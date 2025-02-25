Naumen Erudite NLU Naumen Erudite VoiceOut
Naumen Erudite NLU и организации, системы, технологии, персоны:
|Попов Сергей 136 12
|Зайцев Андрей 49 8
|Кириченко Игорь 49 5
|Сергиенко Дмитрий 24 2
|Телегин Михаил 8 2
|Зорин Александр 51 1
|Дырмовский Дмитрий 130 1
|Резникова Руслана 3 1
|Марина Анна 1 1
|Черешнев Михаил 10 1
|Каштанов Дмитрий 28 1
|Сирота Юрий 67 1
|Соколовский Александр 40 1
|Пермяков Артем 17 1
|Валиуллин Адель 11 1
|Аршавский Анджей 31 1
|Бикташев Ильдар 10 1
|Трофименко Владимир 7 1
|Голицын Лев 9 1
|Романов Дмитрий 66 1
|Черноус Дмитрий 1 1
|Heinlein Michael - Хенлейн Майкл 1 1
|Мельников Алмаз 3 1
|Kaplan Andreas Marcus - Каплан Андреас 1 1
|Глазков Александр 138 1
|Ершов Павел 37 1
|Королев Андрей 12 1
|Мельник Иван 10 1
|Ступин Евгений 28 1
|Реймер Денис 54 1
|Михалев Максим 16 1
|Буйлов Юрий 13 1
|Солопов Вячеслав 37 1
|Федечкин Сергей 20 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Рагулин Лев 4 1
|Тарасов Александр 9 1
|Пометун Андрей 1 1
|Молчанский Андрей 3 1
|Мозговой Константин 4 1
|AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 651 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11261 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 630 1
|Forbes - Форбс 831 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3227 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8150 1
|Gartner - Гартнер 3561 1
|DSM Group - Группа ДСМ 4 1
|Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 97 1
|SU - Singularity University - Университет сингулярности в Калифорнии 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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