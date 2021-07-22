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Шушкин Дмитрий


22.07.2021 В «Abbyy Россия» назначен генеральный директор 3
21.07.2021 Исследование Abbyy: 43% российских офисных сотрудников хотели бы работать удаленно 1
13.07.2021 Abbyy восстановит 1,6 гектара леса вместе с корпоративными клиентами 1
27.05.2021 Abbyy: 51% российских компаний считает нехватку данных и их низкое качество главным препятствием для эффективного управления бизнес-процессами 1
17.03.2021 В Ассоциации «Отечественный софт» создали комитеты по цифровой трансформации, искусственному интеллекту и телекоммуникациям 2
02.02.2021 PwC и Abbyy измерили уровень цифровой зрелости российского бизнеса 1
26.01.2021 Подтверждена совместимость Abbyy Finereader Engine с «Ред ОС» 1
18.12.2020 Исследование Abbyy: более половины российских компаний изменили ИТ-стратегию в 2020 году 1
15.12.2020 Abbyy представила новую версию Abbyy Intelligent Search 1
21.10.2020 Платформа Abbyy Timeline научилась ставить задачи для роботов и анализировать процессы без «цифровых следов» 1
26.08.2020 Российский онлайн-аукцион по продаже плохих долгов Debex выходит на рынок США 1
19.08.2020 Аналитика Abbyy: российские компании стали вдвое чаще использовать программных роботов с ИИ 1
25.06.2020 Abbyy опубликовала подходы к принципам разработки надежного искусственного интеллекта 1
10.06.2020 Искусственный интеллект Abbyy помог оцифровать историю Большого театра 1
01.06.2020 Abbyy выпустила новую версию Finereader Server 1
24.03.2020 Группа компаний Abbyy показала двузначный рост доходов 1
12.11.2019 Рынок искусственного интеллекта в России в 2019 г. вырастет до $140 миллионов 1
15.08.2019 Abbyy объявила итоги первого полугодия 2019 года 1
05.08.2019 Abbyy поглотила крупного американского разработчика ПО для анализа бизнес-процессов 1
30.07.2019 Abbyy представила SDK для мобильного веб-доступа к онлайн-сервисам 1
27.06.2019 Abbyy представила Mobile Capture для работы с документами на смартфоне 1
20.06.2019 Технологии Abbyy и Visionlabs помогут оформить SIM-карту через мобильное приложение 1
08.04.2019 Everest Group признала Abbyy мировым лидером рынка решений для интеллектуальной обработки документов 1
05.03.2019 Microsoft: Россия опередила США и Европу по внедрению искусственного интеллекта 1
22.02.2019 «СёрчИнформ»: 30% российских компаний увеличили за год бюджеты на ИБ 1
11.01.2019 Интеллектуальная платформа Abbyy Flexicapture научилась понимать тексты на естественном языке 1
01.11.2018 Abbyy Intelligent Search позволит сотрудникам НПО «Энергомаш» сэкономить миллионы часов на поиске информации 1
16.10.2018 ABBYY поглотила своего старинного партнера 2
09.10.2018 Softline Venture Partners поможет 10 проектам начать продажи за рубежом 1
24.07.2018 GoldenSIM представил терминалы для оформления SIM-карт в режиме самообслуживания 1
12.07.2018 Abbyy обновила решение Intelligent Search для интеллектуального корпоративного поиска 1
06.06.2018 Abbyy усилила FineReader Engine технологиями искусственного интеллекта 1
22.05.2018 Abbyy стала эксклюзивным дистрибьютором Yva.ai в России и СНГ 1
25.01.2018 МОЭК трансформировала управление деятельностью с платформой Abbyy FlexiCapture 1
23.01.2018 Доходы группы компаний Abbyy в 2017 году выросли на 25% 2
19.09.2017 Abbyy поможет удаленно идентифицировать клиентов с помощью смартфона 1
13.07.2017 Abbyy представила новую версию FlexiCapture на основе машинного обучения 1
11.04.2017 «Логика бизнеса» открыла центр ретроконверсии и сканирования архивов 1
05.04.2017 В ABBYY Россия новый гендиректор. Прежний предпочел работать в Австралии 3
04.04.2017 Abbyy сохраняет лидерство на рынке потокового ввода данных в России 1

