43% российских компаний находятся в процессе замещения иностранных ИТ-решений — исследование Naumen

В первой половине 2022 г. российский рынок ИТ-решений для бизнеса претерпел масштабные изменения. Крупные иностранные вендоры прекратили продажу и поддержку своих продуктов на территории России, поставив российские компании перед выбором: продолжать использовать существующий в компании зарубежный софт и осуществлять поддержку своими силами или заменять его на отечественные решения. В период с июня по август 2022 г. Naumen опросил 116 организаций из 19 отраслей, чтобы выяснить, как крупный и средний бизнес адаптировался к изменениям на рынке программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

У более чем трети компаний количество зарубежных решений превышает 50%

На сегодняшний день российский бизнес активно использует иностранное ПО. Более трети респондентов (36%) ответило, что доля зарубежных ИТ-решений в компании составляет не меньше половины, у еще 33% организаций — 20–50%. Только четверть опрошенных (25%) пользуется менее чем 20% зарубежного софта.

Топ-3 наиболее зависимых от иностранного ПО отраслей составили нефтегаз, химическая промышленность и банки: каждая вторая организация (50%) в своем ИТ-ландшафте имеет не менее половины зарубежных решений.

Бизнес остался без технической поддержки иностранных ИТ-вендоров

Уход многих иностранных ИТ-вендоров с российского рынка лишил компании в первую очередь технической поддержки. На это во время опроса указали 56% респондентов. Для 16% организаций критично выросла стоимость лицензий и услуг. Только пятая часть опрошенных (21%) ответила, что не столкнулась с какими-либо последствиями.

Проблемы с использованием западных ИТ-решений ожидаемо побудили компании приступить к импортозамещению, однако отключение поддержки не стало стимулом для немедленного перехода на российские решения. Наличие работающей on-premise лицензии (на серверах заказчика) позволяет отложить принятие решения о замене вендора на некоторое время. 43% респондентов отметили, что уже находятся в процессе перехода на отечественный софт, а 40% — только планируют сделать это в ближайшее время.

Среди 17% компаний, не имеющих планов по импортозамещению, часть находится в «выжидательной» позиции, а другая уже пользуется преимущественно российскими ИТ-решениями.

Многие организации меняют планы закупок ПО, но не бюджет

Сложная экономическая ситуация в стране незначительно повлияла на планы компаний по цифровизации бизнеса. У 66% организаций бюджет остался прежним, а еще 6% увеличили инвестиции на цифровые инициативы.

О сокращении бюджетов заявили только 18% компаний. Среди них были как крупнейшие представители ритейла, промышленности и строительной отрасли, так и небольшие предприятия легкой промышленности.

Большинство компаний самостоятельно разрабатывает софт

Результаты исследования показали, что большинство компаний прибегает к внутренней разработке. 76% организаций задействуют внутренние ресурсы для создания и внедрения ИТ-решений, при этом практически половина из них распространяет подход на большую часть проектов цифровизации. Компаний, которые во время опроса указали, что закупают готовое ПО или обращаются к разработке на аутсорсе, оказалось только 17%.

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Чаще всего внутренней разработкой ИТ-решений занимаются ритейлеры, в том числе из e-commerce, представители сельского хозяйства и банки. У такого распределения ответов несколько причин: во-первых, организации из указанных отраслей чаще использовали иностранные SaaS-сервисы (ИТ-сервисы по подписке), а во-вторых, в России отсутствуют аналоги многим специализированным зарубежным решениям.

«Уход иностранных ИТ-вендоров продемонстрировал нехватку отечественных разработок для “умного земледелия” и “умных касс”, сервисов быстрой доставки товаров на дом и прочего, — отметил Игорь Кириченко, CEO Naumen. — Например, банки сегодня самостоятельно создают решения для дистанционного банковского обслуживания (ДБО), мобильные приложения и многое другое».

Популярность облачных сервисов среди российских компаний растет

В начале 2022 г. российский бизнес столкнулся со сложностями при использовании иностранных SaaS-сервисов: компании не могли оплатить услуги или даже оказались отключены от ИТ-систем. В результате организации начали переносить процессы на российские облачные сервисы. Выбор пал именно на решения в «облаках» из-за высокой скорости разворачивания ИТ-систем и низкой стоимости по сравнению с разработкой in-house.

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«Миграции с западных SaaS-сервисов увеличили спрос на некоторые облачные сервисы Naumen в 2022 году на 300%», — сказал Игорь Кириченко, CEO Naumen.

Исследование показало, что 17% компаний на сегодняшний день продолжают использовать облачные сервисы в прежних объемах, а еще 34% увеличили их долю среди всего используемого софта. В первую очередь это организации из сферы торговли, сельского хозяйства, а также банки и транспортные компании. Заменять часть решений в «облаках» на установленные внутри корпоративного контура стали только 13% организаций.

Около трети респондентов (30%) во время опроса отметило, что не использует облачные решения. Среди выбравших этот ответ больше всего компаний из нефтегазовой отрасли, металлургии и энергетики.

«Нефтегаз, металлургия и энергетика традиционно практически не используют облачные технологии, так как в этих отраслях много объектов КИИ — критической информационной инфраструктуры, и, соответственно, жесткие политики по информационной безопасности. Но у большинства крупных и холдинговых компаний имеются частные облака в дочерних структурах», — отметил Игорь Кириченко, CEO Naumen.

Несмотря на сужение ассортимента ПО на рынке, цифровизация российского бизнеса продолжается: бюджеты на внедрение ИТ-решений чаще всего остаются прежними, но пересматриваются планы закупок софта. Новые вызовы запустили несколько трендов: компании стали больше обращаться к облачным сервисам и активно пользуются внутренними ресурсами для разработки ПО.

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Группа компаний Naumen — российский вендор ПО и облачных сервисов. Naumen предлагает решения в области управления цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом.