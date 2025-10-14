Власти обсуждают возвращение субсидий на закупку отечественного ПО

Минпромторг предложил возобновить субсидирование перехода российских компаний на отечественное ПО, которое работало в 2021-2024 гг. и не было возобновлено в 2025 г. Поддержку импортозамещения сложных систем, например, PLM, уже планируют внедрить с 2026 г.



Инициатива Минпромторга

На очередных чтениях по бюджету в Госдуме Минпромторг выступит с предложением возобновить субсидирование перехода российских компаний на отечественное ПО. С просьбой поддержать инициативу министр промышленности и торговли Антон Алиханов обратился к участникам заседания президиума фракции «Единая Россия», пишут «Ведомости».

Инструменты поддержки особо сложных программных продуктов, в том числе PLM-систем (системы управления полным жизненным циклом продукта), по словам министра, уже планируется внедрить с 2026 г.

«Мы хотели бы в течение ближайших нескольких лет создать финансовый стимул к более быстрому и скоростному переходу на отечественное ПО», — сказал Алиханов.

Федеральный проект «Отечественные решения» предусматривает, что не менее 80% предприятий перейдут на российское ПО к 2030 г.

Субсидирование таких закупок было введено постановлением Правительства России №1031 от 28 июня 2021 г. На предоставление скидки 50% от средней рыночной цены для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) было выделено 1 млрд руб. в 2021 г. и по 2 млрд руб. ежегодно в 2022-2024 гг. Администрирование выплат и организация конкурсного отбора компаний-разработчиков (при содействии Минцифры) было возложено на Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

Бюджета на все на хватает

Федпроектом «Отечественные решения» предоставление субсидий на внедрение ПО для МСП не предусмотрено, уточнил изданию представитель Минцифры.

Прерывание субсидирования в 2024 г. в первую очередь было связано с оптимизацией бюджетных расходов, сказал заместитель генерального директора по науке АО «Сисофт девелопмент» (входит в ГК «Сисофт») Михаил Бочаров.

В сентябре 2025 г. CNews писал, что из-за бюджетных ограничений в России планируют отменить освобождение от уплаты НДС на продажу ПО, включенного в реестр отечественного софта Минцифры. Изменения в Налоговом кодексе предусмотрены проектом, подготовленным Комитетом Госдумы по бюджету и налогам. В случае принятия документа налог составит 22%.

Для ИT-отрасли предусмотрено также повышение ставки льготных страховых взносов. Причем сразу вдвое — с нынешних 7,6% до 15%.

Сохраняются льготы по налогу на прибыль, но с 2026 г. его планируется увеличить до 5%, тогда как с весны 2022 г. он был нулевым. Продолжает действует коэффициент 2.0 на приобретение отечественного софта и коэффициент 3.0 для ускоренной амортизации (это позволяет снижать налог на прибыль).

Импортозамещение может замедлиться

С учетом планируемой отмены налоговых мер и снижения спроса, обусловленного экономическими проблемами и высокими кредитными ставками, в 2026 г. ИT-отрасль может столкнуться с острой необходимостью в финансировании импортозамещения, полагает президент Naumen Игорь Кириченко.

Прежняя волна поддержки дала импульс разработкам, но после завершения программ финансирования многие компании столкнулись с нехваткой ресурсов для дальнейшего развития своих решений, отметил Бочаров. Без системной финансовой поддержки импортозамещение в сложных классах программ, таких как PLM, ERP и BIM, пойдет значительно медленнее, считает он.

Только 17% предприятий отрасли уже используют PLM-системы, приводит «Интерфакс» заявление главы департамента цифровых технологий Минпромторга Владимира Дождева.

Средняя стоимость проектов по внедрению PLM составляет примерно 300 млн руб., около 56% этих затрат будут приходиться на создание необходимой инфраструктуры, 23% — на интеграцию с другими системами и оборудованием, 10% — на миграцию данных, на лицензию — около 2%, как указано в отчете министерства об уровне автоматизации предприятий электронной отрасли, подготовлен по результатам опроса 31 крупного предприятия отрасли. Срок внедрения составляет около трех лет. Ежегодно компания будет тратить около 45 млн руб. на поддержку.