Публикаций - 92, упоминаний - 124

Шушкин Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Abbyy 795 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 12
АйТи 752 10
Microsoft Corporation 11095 10
IBM 3544 8
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 6
Samsung Electronics 5677 5
Логика Бизнеса 141 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 4
TimelinePI 4 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
Blue Prism 11 3
GoldenSIM 3 3
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 3
SAP SE 3215 3
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 2
NICE Systems 41 2
ATAPY Software 2 2
Сбербанк Технологии - СберТех 203 2
Everest Group 9 2
НИТ - Национальные информационные технологии 31 2
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 2
Ланит ГК 1157 2
Instabank - Инстабанк 12 2
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
VisionLabs - ВижнЛабс 101 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
UIPath 27 2
Salesforce.com 273 2
Panasonic 1149 1
Yota - Скартел 623 1
Google LLC 7154 1
Automation Anywhere 4 1
Konica Minolta 136 1
Yva.AI Inc - Findo 6 1
Xerox 518 1
Seagate Technology 284 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 12
ВТБ24 583 9
Газпромбанк - ГПБ 692 9
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 7
Медскан 12 7
Альфа-Банк 1125 6
Транснефть 159 6
Глобэкс банк 28 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
Открытие ФК 538 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 2
Пробизнесбанк АКБ 109 2
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 2
Uber 257 2
Энергомаш НПО имени академика В. П. Глушко 17 2
ВТБ Банк Москвы 372 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
МДМ Банк 150 2
Uber Technologies 258 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Новард Управляющая компания - Novard 67 2
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
Татэнергосбыт 7 1
Allianz - Страховая компания 19 1
Нижнекамскнефтехим 13 1
Debex 6 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 25 1
Газпром - Востокгазпром 7 1
Северсталь ПАО 204 1
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 1
Согласие СК 44 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 14
ПФР Департамент информационных технологий 103 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 4
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 9 1
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 38 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1004 4
PI - Process Intelligence - комбинация технологий управления бизнес-процессами (BPM) и бизнес-аналитики (BI) 29 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 2
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 2
Process Mining - Процессная аналитика 50 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 588 2
AZTEC Code - Двумерный матричный штрихкод 12 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
ALTO XML - Analyzed Layout and Text Object - анализируемый макет и текстовый объект - открытая схема XML 3 1
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 3 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
FRT - Facial recognition technology - Технология распознавания лиц 11 1
MRC - Maximum-Ratio Combining 1 1
PDF417 - Portable Data File - Переносимый файл данных - двумерный штрихкод 13 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 163 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Abbyy FlexiCapture 127 5
Abbyy Compreno 20 5
Abbyy FineReader 97 5
Google Android 10751 4
Apple iOS 5742 4
Abbyy Intelligent Search 6 4
Abbyy Mobile Web Capture 3 3
Microsoft Windows 10 6645 3
Abbyy Mobile Capture 4 3
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 3
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 2
ID.Abonent 7 2
Apple iPad mini 375 2
Abbyy Timeline 3 2
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 95 2
Abbyy Мониторинг 8 2
Alfresco 114 2
Abbyy PassportReader 10 2
IBM Softlayer 30 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
IBM Bluemix 38 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 44 1
Microsoft Dynamics 194 1
OpenText ECM Suite for SAP Solutions - SAP Extended ECM by OpenText 18 1
IBM Cognos BI 142 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Apple macOS 926 1
Atlassian Confluence 13 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 10 1
Abbyy Recognition Server 45 1
GoldenSIM ID.Terminal 1 1
Abbyy RTR - Abbyy Real-Time Recognition 3 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Cisco Quad 4 1
Atlassian Jira - Система отслеживания ошибок 48 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 1
Apple iPad 3263 1
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности 56 1
Елистратов Николай 90 13
Нестеров Алексей 79 10
Мехришвили Александр 11 8
Спиридонов Александр 35 8
Бугаев Леонид 11 7
Пашнин Роман 10 7
Дюгаев Евгений 12 7
Алябьев Андрей 27 7
Китляр Владимир 19 7
Марич Игорь 18 7
Яшин Леонид 20 6
Скурятина Елена 20 6
Шакманас Алгирдас 33 6
Соловьев Игорь 35 5
Ипатов Вадим 80 5
Ханин Александр 42 4
Бетсис Павел 84 4
Козырев Алексей 270 4
Грибанов Юрий 24 3
Пашенцев Виталий 11 3
Карасов Равиль 4 3
Тихонов Андрей 33 3
Чекель Павел 15 2
Румянцева Ольга 45 2
Сафронов Юрий 61 2
Леоничев Алексей 14 2
Муравлев Александр 15 2
Тищенко Юрий 14 2
Игнатов Виктор 12 2
Пшиченко Дмитрий 19 2
Базалей Наталья 14 2
Смирнов Александр 44 2
Козлов Александр 54 2
Атанесов Саргис 13 2
Староверов Денис 14 2
Воробьев Артем 14 2
Скляр Алексей 49 2
Николаев Евгений 13 2
Клеев Владимир 9 2
Шалимов Александр 9 2
Россия - Российская федерация - РФ 57420 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 10
Япония 2788 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 4
Франция - Французская Республика 2126 3
Германия - Федеративная Республика 3643 3
Австралия - Австралийский Союз 1126 3
Китай - Тайвань 591 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 3
Европа 3759 3
Казахстан - Республика 2632 3
Украина 3372 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 2
Испания - Королевство 1255 2
Специальный административный район Гонконг 550 2
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Россия - Ростовская область 863 2
Азия - Азиатский регион 1517 2
ЮАР - Южно-Африканская Республика 240 1
Кипр - Республика 247 1
США - Милпитас 5 1
Германия - Мюнхен 168 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1117 1
США - Пенсильвания 55 1
США - Калифорния 974 1
Латинская Америка 724 1
Северная Америка 1413 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - СФО - Новосибирск 1969 1
Ближний Восток 1473 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 1
Индия - Республика 2173 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 14
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 3
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 2
Русский язык 983 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 5 1
Apps4All 25 8
CrunchBase 62 1
IDC - International Data Corporation 2720 5
Gartner 2192 4
Research and Markets 17 2
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 2
Fortune Global 500 161 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 383 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 3 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 13
CNews AWARDS 291 13
Docflow 58 3
CNews APPWards 36 2
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
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