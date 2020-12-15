Abbyy представила новую версию Abbyy Intelligent Search

Abbyy объявила о выпуске новой версии Abbyy Intelligent Search – решения для интеллектуального поиска во всех информационных системах компании. Теперь поисковик стал еще более удобным для работы с документами и файлами в корпоративной среде. Так, система предлагает пользователям подсказки на основе популярных запросов, что ускоряет поиск информации. Кроме того, в новой версии расширены возможности для фильтрации данных. С помощью интеллектуальной классификации документы можно разделить на отдельные типы и искать нужную информацию только в договорах на закупку оборудования, маркетинговых презентациях и т.д. Редакции одного и того же документа даже в разных форматах объединяются в один результат поиска. Такой подход позволяет быстро находить последнюю версию файла, отслеживать важные изменения и работать только с актуальной информацией.

По данным исследования The Economist “Опыт работы: роль технологий в производительности и вовлеченности” (2019), более 25% времени сотрудники крупных компаний по всему миру тратят на поиск информации. В масштабах крупных нефтегазовых, промышленных, энергетических компаний это десятки тысяч часов в год. При этом 60% сотрудников считают, что одним из препятствий для эффективной работы с корпоративными данными является большое количество источников информации и дублирование файлов – такие данные приводят аналитики O’Reilly. Этот процесс можно упростить с помощью интеллектуальных технологий: создать систему корпоративного поиска по всем источникам данных, в которой пользователи могут искать информацию на разных языках не по отдельным словам и названиям, а по смыслу документа.

«За последний год Abbyy реализовала ряд крупных проектов с применением корпоративного поиска в энергетике, промышленности, металлургии и других отраслях. Каждый день заказчики используют Abbyy Intelligent Search в разных задачах бизнеса: специалисты по закупкам ищут подходящих поставщиков, маркетологи – собирают полезную информацию о продукте и конкурентах, инженеры – ищут чертежи и ранее реализованные проекты, которые можно использовать для развития новых технологий. Поиск оказался особенно востребован во время удаленной работы. Не всегда сотрудник, владеющий информацией о процессе, может быть на связи. С помощью Abbyy Intelligent Search можно искать документы по их содержанию, а не только по тем полям, которые кто-то однажды заполнил в системе, а новые фильтры дают возможность сузить область поиска и легко найти документ, даже если неизвестны его автор, дата создания и т.д.», – сказал Дмитрий Шушкин, генеральный директор Abbyy Россия.

«Новый продукт начинается с идеи, которой предшествует анализ того, что уже прорабатывалось или рассматривается прямо сейчас в этом направлении, — исследования, разработки, ранее созданные решения. За годы работы накапливаются терабайты такой несистематизированной информации, миллионы неструктурированных документов. «Северсталь» заинтересована во внедрении решений на основе искусственного интеллекта, которые позволяют решать самые разные задачи в развитии инноваций – в том числе, ориентации в таких массивах данных и быстрого поиска нужных знаний. С этой целью мы решили использовать решение Abbyy Intelligent Search, которое умеет искать не только по ключевым словам, но и по синонимам, и по смыслу. Уже в результате пилотного проекта нам удалось ускорить поиск информации в 1,7 раза», – сказал Петр Мишнев, директор по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь».

Новые возможности Abbyy Intelligent Search. Классификация документов по типам. Решение позволяет предварительно разделить документы на группы, чтобы облегчить работу с ними. Например, сотрудник может искать нужную информацию только по справкам, приказам, презентациям и т.д., настроить поисковые фильтры по различным тематикам или типам документов.

Поисковые подсказки. Система отображает под поисковой строкой варианты слов, которые начинаются на те же буквы, что и запрос. Можно показывать наиболее частые запросы пользователей или индивидуальные подсказки для сотрудников.

Закрепленные результаты поиска. Для ряда запросов можно настроить в верхней строке поисковой выдачи отображение конкретных результатов. Например, это могут быть ссылки на популярные корпоративные ресурсы – базу знаний или разделы на внутреннем портале.

Поиск похожих документов. Пользователи могут искать файлы, похожие по содержанию. Например, это могут быть коммерческие предложения или договоры с похожими условиями. Фильтрация дубликатов. Возможность настроить поисковую выдачу так, чтобы разные редакции одного и того же файла объединялись в одну группу документов. Примерами дубликатов могут быть полные копии из разных папок, один и тот же документ в разных форматах, а также документы, содержание которых почти полностью совпадает.

Поддержка пользовательских синонимов. В решении можно обозначить слова и понятия, синонимичные для конкретной предметной области или даже организации, вплоть до аббревиатур и профессионального сленга. Готовая интеграция с корпоративными источниками данных – MS Sharepoint, файловой системой Windows, порталом zakupki.gov.ru.

Повышение надежности и безопасности данных. Резервное копирование поисковых индексов – в автоматическом режиме или по запросу администратора системы. Улучшена работа с шифрованием, поддержкой доверенных доменов и др.

Веб-интерфейс для администраторов. В интерфейсе решения отображается сводная информация о поисковых индексах, фоновых процессах (например, семантическом обогащении индекса) и статистике запросов.