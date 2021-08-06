Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Кириченко Игорь


06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
29.06.2021 Десятилетие ИИ: Владимир Путин предлагает трансформировать страну с помощью искусственного интеллекта 2
28.06.2021 Траты на искусственный интеллект растут ударными темпами 2
17.03.2021 В Ассоциации «Отечественный софт» создали комитеты по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям 2
12.02.2021 Платформа личных финансов столичной биржи позволит гражданам брать кредиты и оформлять страховки онлайн 2
25.12.2020 Какую пользу ИТ-блоку РЖД принесли две волны пандемии 2
01.12.2020 Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО 2
25.11.2020 Банки рассказали о главных открытиях 2020 года 2
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 2
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 2
23.11.2020 Компьютерное зрение и видеоаналитика становятся драйверами цифровизации промышленности 2
20.11.2020 Как регионы переходят к управлению на основе данных 2
20.11.2020 Какие новые технологии появились на рынке больших данных 2
19.11.2020 CNews Forum 2020: какое будущее ждет российский ИТ-рынок 3
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 2
18.11.2020 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 г. получили награды CNews AWARDS 2
09.11.2020 Завтра состоится первый CNews FORUM онлайн. Успейте подать заявку 1
05.11.2020 Осталось меньше недели до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
29.10.2020 Осталось меньше двух недель до CNews FORUM 2020. Успейте подать заявку 1
01.09.2020 «Акрон» запустила собственную электронную торговую площадку на базе технологий Naumen 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 2
25.03.2020 Проекты Naumen включены в базу эффективных кейсов «Цифровой экономики» 1
27.11.2019 Финансы окажутся в руках искусственного интеллекта 1
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации 3
29.03.2019 Naumen рассказала об итогах года в сфере цифровой трансформации компаний 3
16.01.2019 Naumen включена в программу Минэкономразвития «Национальные чемпионы» 1
23.11.2018 Как большие данные завоевывают огромные рынки 2
04.12.2017 Naumen одержала двойную победу в конкурсе «Газпром нефть Innovation Challenge» 1
29.11.2017 Прагматизм заказчиков стал точкой роста для российского рынка ИТ-услуг 1
12.07.2017 «Мособлгаз» построил клиентоориентированный сервис на базе платформы Naumen 1
12.07.2017 Мособлгаз автоматизировал работу с клиентами на базе Naumen Service Desk 1
23.01.2017 Решения Naumen включены в реестр импортозамещения «Ростелеком» 1
01.12.2016 Поставки SaaS/IaaS: рост двузначными темпами 1
11.05.2016 Программные продукты Naumen включены в реестр российского ПО 1
23.07.2015 Чиновники Московской области будут получать ИТ-ресурсы по квотам через облако 1
19.02.2015 Naumen и «Техносерв» договорились о сотрудничестве в сфере импортозамещения ПО 1
03.12.2014 «Прогноз» и Naumen будут совместно замещать импортное ПО 1
13.08.2013 Как жить ШПД-оператору в стагнации рынка? 2
10.06.2013 Оборот Naumen по направлениям ITSM и call-центры вырос более чем на 40% 1
14.01.2013 CIO недовольны качеством услуг аутсорсинга 1

