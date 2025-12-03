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УБРиР Уральский банк реконструкции и развития

УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития

Уральский банк реконструкции и развития — федеральный банк, крупнейший в УФО по активам и собственному капиталу с головным офисом в Екатеринбурге.  Входит в список значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг, составленный ЦБ РФ. Контактный центр банка насчитывает 300 операторов, которые работают на двух площадках — в Екатеринбурге и Челябинске

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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03.12.2025 «Софтлайн Решения» помогла Уральскому банку реконструкции и развития внедрить инструменты безопасной разработки нового поколения

рмации и информационной безопасности, оказала содействие Уральскому банку реконструкции и развития (УБРиР) в совершенствовании ИБ-систем. В рамках этой задачи УБРиР делает акцент на проц
08.07.2025 УБРиР модернизирует услуги благодаря отечественным цифровым решениям «Ростелекома»

«Ростелеком» и Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подписали дорожную карту направлений сотрудни
13.12.2024 ИИ на дистанции: технология помогает клиентам Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) получать карты без посещения офиса

Банк УБРиР внедрил технологию автоматической оцифровки документов и распознавания личности клиентов (KYC) в процессе удаленной выдачи дебетовых карт. Проводить идентификацию пользователя и проверку

10.07.2024 В банке УБРиР перевели корпоративные мероприятия и онлайн-встречи в «Контур.Толк» ​

Сервисы для рабочего общения пополнили линейку продуктов «Контура», которые уже используют в банке. «СКБ Контур» и УБРиР договорились о расширении сотрудничества. Об этом CNews сообщили представители «Контура». В УБРиР внедрили «Контур.Толк», чтобы поддерживать внутренние коммуникации. Больше года в

15.05.2024 Тарас Сорока, УБРиР: Роботизация принесла нам более 100 миллионов рублей экономии

Роботизация в банке УБРиР по состоянию на начало 2022 года Market.CNews: Тарас, здравствуйте! Как и с чего началась роботизация в банке УБРиР? Какие задачи ставились на первых этапах внедрения RPA? Тарас Со
23.01.2024 УБРиР выбрал решение X-Config для обеспечения безопасности конфигураций ПО

и, а также собирать информацию для расследований киберпреступлений. Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) — универсальный банк, основан в 1990 г. Цент
23.05.2023 Уральский банк реконструкции и развития использует RuTerminal для внебиржевой торговли

ессы в период турбулентности ИТ-рынка», ― сказал Владимир Зотов, операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития. В RuTerminal можно создавать дополнительные рабочи
19.05.2023 УБРиР запустил проект по автоматизации доставки карт с помощью EdiCourier

ктивность работы курьеров – доставлять больше, точнее и с меньшими затратами. Обратившись к Ediweb, Уральский банк реконструкции и развития запланировал внедрить в свою инфраструктуру систему у
20.02.2023 «Девелоника» (ГК Softline) разработала сервис работы с ипотечными заявками для партнеров банка УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и «Девелоника» совместно развивают сервис оформления онлайн-заявок на получение ипотеч
17.01.2023 Уральский банк реконструкции и развития стал быстрее обслуживать клиентов с помощью решений Naumen

— сказал Сергей Попов, директор департамента контакт-центров и роботизированных систем Naumen. *** Уральский банк реконструкции и развития — федеральный банк. Входит в список значимых кредитны
11.10.2022 ИИ от резидента «Сколково» поможет получить ипотеку в Уральском банке реконструкции и развития

й с персональными данными. Компания «Биорг» – зарегистрированный оператор персональных данных. *** «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) основан в 1990 г. УБРиР входит в список 30 к
16.10.2019 Сергей Щербинин, директор по развитию ИТ УБРиР в интервью CNews — о роли CDTO в банке

CNews: В чем принципиальное отличие в схемах управления ИТ в международном Райффайзенбанке и в УБРиРе? Сергей Щербинин: В Райффайзенбанке, где я проработал 7 лет, моя последняя должность н
12.08.2019 УБРиР внедрил SAP Process Mining by Celonis

