Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Шушкин Дмитрий
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 92, упоминаний - 124
Шушкин Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Елистратов Николай 90 13
|Нестеров Алексей 79 10
|Мехришвили Александр 11 8
|Спиридонов Александр 35 8
|Бугаев Леонид 11 7
|Пашнин Роман 10 7
|Дюгаев Евгений 12 7
|Алябьев Андрей 27 7
|Китляр Владимир 19 7
|Марич Игорь 18 7
|Яшин Леонид 20 6
|Скурятина Елена 20 6
|Шакманас Алгирдас 33 6
|Соловьев Игорь 35 5
|Ипатов Вадим 80 5
|Ханин Александр 42 4
|Бетсис Павел 84 4
|Козырев Алексей 270 4
|Грибанов Юрий 24 3
|Пашенцев Виталий 11 3
|Карасов Равиль 4 3
|Тихонов Андрей 33 3
|Чекель Павел 15 2
|Румянцева Ольга 45 2
|Сафронов Юрий 61 2
|Леоничев Алексей 14 2
|Муравлев Александр 15 2
|Тищенко Юрий 14 2
|Игнатов Виктор 12 2
|Пшиченко Дмитрий 19 2
|Базалей Наталья 14 2
|Смирнов Александр 44 2
|Козлов Александр 54 2
|Атанесов Саргис 13 2
|Староверов Денис 14 2
|Воробьев Артем 14 2
|Скляр Алексей 49 2
|Николаев Евгений 13 2
|Клеев Владимир 9 2
|Шалимов Александр 9 2
|Apps4All 25 8
|CrunchBase 62 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
|НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
|ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
|ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru