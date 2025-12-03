УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития

«Софтлайн Решения» помогла Уральскому банку реконструкции и развития внедрить инструменты безопасной разработки нового поколения рмации и информационной безопасности, оказала содействие Уральскому банку реконструкции и развития (УБРиР) в совершенствовании ИБ-систем. В рамках этой задачи УБРиР делает акцент на проц

УБРиР модернизирует услуги благодаря отечественным цифровым решениям «Ростелекома» «Ростелеком» и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подписали дорожную карту направлений сотрудни

ИИ на дистанции: технология помогает клиентам Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) получать карты без посещения офиса Банк УБРиР внедрил технологию автоматической оцифровки документов и распознавания личности клиентов (KYC) в процессе удаленной выдачи дебетовых карт. Проводить идентификацию пользователя и проверку

В банке УБРиР перевели корпоративные мероприятия и онлайн-встречи в «Контур.Толк» ​ Сервисы для рабочего общения пополнили линейку продуктов «Контура», которые уже используют в банке. «СКБ Контур» и УБРиР договорились о расширении сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В УБРиР внедрили «Контур.Толк», чтобы поддерживать внутренние коммуникации. Больше года в

Тарас Сорока, УБРиР: Роботизация принесла нам более 100 миллионов рублей экономии Роботизация в банке УБРиР по состоянию на начало 2022 года Market.CNews: Тарас, здравствуйте! Как и с чего началась роботизация в банке УБРиР? Какие задачи ставились на первых этапах внедрения RPA? Тарас Со

УБРиР выбрал решение X-Config для обеспечения безопасности конфигураций ПО и, а также собирать информацию для расследований киберпреступлений. Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — универсальный банк, основан в 1990 г. Цент

Уральский банк реконструкции и развития использует RuTerminal для внебиржевой торговли ессы в период турбулентности ИТ-рынка», ― сказал Владимир Зотов, операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития. В RuTerminal можно создавать дополнительные рабочи

УБРиР запустил проект по автоматизации доставки карт с помощью EdiCourier ктивность работы курьеров – доставлять больше, точнее и с меньшими затратами. Обратившись к Ediweb, Уральский банк реконструкции и развития запланировал внедрить в свою инфраструктуру систему у

«Девелоника» (ГК Softline) разработала сервис работы с ипотечными заявками для партнеров банка УБРиР Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и «Девелоника» совместно развивают сервис оформления онлайн-заявок на получение ипотеч

Уральский банк реконструкции и развития стал быстрее обслуживать клиентов с помощью решений Naumen — сказал Сергей Попов, директор департамента контакт-центров и роботизированных систем Naumen. *** Уральский банк реконструкции и развития — федеральный банк. Входит в список значимых кредитны

ИИ от резидента «Сколково» поможет получить ипотеку в Уральском банке реконструкции и развития й с персональными данными. Компания «Биорг» – зарегистрированный оператор персональных данных. *** «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) основан в 1990 г. УБРиР входит в список 30 к

Сергей Щербинин, директор по развитию ИТ УБРиР в интервью CNews — о роли CDTO в банке CNews: В чем принципиальное отличие в схемах управления ИТ в международном Райффайзенбанке и в УБРиРе? Сергей Щербинин: В Райффайзенбанке, где я проработал 7 лет, моя последняя должность н

УБРиР внедрил SAP Process Mining by Celonis Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) завершил проект внедрения SAP Process Mining by Celonis. Новая система позволит банку

УБРиР внедрил флеш-массив Pure Storage в свою ИТ-инфраструктуру честве первого шага к повышению производительности, надежности и оптимизации затрат на оборудование Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внедрил в свою ИТ-инфраструктуру современный

«Инфосистемы Джет» оценила защищенность платежных систем Уральского банка реконструкции и развития омпания «Инфосистемы Джет» завершила комплексный аудит информационной безопасности платежных систем Уральского банка реконструкции и развития. Результаты аудита могут стать основой для принятия

Уральский банк реконструкции и развития внедряет платформу SAP Process Mining by Celonis Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал внедрение платформы SAP Process Mining by Celonis. Новая система позволит банку

УБРиР запустил Touch ID для входа в мобильный банк «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) продолжает развивать технологии в дистанцион

УБРиР и «Вуз-банк» встроили в интернет-банк Light функцию проверки контрагентов «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) и «Вуз-банк» продолжают расширять функционал

УБРиР оптимизировал работу банкоматов с применением методологии Agile «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) использовал методологию «гибкого управления