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) завершил проект внедрения SAP Process Mining by Celonis. Новая система позволит банку

07.02.2019 УБРиР внедрил флеш-массив Pure Storage в свою ИТ-инфраструктуру

честве первого шага к повышению производительности, надежности и оптимизации затрат на оборудование Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) внедрил в свою ИТ-инфраструктуру современный

18.12.2018 «Инфосистемы Джет» оценила защищенность платежных систем Уральского банка реконструкции и развития

омпания «Инфосистемы Джет» завершила комплексный аудит информационной безопасности платежных систем Уральского банка реконструкции и развития. Результаты аудита могут стать основой для принятия
24.09.2018 Уральский банк реконструкции и развития внедряет платформу SAP Process Mining by Celonis

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал внедрение платформы SAP Process Mining by Celonis. Новая система позволит банку

29.05.2017 УБРиР запустил Touch ID для входа в мобильный банк

«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) продолжает развивать технологии в дистанцион
05.09.2016 УБРиР и «Вуз-банк» встроили в интернет-банк Light функцию проверки контрагентов

«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) и «Вуз-банк» продолжают расширять функционал
29.08.2016 УБРиР оптимизировал работу банкоматов с применением методологии Agile

«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) использовал методологию «гибкого управления

18.05.2016 «Контур.Бухгалтерия» интегрировалась с УБРиР и банком «Нейва»

Онлайн-сервис «Контур.Бухгалтерия» продолжает интегрироваться с банками. В этот раз проект реализован с банком «Нейва» и УБРиР (интернет-банк Light). Теперь корпоративные клиенты этих банков могут автоматически импортировать банковские выписки в «Контур.Бухгалтерию» и отправлять платежки прямо из сервиса в интерн
04.12.2015 «Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал систему составления отчетности с помощью QlikView

Компания Qlik, разработчик систем бизнес-анализа для конечных пользователей, и «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) завершили пилотный проект по автоматизации а
24.08.2015 «Билайн Бизнес» заключил с банком УБРиР договор на предоставление услуги BigData

Компания «Вымпелком» («Билайн Бизнес») заключила первый договор на предоставление услуги BigData (в части услуг рискового скоринга и верификации абонентов) с банком УБРиР. Об этом CNews в «Вымпелкоме». Технология BigData позволяет обрабатывать большой объем данных с целью повышения оперативности принятия решений, а также для целей стратегического планирова
30.07.2015 УБРиР совместно с «1С:БухОбслуживанием» предложил клиентам услугу аутсорсинга бухгалтерии

Сеть бухгалтерских аутсорсинговых компаний «1С:БухОбслуживание» и «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) заключили партнёрское соглашение, в рамках к
22.06.2015 «Ростелеком» расширил виртуальную частную сеть Сбербанка

одписали договор о предоставлении услуг связи по передаче данных. Как сообщили CNews в «Ростелекоме», речь, в частности, идет об обеспечении работы организованной ранее виртуальной частной сети (VPN) Уральского банка Сбербанка и подключении к ней 17 новых точек. Ожидается, что VPN-сеть позволит повысить качество работы внутрибанковских систем и обеспечить высокую скорость обмена данными меж
14.05.2015 УБРиР запустил мобильное приложение для отслеживания курса валют

«Уральский банк реконструкции и развития» (КБ УБРиР) запустил новое мобильное приложение «Real
12.12.2014 В интернет-банке УБРиР теперь можно работать с картами сторонних банков

«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) расширил функционал каналов дистанционного о
05.12.2014 Клиенты УБРиР теперь могут подключить интернет-банк в банкоматах

«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) расширил возможности пользователей пластиков
22.08.2014 УБРиР возобновил денежные переводы по системе Contact

ларах США и евро. Перевести деньги через систему можно в более чем 160 стран мира, сообщили CNews в УБРиР. Максимальная сумма перевода по территории России установлена в размере i500 тыс., в СН
29.04.2014 BC Soft создал мобильную деловую среду для корпоративных клиентов УБРиР

