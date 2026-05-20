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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кириченко Игорь

СОБЫТИЯ


20.05.2026 «Интер РАО» и Naumen создадут систему управления ИТ-активами для электроэнергетики 1
20.05.2026 Naumen и Nexign договорились о сотрудничестве в области клиентского сервиса и управления ИТ-процессами 1
19.05.2026 ГК Softline и Naumen подписали соглашение о сотрудничестве 1
19.05.2026 Naumen и MWS AI договорились о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта 1
24.04.2026 «Контур»: Кирилл Синицын переизбран в состав правления АРПП «Отечественный софт» 1
23.04.2026 Президент Naumen Игорь Кириченко переизбран членом правления АРПП «Отечественный софт» 1
19.12.2025 Большинство российских компаний не знают для чего им ИИ. Бюджет на внедрение есть, стратегии нет 1
14.10.2025 Власти обсуждают возвращение субсидий на закупку отечественного ПО 1
Игорь Кириченко, Naumen 2
05.06.2025 Naumen подписала партнерские соглашения с Softline, Arenadata и «ЗащитаИнфоТранс» 1
03.06.2024 Naumen запускает LLM-лабораторию 1
15.02.2024 Обновленная Naumen CX для контакт-центров заменит Avaya и Cisco 1
30.01.2024 Решения грантополучателей РФРИТ выходят на рынок 1
05.06.2023 Naumen и IVA Technologies подписали соглашение о совместном выводе на рынок коммуникационных решений для бизнеса 1
13.10.2022 43% российских компаний находятся в процессе замещения иностранных ИТ-решений — исследование Naumen 1
09.12.2021 Исследование: 80% работников уверены, что роботы будут трудиться наравне с людьми 1
21.10.2021 CNews FORUM 2021 пройдет в онлайн-формате. Регистрация 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
29.06.2021 Десятилетие ИИ: Владимир Путин предлагает трансформировать страну с помощью искусственного интеллекта 2
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 1
17.03.2021 В Ассоциации «Отечественный софт» создали комитеты по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям 1
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 1
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 1
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 1
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 1
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 1
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 1
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 1
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
01.09.2020 «Акрон» запустила собственную электронную торговую площадку на базе технологий Naumen 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
25.03.2020 Проекты Naumen включены в базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» 1
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 1

Публикаций - 58, упоминаний - 61

Кириченко Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 752 58
Dynatrace 59 17
Veeam Software 345 17
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 17
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Meta (Facebook), Apple и Microsoft - FAANG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Netflix и Google - FAAMG - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Google - FAAMA - Meta (Facebook), Amazon, Apple, Microsoft и Alphabet 26 14
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 14
VK - Mail.ru Group 3602 14
NtechLab - НтехЛаб - НТХ МКАО 188 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
9594 7
Ростелеком 10948 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Microsoft Corporation 25775 6
Softline - Софтлайн 3743 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
Oracle Corporation 7074 5
Google LLC 12690 4
Yandex - Яндекс 9216 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 4
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 4
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 4
Центр2М - Center2М 67 3
Ситилабс 44 3
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 3
МегаФон 10742 3
SAP SE 5601 3
Cisco Systems 5372 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Huawei 4677 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
Крок - Croc 1964 3
Diasoft - Диасофт 1144 3
Schneider Electric 614 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 3
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 3
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 3
Альфа-Банк 1979 19
РЖД - Российские железные дороги 2096 18
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 17
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 17
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 17
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 79 17
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 17
МКБ - Московский кредитный банк 657 12
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Газпром нефть 725 7
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 7
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Траско - Trasko 32 4
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 4
Совкомбанк ПАО 316 4
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 4
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 4
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA, IDOL) 94 3
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 3
Победа - Кондитерская фабрика 15 3
Кораблик-Р 20 3
Почта России ПАО 2370 3
Газпром ПАО 1493 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 3
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 3
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 3
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 3
OKS Group 51 3
Локотех - Локомотивные технологии 70 2
LEGO 260 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 3
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 78 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Израиля - Спецслужбы Израиля - Министерство обороны Израиля - ЦАХАЛ - Армия обороны Израиля - Шабак - Массад - АМАН - МАТАМ - Мамад 118 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 4
Ассоциация корпоративных казначеев - АКК 1 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 38
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 36
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 32
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 24
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 21
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 18
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 17
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 16
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 16
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 14
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 14
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 14
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 13
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 13
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 12
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 12
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 11
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 10
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 9
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 8
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 14
НКТ - Р7-Офис 543 9
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 200 7
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 185 6
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 40 6
Microsoft Office 365 1042 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
1С:ERP Управление предприятием 841 3
Apple iPhone 6 4861 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 3
Qsoft - amoCRM 154 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 57 2
Naumen SMP - Naumen Service Management Platform - NSMP 44 2
Naumen Network Manager 14 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Naumen DMS - NauDoc 43 2
Naumen Project Ruler 23 2
Naumen LMS - Naumen Learning Management System 4 2
Naumen CX 2 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Windows 16882 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 2
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 28 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Diasoft Flextera 57 1
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 63 1
РЕЛЭКС - Линтер - Linter - СУБД 90 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
IBM Power AI 9 1
Oracle Active Data Guard 26 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 1
1С:ERP WE - 1С:ERP World Edition 8 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
IVA Technologies - IVA TPU - тензорный процессор 9 1
Хомков Игорь 47 17
Антонов Александр 77 17
Педоренко Андрей 43 17
Клявин Владимир 52 17
Савцов Игорь 29 17
Валчев Стоян 48 17
Чаркин Евгений 317 17
Поляков Сергей 75 17
Абакумов Евгений 227 17
Путятинский Сергей 112 17
Огуряев Дмитрий 85 14
Васильев Григорий 44 14
Прохоров Фёдор 83 14
Агафонова Наталия 41 14
Шершнев Георгий 14 14
Теленков Андрей 27 14
Шевченко Владимир 153 4
Федечкин Сергей 20 4
Сарнацкий Владислав 17 4
Рыстенко Михаил 62 4
Казарин Станислав 175 4
Гордиенко Ростислав 28 4
Мищенко Евгений 15 4
Сирота Юрий 67 4
Сыкулев Андрей 85 4
Платонов Михаил 42 4
Хасин Михаил 27 3
Смык Виталий 46 3
Емелин Александр 45 3
Бурилов Андрей 117 3
Шадура Максим 17 3
Портной Михаил 42 3
Москальков Дмитрий 43 3
Теплицкий Дмитрий 88 3
Алтухов Дмитрий 47 3
Елизаров Артем 18 3
Сороченков Алексей 42 3
Горчаков Денис 48 3
Гаранин Евгений 53 3
Абдулнасыров Эмиль 17 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 26
Казахстан - Республика 6048 20
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 20
Беларусь - Белоруссия 6289 19
Украина 7928 18
Грузия 1332 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Европа 24964 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Европа Восточная 3138 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Филиппины - Республика 599 3
Молдавия - Республика Молдова 738 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Индия - Bharat 5870 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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