Публикаций - 41, упоминаний - 64

Кириченко Игорь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Naumen - Наумен 342 22
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 15
Dynatrace 46 14
Veeam Software 250 14
VK - Mail.ru Group 2487 12
NtechLab - НтехЛаб 78 11
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 11
Ланит ГК 1160 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 6
Microsoft Corporation 11168 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 4
Yandex - Яндекс 4103 4
IBM 3557 4
InfoWatch - Инфовотч 615 4
Cinimex - Синимекс 160 4
Softline - Софтлайн 1475 3
Крок 1221 3
Ситилинк - Citilink 190 3
Центр2М - Center2М 47 3
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 3
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 3
Google LLC 7177 3
3779 3
Schneider Electric Secure Power 44 3
Такском - Taxcom 119 3
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 3
Rimini Street 38 3
Ситилабс 25 3
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 3
Schneider Electric 409 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 2
Dr.Web - Доктор Веб 978 2
Oracle Corporation 3363 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Biocad - Биокад 38 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
Huawei 2733 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 17
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 16
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 16
Альфа-Банк 1127 15
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 7
Интер РАО ПАО 159 6
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 5
X5 Group 600 5
Газпромбанк - ГПБ 693 5
Уралсиб Банк 390 5
Metro Cash&Carry - Metro C&C 223 4
PepsiCo - Пепсико 96 4
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 4
Совкомбанк ПАО 147 4
Газпром нефть 382 4
Траско - Trasko 27 4
X5 Group - Пятерочка 560 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 3
Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева 32 3
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 3
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 3
Почта России ПАО 1579 3
Аэрофлот 493 3
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 3
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
МТС банк 254 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 3
ПГК - Первая грузовая компания 98 3
Segezha Group - Сегежа Групп 85 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 3
Ингосстрах СПАО 210 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
OKS Group 31 3
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 3
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 3
Lego 84 2
Локотех - Локомотивные технологии 40 2
Альфа-Банк Казахстан 16 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 14
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 11
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 4
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
МФЦ Мои документы города Ростов-на-Дону 2 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Счётная палата РФ 461 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Правительство РФ 2208 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 16
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 15
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 11
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 8
Big Data - Большие данные 1136 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 6
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 2
Data Governance - Руководство данными 51 2
SSO - Single Sign-On - Технология единого входа 111 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
DevOps - Development и Operations 297 2
APM - Application Performance Management - Управление производительностью приложений - Системы мониторинга приложений 20 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
Virtual office - Виртуальный офис 30 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
ARM - Advanced RISC Machine 225 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 83 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
OpenStack 347 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 12
Microsoft Office 365 769 4
1С:ERP Управление предприятием 203 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
НКТ - Р7-Офис 73 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 3
Naumen Erudite 12 3
Онланта OnCloud.ru 34 2
Microsoft Office 1950 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
Nvidia GeForce GTX 2081 2
Nvidia NVlink - высокопроизводительная компьютерная шина 26 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Xelent MultiCloud 8 1
Oracle Active Data Guard 16 1
IBM Power AI 4 1
Совкомбанк Халва 9 1
Diasoft Flextera 45 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
amoCRM 39 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
FlexSoft - FXL Платформа 28 1
IBM Power9 21 1
Цифровой инспектор 6 1
ФИС ФРДО - Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации 5 1
Naumen ITSM365 9 1
Epam Digital Workplace 1 1
ДИЦ - Турбо BI 4 1
Softline Cloud 10 1
MLPerf 5 1
ConTrace 1 1
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 1
Caravan Aero 9 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
МегаФон Транкинг - MC PTT - Система профессиональной мобильной радиосвязи 2 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Sqream DB - Реляционная СУБД 3 1
Антонов Александр 73 14
Савцов Игорь 27 14
Валчев Стоян 44 14
Абакумов Евгений 103 14
Поляков Сергей 60 14
Чаркин Евгений 182 14
Педоренко Андрей 41 14
Хомков Игорь 40 14
Путятинский Сергей 53 14
Клявин Владимир 26 14
Прохоров Фёдор 78 11
Васильев Григорий 35 11
Огуряев Дмитрий 53 11
Агафонова Наталия 35 11
Теленков Андрей 21 11
Шершнев Георгий 13 11
Сыкулев Андрей 57 4
Платонов Михаил 38 4
Сирота Юрий 38 4
Казарин Станислав 100 4
Гордиенко Ростислав 17 4
Шевченко Владимир 135 4
Федечкин Сергей 19 4
Егоров Владимир 52 4
Сарнацкий Владислав 16 4
Мищенко Евгений 14 4
Рыстенко Михаил 57 4
Емелин Александр 25 3
Трофимова Людмила 31 3
Смык Виталий 27 3
Хасин Михаил 26 3
Каюмов Шамиль 34 3
Богданов Кирилл 91 3
Дьяченко Валерий 66 3
Сотин Денис 103 3
Нестеров Алексей 79 3
Семенихин Игорь 37 3
Слышкин Василий 54 3
Карпов Иван 41 3
Панферов Алексей 22 3
Россия - Российская федерация - РФ 57680 32
Казахстан - Республика 2650 19
Беларусь - Белоруссия 2099 18
Украина 3398 17
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 17
Грузия 693 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 4
Восточная Европа 1691 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 3
Латинская Америка 726 2
Европа 3788 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 2
Ближний Восток 1479 2
Аргентина - Аргентинская Республика 188 1
Узбекистан - Республика 827 1
Испания - Королевство 1258 1
Россия - Ульяновская область 354 1
Россия - Калужская область 575 1
Таджикистан - Республика 439 1
Новая Зеландия 293 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Молдавия - Республика Молдова 433 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 1
Кувейт 51 1
Доминикана - Доминиканская Республика 21 1
Мавритания 6 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - Омск 632 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Африка 1499 1
США - Кремниевая долина 399 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 22
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 18
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 16
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 6
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 128 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 82 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 33 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
Open Space - Офис открытого типа 14 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
CNews Analytics 1991 8
Gartner 2197 5
IDC - International Data Corporation 2729 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 2
Fortune Global 500 162 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Forrester Research 388 1
CNews SaaS рейтинг 15 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 135 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 16
CNews AWARDS 292 16
CNews Баттл 34 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769441, в очереди разбора - 673125.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще