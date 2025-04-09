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The Economist
The Economist и организации, системы, технологии, персоны:
|Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 315 2
|Буланов Юрий 3 2
|Инютин Артем 89 1
|Путин Владимир 3223 1
|Натрусов Артем 284 1
|Филатов Андрей 114 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Мартынов Владислав 113 1
|Смирнов Евгений 37 1
|Попов Андрей 111 1
|Брюквин Юрий 299 1
|Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 37 1
|Кузнецов Андрей 71 1
|Свириденко Андрей 98 1
|Зубарев Максим 13 1
|Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 1
|Merkel Angela - Меркель Ангела 37 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Зенкин Денис 262 1
|Хлуденев Александр 10 1
|Fiorina Carly - Фиорина Карли 96 1
|Бяхов Олег 59 1
|Рахманов Максим 47 1
|Алфёров Жорес 57 1
|Мишнев Петр 8 1
|Виноградов Артём 28 1
|Горбачев Михаил 34 1
|Горчинская Ольга 6 1
|Паплински Павел 14 1
|Борисова Полина 13 1
|Гольцман Антон 9 1
|Колбеко Надежда 6 1
|Богаченко Александр 9 1
|Саушкин Олег 31 1
|Левин Владимир 18 1
|Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 186 1
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 1
|Велихов Евгений 36 1
|Авен Петр 59 1
|McNealy Scott - Макнили Скот 46 1
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