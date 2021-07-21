Исследование Abbyy: 43% российских офисных сотрудников хотели бы работать удаленно

Abbyy подвела итоги исследования «Удаленка, офис или гибрид», проведенного в июне 2021 года среди офисных сотрудников российских компаний. По его результатам оказалось, что 43% менеджеров предпочитают работать удаленно, а еще для 25% нет разницы, где решать рабочие вопросы – из дома или в офисе. При этом респонденты отметили, что не могут полностью отказаться от поездок на работу. 45% объясняют это необходимостью нетворкинга – удаленно не так эффективно получается обмениваться информацией с коллегами. А 35% сообщили, что дома им мешают работать отвлекающие факторы, такие как плохая связь и шум.

Большинство специалистов, опрошенных Abbyy, работают только в офисе или в гибридном формате. 40% ходят в офис по стандартному графику, а 39% – посещают его хотя бы один раз в неделю. Полностью удаленно работает менее одной пятой части участников исследования.

Чаще всего в офис приходится наведываться для печати и подписи бумажных документов – эту задачу отметили 60% респондентов. Это говорит о том, что, несмотря на постепенный переход многих компаний на электронный документооборот, организации по-прежнему закрепляют все договоренности на бумажных носителях. На втором месте оказалась необходимость встречаться с руководителем или клиентами.

Необходимость устной коммуникации и обмена информацией с коллегами – главная причина, которая мешает офисным сотрудникам полностью перейти на удаленку. Это говорит о том, что существующие средства удаленной конференц-связи в настоящий момент не способны полностью заменить живое общение. Еще четверть опрошенных сообщили, что бизнес-процессы требуют их присутствия в офисе, а 23% не устраивает скорость принятия решений при работе из дома. Такие ответы говорят о том, что бизнес-процессы многих компаний не полностью приспособлены к удаленному формату. В числе других проблем участники исследования также указали консерватизм и недоверие сотрудникам со стороны руководства, бюрократию, а также инертность в процессе цифровизации.

«В 2021 году Abbyy разрешила своим сотрудникам самим выбирать удобный формат работы. Но пока далеко не все работодатели готовы предоставить такую возможность. Результаты исследования показывают, что этому препятствует неэффективная организация бизнес-процессов. К примеру, для более быстрого обмена данными с контрагентами могут быть полезны решения для интеллектуальной обработки информации. Часть руководителей не готова дать подчиненным возможность работать из дома, так как не до конца понимает устройство бизнес-процессов и боится потерять эффективность. Для решения этой задачи также есть инструменты. Например, собирать и анализировать обезличенные данные об операционной деятельности могут платформы Process Mining. Они позволяют руководителю или аналитику смотреть на весь процесс с помощью дашбордов, выявлять лучшие практики, менять и перестраивать работу независимо от того, где находятся менеджеры», – комментирует Дмитрий Шушкин, генеральный директор Abbyy Россия.

В исследовании Abbyy участвовали 200 респондентов – менеджеров и специалистов из различных сфер бизнеса, в том числе из банков, ритейла, ИТ, сферы услуг и других отраслей.