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Naumen CI Naumen Conversation Intelligence Naumen Conversational Intelligence
Система речевой аналитики Naumen Conversation Intelligence позволяет автоматизировать цикл оценки качества обслуживания в контакт-центре и комплексно воздействовать на его показатели. Naumen CI распознает устную и письменную речь и автоматически оценивает качество диалогов по заданным параметрам проекта, среди которых могут быть длительность сессии, наличие и продолжительность удержания, сторона завершения и др. В решении доступны детализированные отчеты и сводные проектные дашборды, что упрощает поиск некачественных сессий. Также на платформе можно видеть рейтинги операторов по качеству работы. Функциональная возможность может использоваться в программах мотивации персонала контакт-центра.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Naumen CI и организации, системы, технологии, персоны:
|Naumen - Наумен 751 5
|1С 9587 1
|Попов Сергей 166 3
|Корнилов Денис 6 1
|Качмар Екатерина 1 1
|Тимофеева Галина 4 1
|Зайцев Андрей 50 1
|Кириченко Игорь 58 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166010 4
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19526 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1416 1
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3351 1
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