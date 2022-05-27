Получите все материалы CNews по ключевому слову
Опора России ОООМиСП Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства
СОБЫТИЯ
|27.05.2022
|
В «Опоре России» создана комиссия по развитию радиоэлектронной отрасли
На заседании президиумов «Опоры России» и НП «Опора» 27 мая 2022 г. было принято решение о создании комиссии по развитию радиоэлектронной отрасли. Комиссию возглавит Светлана Легостаева, генеральный директор АНО развити
|23.12.2021
|
«Опора России» и НП «Руссофт» договорились о сотрудничестве
21 декабря 2021 г. в Москве в ходе заседания ИТ-Комитета «Опоры России» состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере развития информационн
|24.05.2018
|
Названы победители «Опора для IT» – первого акселератора «Опоры России» и Softline Venture Partners
ния награждения победителей первого акселератора «Опора для IT», организаторами которого выступают «Опора России» и Softline Venture Partners (SVP). Победителями стали 2 команды – IREG и Orion
|05.10.2017
|
«Опора России» и Softline Venture Partners запускают бизнес-акселератор по ИТ
«Опора России» совместно с Softline Venture Partners начинает прием заявок от команд, создающи
|12.08.2011
|
Softline WebDev завершает проект по созданию нового портала «Опоры России»
кционального портала общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», в рамках которого информационный ресурс организации будет доработан в соответс
|09.12.2009
|
«Билайн» займется развитием благоприятной предпринимательской среды в России
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» и компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подписали соглашение о сотрудничестве с
Опора России и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3388 7
|Мишустин Михаил 755 5
|Волотовская Елена 43 4
|Борисов Сергей 21 3
|Шубин Андрей 4 3
|Макаров Валентин 243 3
|Кожевников Алексей 66 2
|Комлев Николай 112 2
|Григоренко Дмитрий 205 2
|Лысенко Юрий 33 2
|Маслов Юрий 11 2
|Малинин Юрий 11 2
|Сергеев Вячеслав 10 2
|Агамирзян Игорь 74 2
|Романов Кирилл 32 2
|Степанов Виктор 10 2
|Хозяинов Виталий 4 2
|Попов Евгений 11 2
|Лабуцкая Анастасия 4 2
|Нугуманова Светлана 2 2
|Шадаев Максут 1160 2
|Чернышенко Дмитрий 576 2
|Белоусов Андрей 146 2
|Калинин Александр 180 2
|Горелов Дмитрий 61 2
|Устюжанин Дмитрий 50 2
|Бречалов Александр 12 1
|Новиков Юрий 10 1
|Васильев Александр 67 1
|Волков Александр 26 1
|Браверман Александр 6 1
|Моисеев Алексей 33 1
|Петров Андрей 33 1
|Лишенков Владимир 17 1
|Поляков Дмитрий 51 1
|Пангин Дмитрий 11 1
|Абрамец Егор 5 1
|Бутерин Виталий 30 1
|Титаренко Евгений 3 1
|Лебедев Сергей 59 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3767 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8427 2
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 224 1
|Gartner - Гартнер 3623 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419608, в очереди разбора - 726142.
Создано именных указателей - 190627.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.