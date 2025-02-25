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Naumen Erudite NLU Naumen Erudite VoiceOut



25.02.2025 ГК «Солар»: азиатские хакеры 1,5 года шпионили за российским ведомством 1
02.08.2024 Контакт-центр ФАСП повысил валовую прибыль и пропускную способность с помощью технологий Naumen 3
03.06.2024 Naumen запускает LLM-лабораторию 1
21.02.2024 «ОТП Банк» автоматизировал более половины коммуникаций с клиентами в чат-боте 2
05.09.2023 В Мосэнергосбыте 60% диалогов с клиентами ведут интеллектуальные боты Naumen 2
10.08.2023 «Сбер еаптека» перевела поддержку клиентов на платформу Naumen Contact Center SaaS 1
20.06.2023 Naumen выходит на рынок голосовых роботов для исходящих звонков 3
21.02.2023 Naumen представила систему речевой аналитики Naumen Conversation Intelligence 1
09.02.2023 ММК предоставил сотрудникам и поставщикам круглосуточную поддержку с помощью виртуального помощника на Naumen Erudite 1
31.01.2023 Naumen вывела на российский рынок синтеза и распознавания речи собственный продукт Speech AI 1
17.01.2023 Уральский банк реконструкции и развития стал быстрее обслуживать клиентов с помощью решений Naumen 2
28.12.2022 Naumen и «ОБИТ» объединили компетенции в области внедрения отечественного ПО 2
15.12.2022 Банк «Дом.РФ» запустил голосового помощника на платформе Naumen Erudite 3
12.05.2022 В контакт-центре Казначейства России заработал чат-бот Naumen 2
Игорь Кириченко, Naumen 1
02.12.2021 Naumen и «Обит» стали стратегическими партнерами 1
31.05.2021 Служба ИТ-поддержки «Росгосстраха» перешла на платформу Naumen SMP 1
13.01.2021 «Ресо-гарантия» улучшила обслуживание телефонных обращений страхователей с помощью Naumen Contact Center 1
22.06.2020 Naumen выпустила ИИ-решение для классификации звонков в контакт-центре 3
09.04.2020 ИИ-платформа Naumen Erudite вошла в реестр отечественного ПО 2
25.03.2020 Проекты Naumen включены в базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» 2
29.10.2019 «ОТП банк» модернизировал контактный центр на базе решений Naumen 1
02.09.2019 Naumen внедрил голосового робота в контактный центр «Новосибирскэнергосбыта» 1
30.05.2019 Naumen предоставит клиентам доступ к бизнес-аккаунтам WhatsApp 1
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации 1
27.02.2019 Как и кому помогает искусственный интеллект 1
29.01.2019 Промсвязьбанк внедряет виртуального ассистента на базе Naumen Erudite 2
23.11.2018 Как большие данные завоевывают огромные рынки 1

Публикаций - 28, упоминаний - 44

Naumen Erudite NLU и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 627 27
Telegram Group 2028 4
Meta Platforms - Facebook 4445 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3956 3
IBM - International Business Machines Corp 9449 3
Ростелеком 9750 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 2
Yandex - Яндекс 7431 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
8272 2
ОБИТ 80 2
Infobip - Инфобип 9 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 21 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Directum - Директум 1102 1
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 123 1
АйТи - Аплана Бизнес решения 11 1
Mankiewicz 7 1
АК Барс Цифровые технологии - АБЦТ 28 1
SAP SE 5285 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12792 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Oracle Corporation 6710 1
Diasoft - Диасофт 885 1
McKinsey & Company Int 250 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 676 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 145 1
Tet - Lattelecom - Латтелеком 31 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 151 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 124 1
Vintage Wines SA 4 1
Терн ГК - Tern Group 77 1
Digital Vision 4 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
Google LLC 11831 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 1
Microsoft Corporation 24675 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4918 1
Почта России ПАО 2119 7
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 6
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 101 6
ПСБ - Промсвязьбанк 854 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 2
Новосибирскэнергосбыт 16 2
Северсталь ПАО - Severstal 485 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1034 2
Газпром нефть 622 2
Локотех - Локомотивные технологии 48 2
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 18 2
Спортмастер - Sportmaster 177 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 81 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 267 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 217 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 661 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
Maersk Group - Maersk Container Industry 21 1
Газпром ПАО 1345 1
ГПБ - Газпромбанк 1089 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 860 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 55 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
CarPrice - Карпрайс 37 1
LEGO 245 1
Citi - Citibank - Ситибанк 319 1
Рослокомотив 1 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 63 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 356 1
РЕСО-Гарантия СК 44 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 51 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 1
ВкусВилл - Избёнка 160 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1912 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 2
Федеральное казначейство России 1783 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 342 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1382 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 116 1
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 18 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 294 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1436 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 125 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 671 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5342 23
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4043 23
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4190 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 14
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1976 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13753 13
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3012 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6845 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24287 10
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5423 9
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2022 9
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7085 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8619 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4755 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10290 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15820 6
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1057 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5084 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20755 5
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12033 4
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8509 3
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8216 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5314 3
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1049 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11677 3
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 13
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1119 5
Naumen Speech AI - система автоматического синтеза и распознавания речи 4 4
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 637 2
Naumen CI - Naumen Conversation Intelligence - Naumen Conversational Intelligence 4 2
Naumen LMS - Naumen Learning Management System 3 2
WhatsApp Messenger 1090 1
WhatsApp Business 22 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 71 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Diasoft Flextera 57 1
IBM Power AI 8 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Naumen Omni-Channel 8 1
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 35 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 24 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
Правительство Москвы - Активный гражданин 133 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 270 1
Microsoft Windows 15732 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 208 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Microsoft Windows BitLocker 936 1
SAP BCM - SAP Business Communication Management 10 1
Федеральное казначейство России - Единый контактный центр 3 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система управления целевыми программами - ФЦП АИС - Автоматизированная информационная система сопровождения Федеральной целевой программы 62 1
Федеральное казначейство России - АС ФК - Автоматизированная система Федерального казначейства РФ - Система поддержки принятия решений в Федеральном казначействе 42 1
ММК - Мой ММК 3 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 589 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1336 1
Asterisk 78 1
Naumen GPT AssistTool 1 1
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 12 1
Softline - Sl Soft - Robin RPA 36 1
Naumen Project Ruler 10 1
Попов Сергей 136 12
Зайцев Андрей 49 8
Кириченко Игорь 49 5
Сергиенко Дмитрий 24 2
Телегин Михаил 8 2
Зорин Александр 51 1
Дырмовский Дмитрий 130 1
Резникова Руслана 3 1
Марина Анна 1 1
Черешнев Михаил 10 1
Каштанов Дмитрий 28 1
Сирота Юрий 67 1
Соколовский Александр 40 1
Пермяков Артем 17 1
Валиуллин Адель 11 1
Аршавский Анджей 31 1
Бикташев Ильдар 10 1
Трофименко Владимир 7 1
Голицын Лев 9 1
Романов Дмитрий 66 1
Черноус Дмитрий 1 1
Heinlein Michael - Хенлейн Майкл 1 1
Мельников Алмаз 3 1
Kaplan Andreas Marcus - Каплан Андреас 1 1
Глазков Александр 138 1
Ершов Павел 37 1
Королев Андрей 12 1
Мельник Иван 10 1
Ступин Евгений 28 1
Реймер Денис 54 1
Михалев Максим 16 1
Буйлов Юрий 13 1
Солопов Вячеслав 37 1
Федечкин Сергей 20 1
Федечкин Эдуард 55 1
Рагулин Лев 4 1
Тарасов Александр 9 1
Пометун Андрей 1 1
Молчанский Андрей 3 1
Мозговой Константин 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52237 2
Европа 21810 2
Венгрия - Будапешт 113 1
Бразилия - Федеративная Республика 2374 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14225 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 1
Филиппины - Республика 565 1
Германия - Берлин 716 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13346 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5198 1
Германия - Федеративная Республика 12708 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Латвия - Латвийская Республика 817 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3972 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1560 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14486 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24260 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6997 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3971 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13647 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11006 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1377 3
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 317 3
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3444 3
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 375 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2939 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5794 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5813 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4492 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3501 2
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 96 2
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 198 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6178 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10008 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5871 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8565 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11011 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2766 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7043 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4389 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16398 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7881 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 925 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3203 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 918 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6188 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5999 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 265 2
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 20 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 531 1
Open Space - офис открытого типа - опенспейс 57 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 207 1
НКО - Некоммерческая организация 507 1
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 651 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11261 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 630 1
Forbes - Форбс 831 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3227 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
Gartner - Гартнер 3561 1
DSM Group - Группа ДСМ 4 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 97 1
SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2022 3
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
CNews AWARDS - награда 521 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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