на платформах iOS и Android для корпоративных клиентов «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) — «Бизнес365». Об этом CNews сообщили в «БК Софт». Приложение «Бизнес 365» является си
17.04.2014 УБРиР внедрил систему управления ИТ-сервисами с помощью «Ай-Теко»

роект по внедрению системы управления ИТ-сервисами для «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР). С помощью решения, реализованного на базе продукта НР Service Manager, удалось автома
28.03.2014 Платежи по системе Contact стали доступны в отделениях УБРиР

«Уральский банк реконструкции и развития» в дополнение к услуге денежных переводов предоставил
27.03.2014 УБРиР выпустил мобильное бизнес-приложение для iOS и Android

«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) запустил мобильное приложение для юридически
14.02.2014 «МегаФон» предоставил «Уральскому банку реконструкции и развития» услуги связи

«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) начал сотрудничать с компанией «МегаФон». Оп
13.01.2014 УБРиР получил бессрочную лицензию ФСБ России

«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) объявил о получении лицензии Управления Феде
19.12.2013 УБРиР открыл новый центр обработки данных

«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) сообщил о запуске в эксплуатацию нового цент
16.12.2013 Клиенты УБРиР смогут оплачивать свои покупки при помощи смартфонов

«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) и шведская компания Seamless объявили о сотр
11.11.2013 «Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал обслуживание клиентов с помощью SAP Business Communication Management

Компания SAP и «Уральский банк реконструкции и развития» подвели первые итоги работы системы SAP Business Com
26.08.2013 Клиенты УБРиР теперь могут погашать кредиты и пополнять картсчета в инфраструктуре «Золотой Короны»

Клиенты «Уральского банка реконструкции и развития» (УБРиР) получили возможность погашать кредиты и вносить средства на картсчета в сети пунктов о
07.08.2013 Inpas оснастит счетно-сортировальными машинами «Уральский банк Сбербанк России»

Компания Inpas («Инпас Компани») сообщила о победе в электронном аукционе «Уральского банка Сбербанка России» на поставку счетчиков банкнот с дополнительным карманом отбраковки и функцией распознавания машиночитаемых признаков защиты для обработки и сортировки банкнот
24.05.2013 Visa Virtuon теперь доступна в «Телебанке-Лайт» УБРиР

«Уральский банк реконструкции и развития» запустил услугу по выпуску виртуальных банковских ка

Публикаций - 182, упоминаний - 380

УБРиР и организации, системы, технологии, персоны:

Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 21
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 17
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 16
Ростелеком 10948 15
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
9594 14
Instabank - Инстабанк 24 13
SAP SE 5601 13
Webmoney - Вебмани.Ру 547 13
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 13
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 12
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 12
Citrix Systems 868 12
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 11
МегаФон 10742 11
ОТР ГК - ОТР 2000 227 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 8
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Microsoft Corporation 25775 8
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 8
HERE Technologies 113 7
Инфокомпас 14 7
НИТ - Национальные информационные технологии 36 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 7
Развитие Бизнеса / Ру 81 7
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 7
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 60 6
Магнит - Magnit Tech - AI.Lab Лаборатория искусственного интеллекта 19 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 6
ПСБ - Промсвязьбанк 963 49
ГПБ - Газпромбанк 1273 39
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 33
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 33
Альфа-Банк 1979 32
МКБ - Московский кредитный банк 657 30
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 26
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 25
ВТБ - ВТБ24 671 21
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 21
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 20
Visa International 1993 20
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 20
Пробизнесбанк АКБ 135 18
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 18
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 17
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 17
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 16
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 16
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 15
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 14
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 14
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 13
Спортмастер - Sportmaster 201 13
Unilever - Юнилевер Русь 171 13
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 12
Новард УК - Novard 73 12
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 12
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 11
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 10
Почта России ПАО 2370 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 10
Mary Kay - Мэри Кэй 104 10
Русский стандарт Банк 509 9
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 9
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 9
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 9
Федеральное казначейство России 1949 29
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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