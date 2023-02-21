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Naumen представила систему речевой аналитики Naumen Conversation Intelligence

Naumen представила новое решение на базе собственных речевых технологий — систему речевой аналитики Naumen Conversation Intelligence. Продукт позволяет автоматизировать весь цикл оценки качества обслуживания в контакт-центре и комплексно воздействовать на его показатели.

Naumen CI высокоточно распознает устную и письменную речь и автоматически оценивает качество диалогов по заданным параметрам проекта, среди которых могут быть длительность сессии, наличие и продолжительность удержания, сторона завершения и др. В решении доступны детализированные отчеты и сводные проектные дашборды, что упрощает поиск некачественных сессий. Также на платформе можно видеть рейтинги операторов по качеству работы. Функциональная возможность может использоваться в программах мотивации персонала контакт-центра.

Алгоритмы Naumen CI не просто находят вхождения в канале оператора или абонента, но и анализируют контекст диалога для решения более сложных задач. В систему встроен набор готовых инструментов для повышения эффективности работы контакт-центра: оценка правильности действий сотрудника при отработке возражений в холодных продажах, обнаружение триггеров оттока клиентов на сервисной линии, поиск тематик, увеличивающих среднее время сессии в техподдержке и многое другое.

С помощью продукта можно повлиять на конкретные метрики бизнеса: снизить среднее время сессии, увеличить конверсию в продажи, улучшить коэффициент удержания и показатели лояльности клиентов.

«Naumen CI анализирует беседы операторов с клиентами и помогает оценить общую картину состояния контакт-центра, выявить тенденции в работе операторов и наметить точки роста для дальнейшего обучения сотрудников. С решением можно усилить и дополнить классический процесс оценки качества и вывести контакт-центр на новый уровень зрелости», — сказал Денис Корнилов, руководитель продукта Naumen CI.

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Решение совместимо с различным ПО для работы контакт-центров. Бесшовная интеграция Naumen CI с Naumen Contact Center позволяет запустить систему сразу же после настройки и обучения.

«Речевая аналитика органично вписывается в линейку продуктов для управления контакт-центрами и работает в связке с собственными технологиями компании: системой автоматического распознавания речи Naumen Speech AI, AI-платформой для создания роботов и чат-ботов Naumen Erudite и омниканальной платформой контакт-центра Naumen Contact Center. Мы уверены, что продукт ждет успех благодаря узнаваемости бренда, комплиментарности другим продуктам экосистемы и широким возможностям для интеграций и кастомизации», — отметил Андрей Зайцев, директор по развитию бизнеса Naumen.

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