Копытов Иван


УПОМИНАНИЯ


04.09.2025 Yandex Cloud Boost учредила спецприз для стартапов на «Бирже ИБ- и IT-стартапов» от «Газинформсервис» 1
09.10.2018 Softline Venture Partners поможет 10 проектам начать продажи за рубежом 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Копытов Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3105 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 1
Microsoft Corporation 25033 1
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 96 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 356 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 68 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30306 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10853 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1282 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9110 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7124 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6029 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16356 1
Волотовская Елена 40 1
Шушкин Дмитрий 95 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14356 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1366 1
Россия - РФ - Российская федерация 152740 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 559 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2228 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5354 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4157 1
