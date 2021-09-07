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УБРиР
Уральский банк реконструкции и развития


07.09.2021 Роскомнадзор даст российским банкам доступ к детскому порно, сайтам про наркотики и экстремизм 1
13.08.2021 Visa позволила россиянам вычистить с интернет-сервисов забытые на них номера карт 1
22.03.2021 Выручка «Биорг» от цифровых Saas-cервисов по итогам 2020 года выросла в 3 раза 3
21.12.2020 Сергей Таскин, «Оптивера»: Российский бизнес защищается от убытков из-за сбоев с помощью сервисных контрактов 2
19.10.2020 Продажи SAP Process Mining by Celonis стартуют из российского дата-центра 1
11.10.2020 Применение ИИ в финансовой сфере экономит миллионы 1
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 2
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 2
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 2
29.01.2020 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе 2020» состоится 11 марта 1
15.01.2020 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
11.12.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2020: опыт, технологии, прогнозы» состоится 18 февраля 1
16.10.2019 Сергей Щербинин, директор по развитию ИТ УБРиР в интервью CNews — о роли CDTO в банке 4
11.09.2019 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2019 2
12.08.2019 УБРиР внедрил SAP Process Mining by Celonis 4
31.07.2019 BSS купила разработчика мобильных решений iDA Mobile 1
08.04.2019 Клиенты Альфа-банка получили возможность снимать наличные через банкоматы банка «Открытие» без комиссии 1
28.03.2019 К сервису Mir Pay подключились шесть новых банков – участников 1
04.03.2019 В России заработал отечественный аналог Apple Pay 1
07.02.2019 УБРиР внедрил флеш-массив Pure Storage в свою ИТ-инфраструктуру 2
18.12.2018 «Инфосистемы Джет» оценила защищенность платежных систем Уральского банка реконструкции и развития 2
24.09.2018 Уральский банк реконструкции и развития внедряет платформу SAP Process Mining by Celonis 2
16.02.2018 Группа компаний BSS представила итоги 2017 года 1
14.02.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе». Успейте подать заявку! 1
29.05.2017 УБРиР запустил Touch ID для входа в мобильный банк 3
22.11.2016 ARinteg и Solar Security объединят усилия по борьбе с киберугрозами 1
07.11.2016 До CNews FORUM 2016 осталось только 3 дня! Успейте зарегистрироваться 1
03.11.2016 На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad 1
31.10.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
16.09.2016 Солидные люди расскажут, как выстроить информационную безопасность в современную эпоху 1
08.09.2016 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
05.09.2016 УБРиР и «Вуз-банк» встроили в интернет-банк Light функцию проверки контрагентов 3
29.08.2016 УБРиР оптимизировал работу банкоматов с применением методологии Agile 3
21.07.2016 Российские поставщики BI надеются на импортозамещение 1
02.06.2016 Клиенты «Альфа-Банка» могут вносить наличные через банкоматы и терминалы Бинбанка без комиссии 2
18.05.2016 «Контур.Бухгалтерия» интегрировалась с УБРиР и банком «Нейва» 1
04.12.2015 «Уральский банк реконструкции и развития» оптимизировал систему составления отчетности с помощью QlikView 5

Публикаций - 117, упоминаний - 226

УБРиР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 11
IBM 3544 9
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 9
Instabank - Инстабанк 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
Ланит ГК 1157 8
SAP SE 3215 7
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Microsoft Corporation 11095 5
SAP CIS - САП СНГ 754 5
Samsung Electronics 5677 4
VK - Mail.ru Group 2483 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Diasoft - Диасофт 354 3
Cinimex - Синимекс 160 2
Инфосистемы Джет 675 2
Cisco Systems 2040 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Ситилабс 25 2
Google LLC 7154 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Telegram Group 702 2
Центр2М - Center2М 47 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
Ramax - Рамакс 62 2
Schneider Electric 408 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Газпромбанк - ГПБ 692 27
Пробизнесбанк АКБ 109 14
ВТБ24 583 14
Альфа-Банк 1125 13
МДМ Банк 150 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 11
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 11
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 11
РЖД - Российские железные дороги 1081 10
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 10
МКБ - Московский кредитный банк 268 10
ВТБ Банк Москвы 372 9
ПСБ - Промсвязьбанк 613 9
Новард Управляющая компания - Novard 67 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 9
РСХБ - Россельхозбанк 183 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
Уралсиб Банк 389 8
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 7
Медскан 12 7
Башнефть ПАО АНК 90 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 6
Mary Kay - Мэри Кэй 82 5
Глобэкс банк 28 5
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 4
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 4
X5 Group 599 4
X5 Group - Пятерочка 559 4
Сургутнефтегаз - СНГ 123 4
Мелстон ГК 11 4
Открытие ФК 538 4
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 3
СМП банк - Северный морской путь 71 3
Ренессанс Жизнь - страховая компания 22 3
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
Рольф 39 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 13
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 8
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 6
ПФР Департамент информационных технологий 103 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 4
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 3
Правительство Москвы 653 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 2
Счётная палата РФ 460 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Администрация города Владимира 1 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 13 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 2
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 10
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 7
Big Data - Большие данные 1136 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 5
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 3
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
Process Mining - Процессная аналитика 50 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 56 1
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 1
RMA - Return Merchandise Authorization - возврат и замены некачественных или неисправных изделий 6 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
ГОСТ Р 58776 - Средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей 2 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 15 1
Text Mining - Text Analysis - Решение текстовой аналитики - Интеллектуальный анализ текстов 12 1
ГОСТ Р 58777 - Воздушный транспорт. Аэропорты. Технические средства досмотра 2 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
All-flash Array - системы массивов хранения данных в электронном виде на флеш-накопителях 113 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
Google Android 10751 12
Apple iOS 5742 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
SAP Process Mining by Celonis 13 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
Apple iPad mini 375 2
Домашние Деньги - Digital Cash 12 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
Mir Pay - Мобильный платёжный сервис 45 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
BSS Business 3 1
Ак Барс Бизнес Онлайн 3 1
SAP Mobile Platform 28 1
SAP BCM - SAP Business Communication Management 7 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 40 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
SAP for Banking - SAP Core Banking - SAP Banking Services 11 1
BSS CORREQTS Corporate 40 1
BSS CORREQTS Retail 16 1
Stack Group Automate 9 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 25 1
NetApp ONTAP 34 1
Nvidia Ampere 13 1
НСПК Мир Pay 3 1
Тинькофф банк - Tinkoff Stories 3 1
Cisco TAC - Cisco Technical Assistance Center - глобальная служба технической поддержки 1 1
BSS Интеллектуальный коллектор 1 1
BSS Электронный офис 8 1
SafeTech SafeTouch 28 1
МТС Автосекретарь 35 1
VK - Mail.ru Social CRM 7 1
Cisco MVC - Cisco Marketing Velocity Central 1 1
SAP NetWeaver PI - SAP Process Integration - SAP PI 19 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Rakuten Viber 429 1
Apple - App Store 2198 1
Свердлов Михаил 29 14
Мухин Максим 18 12
Алябьев Андрей 27 12
Кравченко Денис 24 11
Нестеров Алексей 79 10
Елистратов Николай 90 10
Потёмкин Роман 20 10
Муравлев Александр 15 9
Щербинин Сергей 13 9
Тищенко Юрий 14 9
Леоничев Алексей 14 9
Скородумов Олег 17 9
Хрусталев Александр 31 9
Атанесов Саргис 13 9
Базалей Наталья 14 9
Сафронов Юрий 61 9
Чекель Павел 15 9
Смирнов Александр 44 8
Патрин Максим 31 8
Пшиченко Дмитрий 19 8
Герасимов Александр 40 8
Шалимов Александр 9 8
Клеев Владимир 9 8
Воробьев Артем 14 8
Грибанов Юрий 24 8
Китляр Владимир 19 7
Дюгаев Евгений 12 7
Спиридонов Александр 35 7
Пашнин Роман 10 7
Мехришвили Александр 11 7
Козырев Алексей 270 7
Румянцева Ольга 45 7
Серебряков Виктор 42 6
Абакумов Евгений 103 6
Калюжный Игорь 24 6
Марич Игорь 18 6
Яшин Леонид 20 6
Николаев Евгений 13 6
Разгуляев Валерий 18 6
Бугаев Леонид 11 6
Россия - Российская федерация - РФ 57420 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 15
Казахстан - Республика 2632 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 7
Россия - Ростовская область 863 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Восточная Европа 1679 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 43 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 32 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Россия - Свердловская область 806 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 26
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 26
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 829 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 16 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 1
Apps4All 25 7
Говорит Москва - радиостанция 13 1
CNews Analytics 1990 8
RAEX - Эксперт РА 49 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 21
CNews AWARDS 291 21
CNews APPWards 36 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 3
CNews Баттл 34 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
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