Опора России ОООМиСП Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства


СОБЫТИЯ


27.05.2022 В «Опоре России» создана комиссия по развитию радиоэлектронной отрасли

На заседании президиумов «Опоры России» и НП «Опора» 27 мая 2022 г. было принято решение о создании комиссии по развитию радиоэлектронной отрасли. Комиссию возглавит Светлана Легостаева, генеральный директор АНО развити
23.12.2021 «Опора России» и НП «Руссофт» договорились о сотрудничестве

21 декабря 2021 г. в Москве в ходе заседания ИТ-Комитета «Опоры России» состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве в сфере развития информационн
24.05.2018 Названы победители «Опора для IT» – первого акселератора «Опоры России» и Softline Venture Partners

ния награждения победителей первого акселератора «Опора для IT», организаторами которого выступают «Опора России» и Softline Venture Partners (SVP). Победителями стали 2 команды – IREG и Orion

05.10.2017 «Опора России» и Softline Venture Partners запускают бизнес-акселератор по ИТ

«Опора России» совместно с Softline Venture Partners начинает прием заявок от команд, создающи
12.08.2011 Softline WebDev завершает проект по созданию нового портала «Опоры России»

кционального портала общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», в рамках которого информационный ресурс организации будет доработан в соответс
09.12.2009 «Билайн» займется развитием благоприятной предпринимательской среды в России

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» и компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») подписали соглашение о сотрудничестве с

