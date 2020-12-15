Спецпроекты

Abbyy представила новую версию Abbyy Intelligent Search

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Abbyy объявила о выпуске новой версии Abbyy Intelligent Search – решения для интеллектуального поиска во всех информационных системах компании. Теперь поисковик стал еще более удобным для работы с документами и файлами в корпоративной среде. Так, система предлагает пользователям подсказки на основе популярных запросов, что ускоряет поиск информации. Кроме того, в новой версии расширены возможности для фильтрации данных. С помощью интеллектуальной классификации документы можно разделить на отдельные типы и искать нужную информацию только в договорах на закупку оборудования, маркетинговых презентациях и т.д. Редакции одного и того же документа даже в разных форматах объединяются в один результат поиска. Такой подход позволяет быстро находить последнюю версию файла, отслеживать важные изменения и работать только с актуальной информацией.

По данным исследования The Economist “Опыт работы: роль технологий в производительности и вовлеченности” (2019), более 25% времени сотрудники крупных компаний по всему миру тратят на поиск информации. В масштабах крупных нефтегазовых, промышленных, энергетических компаний это десятки тысяч часов в год. При этом 60% сотрудников считают, что одним из препятствий для эффективной работы с корпоративными данными является большое количество источников информации и дублирование файлов – такие данные приводят аналитики O’Reilly. Этот процесс можно упростить с помощью интеллектуальных технологий: создать систему корпоративного поиска по всем источникам данных, в которой пользователи могут искать информацию на разных языках не по отдельным словам и названиям, а по смыслу документа.

«За последний год Abbyy реализовала ряд крупных проектов с применением корпоративного поиска в энергетике, промышленности, металлургии и других отраслях. Каждый день заказчики используют Abbyy Intelligent Search в разных задачах бизнеса: специалисты по закупкам ищут подходящих поставщиков, маркетологи – собирают полезную информацию о продукте и конкурентах, инженеры – ищут чертежи и ранее реализованные проекты, которые можно использовать для развития новых технологий. Поиск оказался особенно востребован во время удаленной работы. Не всегда сотрудник, владеющий информацией о процессе, может быть на связи. С помощью Abbyy Intelligent Search можно искать документы по их содержанию, а не только по тем полям, которые кто-то однажды заполнил в системе, а новые фильтры дают возможность сузить область поиска и легко найти документ, даже если неизвестны его автор, дата создания и т.д.», – сказал Дмитрий Шушкин, генеральный директор Abbyy Россия.

«Новый продукт начинается с идеи, которой предшествует анализ того, что уже прорабатывалось или рассматривается прямо сейчас в этом направлении, — исследования, разработки, ранее созданные решения. За годы работы накапливаются терабайты такой несистематизированной информации, миллионы неструктурированных документов. «Северсталь» заинтересована во внедрении решений на основе искусственного интеллекта, которые позволяют решать самые разные задачи в развитии инноваций – в том числе, ориентации в таких массивах данных и быстрого поиска нужных знаний. С этой целью мы решили использовать решение Abbyy Intelligent Search, которое умеет искать не только по ключевым словам, но и по синонимам, и по смыслу. Уже в результате пилотного проекта нам удалось ускорить поиск информации в 1,7 раза», – сказал Петр Мишнев, директор по техническому развитию и качеству дивизиона «Северсталь Российская сталь».

Новые возможности Abbyy Intelligent Search. Классификация документов по типам. Решение позволяет предварительно разделить документы на группы, чтобы облегчить работу с ними. Например, сотрудник может искать нужную информацию только по справкам, приказам, презентациям и т.д., настроить поисковые фильтры по различным тематикам или типам документов.

Поисковые подсказки. Система отображает под поисковой строкой варианты слов, которые начинаются на те же буквы, что и запрос. Можно показывать наиболее частые запросы пользователей или индивидуальные подсказки для сотрудников.

Закрепленные результаты поиска. Для ряда запросов можно настроить в верхней строке поисковой выдачи отображение конкретных результатов. Например, это могут быть ссылки на популярные корпоративные ресурсы – базу знаний или разделы на внутреннем портале.

Поиск похожих документов. Пользователи могут искать файлы, похожие по содержанию. Например, это могут быть коммерческие предложения или договоры с похожими условиями. Фильтрация дубликатов. Возможность настроить поисковую выдачу так, чтобы разные редакции одного и того же файла объединялись в одну группу документов. Примерами дубликатов могут быть полные копии из разных папок, один и тот же документ в разных форматах, а также документы, содержание которых почти полностью совпадает.

Поддержка пользовательских синонимов. В решении можно обозначить слова и понятия, синонимичные для конкретной предметной области или даже организации, вплоть до аббревиатур и профессионального сленга. Готовая интеграция с корпоративными источниками данных – MS Sharepoint, файловой системой Windows, порталом zakupki.gov.ru.

Повышение надежности и безопасности данных. Резервное копирование поисковых индексов – в автоматическом режиме или по запросу администратора системы. Улучшена работа с шифрованием, поддержкой доверенных доменов и др.

Веб-интерфейс для администраторов. В интерфейсе решения отображается сводная информация о поисковых индексах, фоновых процессах (например, семантическом обогащении индекса) и статистике запросов.



Другие материалы рубрики

МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО

Тысячи салонов «Билайна» внедряют «1С»

Сбербанк и SberCloud открыли свое суперкомпьютерное облако для всех разработчиков

СЭД «Приоритет», установленная во многих федеральных министерствах, переходит на «Мой офис»

«Касперский» создал систему для государственных выборов через интернет

Как «Росатом» меняет зарубежный софт на российское ПО

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор линейки проводных гарнитур Poly Blackwire: для тех, кто всегда на связи

Gem4me MarketSpace: мессенджер и торговая площадка в одном приложении

Техноблог

Можно ли подать в суд на компанию, если фирменный чехол повредил смартфон?

Выбираем подарки на Новый год: лучшие смартфоны

Показать еще

Наука

Плохая новость для астронавтов: космические путешествия опасны для людей на клеточном уровне

Гаджеты с самовосстанавливающимся покрытием станут прочнее

Найден способ получить кислород на Марсе

Улыбнитесь и помашите: за нами могут наблюдать из других звездных систем
Показать еще
Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы Пути сотрудников внутри компании должны быть максимально оцифрованы