мобильное приложение для отслеживания курса валют
«Уральский банк реконструкции и развития» (КБ УБРиР) запустил новое мобильное приложение «Real
|12.12.2014
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В интернет-банке УБРиР теперь можно работать с картами сторонних банков
«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) расширил функционал каналов дистанционного о
|05.12.2014
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Клиенты УБРиР теперь могут подключить интернет-банк в банкоматах
«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) расширил возможности пользователей пластиков
|22.08.2014
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УБРиР возобновил денежные переводы по системе Contact
ларах США и евро. Перевести деньги через систему можно в более чем 160 стран мира, сообщили CNews в УБРиР. Максимальная сумма перевода по территории России установлена в размере i500 тыс., в СН
|29.04.2014
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BC Soft создал мобильную деловую среду для корпоративных клиентов УБРиР
на платформах iOS и Android для корпоративных клиентов «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) — «Бизнес365». Об этом CNews сообщили в «БК Софт». Приложение «Бизнес 365» является си
|17.04.2014
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УБРиР внедрил систему управления ИТ-сервисами с помощью «Ай-Теко»
роект по внедрению системы управления ИТ-сервисами для «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР). С помощью решения, реализованного на базе продукта НР Service Manager, удалось автома
|28.03.2014
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Платежи по системе Contact стали доступны в отделениях УБРиР
«Уральский банк реконструкции и развития» в дополнение к услуге денежных переводов предоставил
|27.03.2014
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УБРиР выпустил мобильное бизнес-приложение для iOS и Android
«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) запустил мобильное приложение для юридически
|14.02.2014
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«МегаФон» предоставил «Уральскому банку реконструкции и развития» услуги связи
«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) начал сотрудничать с компанией «МегаФон». Оп
|13.01.2014
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УБРиР получил бессрочную лицензию ФСБ России
«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) объявил о получении лицензии Управления Феде
|19.12.2013
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УБРиР открыл новый центр обработки данных
«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) сообщил о запуске в эксплуатацию нового цент
|16.12.2013
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Клиенты УБРиР смогут оплачивать свои покупки при помощи смартфонов
«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) и шведская компания Seamless объявили о сотр
|11.11.2013
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«Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал обслуживание клиентов с помощью SAP Business Communication Management
Компания SAP и «Уральский банк реконструкции и развития» подвели первые итоги работы системы SAP Business Com
|26.08.2013
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Клиенты УБРиР теперь могут погашать кредиты и пополнять картсчета в инфраструктуре «Золотой Короны»
Клиенты «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) получили возможность погашать кредиты и вносить средства на картсчета в сети пунктов о
|07.08.2013
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Inpas оснастит счетно-сортировальными машинами «Уральский банк Сбербанк России»
Компания Inpas («Инпас Компани») сообщила о победе в электронном аукционе «Уральского банка Сбербанка России» на поставку счетчиков банкнот с дополнительным карманом отбраковки и функцией распознавания машиночитаемых признаков защиты для обработки и сортировки банкнот
|24.05.2013
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Visa Virtuon теперь доступна в «Телебанке-Лайт» УБРиР
«Уральский банк реконструкции и развития» запустил услугу по выпуску виртуальных банковских ка
УБРиР и организации, системы, технологии, персоны:
|Свердлов Михаил 33 29
|Гуральников Сергей 164 21
|Сафронов Юрий 68 20
|Фридман Илья 42 19
|Плешков Алексей 68 16
|Рахтеенко Владимир 42 16
|Мухин Максим 18 16
|Хрусталев Александр 33 16
|Шевченко Владимир 153 15
|Скородумов Анатолий 65 15
|Кравченко Денис 28 15
|Бойко Елена 152 14
|Козлов Михаил 182 14
|Прохоров Фёдор 83 14
|Шестаков Александр 40 14
|Потёмкин Роман 21 14
|Леушев Андрей 75 14
|Патрин Максим 32 14
|Леоничев Алексей 14 14
|Алябьев Андрей 27 14
|Подкопаев Олег 30 13
|Дегтярев Алексей 58 13
|Базалей Наталья 15 13
|Богачев Игорь 183 12
|Халяпин Сергей 96 12
|Коротнев Константин 35 12
|Асратян Петр 36 12
|Миронов Юрий 24 12
|Пиляр Елена 24 12
|Михалев Павел 20 12
|Левиков Антон 69 12
|Гаттаров Руслан 144 12
|Грибанов Юрий 30 12
|Скородумов Олег 17 12
|Чекель Павел 15 12
|Муравлев Александр 15 12
|Тищенко Юрий 15 12
|Нестеров Алексей 175 11
|Калюжный Игорь 27 11
|Чаркин Евгений 317 11
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