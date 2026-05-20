Индексная книга (каталог) CNews*
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Кириченко Игорь
СОБЫТИЯ
Публикаций - 58, упоминаний - 61
Кириченко Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Хомков Игорь 47 17
|Антонов Александр 77 17
|Педоренко Андрей 43 17
|Клявин Владимир 52 17
|Савцов Игорь 29 17
|Валчев Стоян 48 17
|Чаркин Евгений 317 17
|Поляков Сергей 75 17
|Абакумов Евгений 227 17
|Путятинский Сергей 112 17
|Огуряев Дмитрий 85 14
|Васильев Григорий 44 14
|Прохоров Фёдор 83 14
|Агафонова Наталия 41 14
|Шершнев Георгий 14 14
|Теленков Андрей 27 14
|Шевченко Владимир 153 4
|Федечкин Сергей 20 4
|Сарнацкий Владислав 17 4
|Рыстенко Михаил 62 4
|Казарин Станислав 175 4
|Гордиенко Ростислав 28 4
|Мищенко Евгений 15 4
|Сирота Юрий 67 4
|Сыкулев Андрей 85 4
|Платонов Михаил 42 4
|Хасин Михаил 27 3
|Смык Виталий 46 3
|Емелин Александр 45 3
|Бурилов Андрей 117 3
|Шадура Максим 17 3
|Портной Михаил 42 3
|Москальков Дмитрий 43 3
|Теплицкий Дмитрий 88 3
|Алтухов Дмитрий 47 3
|Елизаров Артем 18 3
|Сороченков Алексей 42 3
|Горчаков Денис 48 3
|Гаранин Евгений 53 3
|Абдулнасыров Эмиль 17 3
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 3
|Ведомости 1466 2
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.