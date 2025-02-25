Naumen выходит на рынок голосовых роботов для исходящих звонков 3

Naumen представила систему речевой аналитики Naumen Conversation Intelligence 1

ММК предоставил сотрудникам и поставщикам круглосуточную поддержку с помощью виртуального помощника на Naumen Erudite 1

Naumen вывела на российский рынок синтеза и распознавания речи собственный продукт Speech AI 1

Уральский банк реконструкции и развития стал быстрее обслуживать клиентов с помощью решений Naumen 2

С чего начать цифровую трансформацию организации 1

Как и кому помогает искусственный интеллект 1

Промсвязьбанк внедряет виртуального ассистента на базе Naumen Erudite 2