«Контур.Бухгалтерия» интегрировалась с УБРиР и банком «Нейва» Онлайн-сервис «Контур.Бухгалтерия» продолжает интегрироваться с банками. В этот раз проект реализован с банком «Нейва» и УБРиР (интернет-банк Light). Теперь корпоративные клиенты этих банков могут автоматически импортировать банковские выписки в «Контур.Бухгалтерию» и отправлять платежки прямо из сервиса в интерн

«Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал систему составления отчетности с помощью QlikView Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, и «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) завершили пилотный проект по автоматизации а

«Билайн Бизнес» заключил с банком УБРиР договор на предоставление услуги BigData Компания «Вымпелком» («Билайн Бизнес») заключила первый договор на предоставление услуги BigData (в части услуг рискового скоринга и верификации абонентов) с банком УБРиР. Об этом CNews в «Вымпелкоме». Технология BigData позволяет обрабатывать большой объем данных с целью повышения оперативности принятия решений, а также для целей стратегического планирова

УБРиР совместно с «1С:БухОбслуживанием» предложил клиентам услугу аутсорсинга бухгалтерии Сеть бухгалтерских аутсорсинговых компаний «1С:БухОбслуживание» и «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) заключили партнёрское соглашение, в рамках к

«Ростелеком» расширил виртуальную частную сеть Сбербанка одписали договор о предоставлении услуг связи по передаче данных. Как сообщили CNews в «Ростелекоме», речь, в частности, идет об обеспечении работы организованной ранее виртуальной частной сети (VPN) Уральского банка Сбербанка и подключении к ней 17 новых точек. Ожидается, что VPN-сеть позволит повысить качество работы внутрибанковских систем и обеспечить высокую скорость обмена данными меж

УБРиР запустил мобильное приложение для отслеживания курса валют «Уральский банк реконструкции и развития» (КБ УБРиР) запустил новое мобильное приложение «Real

В интернет-банке УБРиР теперь можно работать с картами сторонних банков «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) расширил функционал каналов дистанционного о

Клиенты УБРиР теперь могут подключить интернет-банк в банкоматах «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) расширил возможности пользователей пластиков

УБРиР возобновил денежные переводы по системе Contact ларах США и евро. Перевести деньги через систему можно в более чем 160 стран мира, сообщили CNews в УБРиР. Максимальная сумма перевода по территории России установлена в размере i500 тыс., в СН

BC Soft создал мобильную деловую среду для корпоративных клиентов УБРиР на платформах iOS и Android для корпоративных клиентов «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) — «Бизнес365». Об этом CNews сообщили в «БК Софт». Приложение «Бизнес 365» является си

УБРиР внедрил систему управления ИТ-сервисами с помощью «Ай-Теко» роект по внедрению системы управления ИТ-сервисами для «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР). С помощью решения, реализованного на базе продукта НР Service Manager, удалось автома

Платежи по системе Contact стали доступны в отделениях УБРиР «Уральский банк реконструкции и развития» в дополнение к услуге денежных переводов предоставил

УБРиР выпустил мобильное бизнес-приложение для iOS и Android «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) запустил мобильное приложение для юридически

«МегаФон» предоставил «Уральскому банку реконструкции и развития» услуги связи «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) начал сотрудничать с компанией «МегаФон». Оп

УБРиР получил бессрочную лицензию ФСБ России «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) объявил о получении лицензии Управления Феде

УБРиР открыл новый центр обработки данных «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) сообщил о запуске в эксплуатацию нового цент

Клиенты УБРиР смогут оплачивать свои покупки при помощи смартфонов «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) и шведская компания Seamless объявили о сотр

«Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал обслуживание клиентов с помощью SAP Business Communication Management Компания SAP и «Уральский банк реконструкции и развития» подвели первые итоги работы системы SAP Business Com

Клиенты УБРиР теперь могут погашать кредиты и пополнять картсчета в инфраструктуре «Золотой Короны» Клиенты «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) получили возможность погашать кредиты и вносить средства на картсчета в сети пунктов о

Inpas оснастит счетно-сортировальными машинами «Уральский банк Сбербанк России» Компания Inpas («Инпас Компани») сообщила о победе в электронном аукционе «Уральского банка Сбербанка России» на поставку счетчиков банкнот с дополнительным карманом отбраковки и функцией распознавания машиночитаемых признаков защиты для обработки и сортировки банкнот