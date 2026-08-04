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Naumen CI Naumen Conversation Intelligence Naumen Conversational Intelligence

Система речевой аналитики Naumen Conversation Intelligence позволяет автоматизировать цикл оценки качества обслуживания в контакт-центре и комплексно воздействовать на его показатели. Naumen CI распознает устную и письменную речь и автоматически оценивает качество диалогов по заданным параметрам проекта, среди которых могут быть длительность сессии, наличие и продолжительность удержания, сторона завершения и др. В решении доступны детализированные отчеты и сводные проектные дашборды, что упрощает поиск некачественных сессий. Также на платформе можно видеть рейтинги операторов по качеству работы. Функциональная возможность может использоваться в программах мотивации персонала контакт-центра.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.08.2026 Исследование Naumen: в 31% обращений в банки персонализация на входящей линии отсутствует или остается формальной 1
18.07.2024 «Петрович» ускорил обслуживание на 9,9% после внедрения Naumen KMS 1
03.06.2024 Naumen запускает LLM-лабораторию 1
28.11.2023 СТД «Петрович» запустил бота-суфлера для оператора на технологиях Naumen 1
21.02.2023 Naumen представила систему речевой аналитики Naumen Conversation Intelligence 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Naumen CI и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 751 5
9587 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4497 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7450 4
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1104 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3578 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4340 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2777 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7032 2
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 472 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53801 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3998 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1220 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6283 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22483 2
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 522 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13908 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6019 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26283 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 401 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1360 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18103 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26190 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1266 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1704 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8643 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8638 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9337 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8251 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11789 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 40 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 184 2
Naumen KMS - Naumen Knowledge Management System 22 2
Naumen LMS - Naumen Learning Management System 4 1
Naumen Project Ruler 23 1
Naumen Speech AI - система автоматического синтеза и распознавания речи 4 1
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 1
Naumen GPT AssistTool 1 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 667 1
Попов Сергей 166 3
Корнилов Денис 6 1
Качмар Екатерина 1 1
Тимофеева Галина 4 1
Зайцев Андрей 50 1
Кириченко Игорь 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 166010 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19526 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1416 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3351 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27264 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57634 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53409 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6669 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8955 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462307, в очереди разбора - 725559.
Создано именных указателей - 198922.
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