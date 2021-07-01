Малый бизнес сможет покупать российское ПО за полцены. На это выделяется 7 миллиардов

Стимулирование потребления российского ПО

Предприятия малого и среднего бизнеса России смогут приобрести отечественное программное обеспечение (ПО) со скидкой 50% от средней рыночной цены продукта за счет государственного субсидирования. Соответствующее постановление Правительства России №1031 от 28 июня 2021 г. о правилах такого субсидирования за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте Правительства. Субсидии будут предоставляться в рамках реализации федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Власти намерены направить на финансирование этой меры поддержки 1 млрд руб. в 2021 г. и по 2 млрд руб. ежегодно в период 2022-2024 гг., отмечается в документе. Администрирование выплат возложено на Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ), который также займется организацией конкурсного отбора компаний-разработчиков при содействии Минцифры России.

Документ определяет, что субсидии будут предоставляться напрямую разработчикам ПО. Компаниям, получившим такую выплату, должны взять на себя обязательство по снижению стоимости своей продукции для российского малого и среднего бизнеса. Такое субсидирование сократит издержки предприятий на приобретение софта, простимулирует внедрение российского ПО и поддержит отечественный ИТ-сектор, отмечается в документе.

Кто может рассчитывать на субсидии и скидки

Согласно правилам, установленным документом, правообладатели – разработчики отечественного ПО, которые рассчитывают на получение субсидии, должны иметь в штате не менее 15 сотрудников за предшествующий календарный год составляет и показать не менее 10 млн. руб. выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год (без учета НДС).

Малый и средний бизнес получит 50% скидку на отечественное ПО

Отбор претендентов на получение скидок на российское ПО будет производится среди предприятий малого и среднего бизнеса со среднесписочным штатом не более 250 работников и предельным доходом от предпринимательства деятельности по всем осуществляемым видам деятельности не более 2 млрд. руб. за предшествующий календарный год.

Российское ПО, на которое распространяются скидки для малого и среднего бизнеса, должно в обязательном порядке быть включено в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» и быть облачным.

Скидки разрешается предоставлять на ПО, которое помогает бизнесу в повышении «производительности, точности или иных существенных характеристик технологического процесса и/или бизнес-процесса»; повышении качества или других существенных характеристик; повышении производительности труда; снижении издержек (в том числе за счет сокращения брака) при производстве/поставке товаров, оказании услуг и выполнении работ, отмечается в документе.

При необходимости РФРИТ по согласованию с Минцифры также может ввести дополнительные требования к российскому ПО.

Структура распределения субсидий

Предоставлением субсидии как получатель средств федерального бюджета займется Минцифры России «в пределах лимитов бюджетных обязательств», отмечается в документе. Сведения о предоставлении субсидии будут размещаться на едином интернет-портале бюджетной системы России при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете.

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РФРИТ как администратор выплат субсидий будет публиковать на своем сайте не менее чем за 30 календарных дней до начала объявления о проведении отбора претендентов с указанием сроков проведения конкурса, требований, правил подачи заявок участников, а также результатов предоставления субсидии.

Для отбора правообладателей РФРИТ по согласованию с Минцифры будет формировать комиссию, в состав которой могут быть включены представители Минцифры, Минэкономразвития и других ведомств, а также Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, АНО «Цифровая экономика», АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», общероссийской общественной организации «Опора России», институтов развития, организаций в сфере связи, ИТ, транспорта, социальной сферы и реального сектора экономики, а также общероссийских общественных объединений малого и среднего предпринимательства.

Льготная цена ПО для предприятий малого и среднего бизнеса составит 50% средней рыночной цены. Результатом предоставления субсидии является количество лицензий российского ПО, предоставленных малому и среднему бизнесу по льготной цене, отмечается в документе. Даты завершения и конечные значения результата по годам определены паспортом федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика».

В обязанности РФРИТ также входит предоставление в Минцифры ежегодного отчета (не позднее 1 апреля следующего года) о результатах деятельности получателей поддержки с информацией по каждому из них.