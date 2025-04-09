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Индексная книга (каталог) CNews*
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The Economist



09.04.2025 Хакеры больше года перехватывали и читали письма сотни банковских регуляторов США 1
28.08.2024 США перепрошили систему радиоэлектронной борьбы на F-16, переданных Украине 1
23.03.2022 Хозяева Ferrari и Fiat стали крупными совладельцами «Билайна» 1
09.11.2021 UiPath на CNews Forum поможет компаниям подготовиться к новым вызовам 1
13.01.2021 Исследование SAP: как изменяются привычки покупателей по мере восстановления экономики 1
15.12.2020 Abbyy представила новую версию Abbyy Intelligent Search 1
29.09.2017 Pure Storage принесла на рынок «вечные» СХД 1
07.09.2017 Pure Storage проведет в Москве мероприятие «Pure//Russia. Начало» 1
24.03.2016 Треть ИТ-директоров ожидают крупной кибератаки в течение трех месяцев 1
01.07.2015 Топ-менеджмент лично контролирует качество клиентского сервиса 1
04.12.2014 В Эстонии появился первый электронный резидент 1
28.10.2014 Текущий уровень зрелости ИТ – базис для развития России 1
13.09.2013 Большие данные: в банковской трактовке 1
17.04.2013 Китайский интернет-гигант собирается освободить страну от Android 1
08.04.2013 Россияне больше всех в мире интересуются криптовалютой Bitcoin 1
04.10.2012 VoIP-продуктами SPIRIT пользуются более миллиарда человек 1
04.09.2012 Банки не умеют работать с соцсетями 1
18.01.2012 Россия оказалась в «хвосте» рейтинга кибер-держав 1
27.09.2011 Россия упала на 8 позиций в мировом ИТ-рейтинге 1
13.07.2010 SAP Форум 2010: инновации становятся полем битвы ИТ-гигантов 1
08.02.2010 IBM: первые серверы на базе Power7 1
12.10.2009 Ларри Эллисон атакует IBM 1
01.10.2009 Oracle оштрафовали за сравнение своего сервера с IBM 1
27.05.2009 Еврокомиссия запустила новостной портал 1
22.05.2009 Limelight Networks купила стартап Kiptronic за $12 млн 1
06.12.2007 РБК подписал договор об эксклюзивном использовании материалов «The Economist» в России 1
13.11.2007 DoubleClick рекламирует фальшивые антивирусы 1
17.10.2007 Американцы выдумали питерского порно-хостера 1
21.08.2006 Поглощения: как интегрировать ИТ-подразделения? 1
07.04.2006 ЕС против США: война за интернет-поиск началась 1
13.10.2005 Palm проводит ценовой "блицкриг" 1
07.10.2005 ИТ-катастрофы маячат впереди 1
27.06.2005 Надувной «Лавочкин» поразил авиаторов 1
27.06.2005 Надувной «Лавочкин» поразил авиаторов 1
26.04.2005 Россия на 52-м месте по е-готовности 1
19.07.2004 ИТ-безопасность стала приоритетом для топ-менеджеров 1
31.05.2004 Электроника России: "восстановить нельзя похоронить" 1
19.04.2004 Скандинавы используют интернет лучше всех 1
15.04.2004 Мобильник на борту - больше не угроза 1
30.07.2003 Пентагон отказался от создания онлайновой «биржи смерти» 1

Публикаций - 46, упоминаний - 46

The Economist и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9462 9
Oracle Corporation 6741 5
Google LLC 11894 4
HP - Hewlett-Packard 3626 4
Cisco Systems 5138 4
Yahoo! 3699 4
Apple Inc 12213 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 3
AT&T Inc 1683 3
Huawei 3987 2
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2566 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1019 2
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1143 2
SAP SE 5311 2
Pure Storage 54 2
Intel Corporation 12259 2
HP Inc. 5705 2
AOL Inc - America Online 1868 2
Открытые технологии 703 2
Siemens AG - Siemens Group 2598 2
Ростелеком 9846 1
LG Electronics 3632 1
PayPal 656 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 440 1
Крок - Croc 1781 1
UIPath 103 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
InfoWatch - Инфовотч 1031 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 1
KPMG 258 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 114 1
Meta Platforms - Facebook 4453 1
Alibaba Group 431 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1167 1
Samsung Electronics 10336 1
Microsoft Corporation 24758 1
VK - Mail.ru Group 3473 1
ФОРС - Центр разработки 642 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1206 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 2
Airbus Group - Airbus Industries 226 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 122 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 2
РЖД - Российские железные дороги 1931 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1663 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2450 1
Conoco - ConocoPhillips 22 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Microsoft - LinkedIn 656 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 205 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
American Express - Amex 331 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 424 1
Conde Nast - Конде Наст 23 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
British Airways - British Midland International 126 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - МЭС Центра 193 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 142 1
Связной Банк 104 1
ВТБ - Почта Банк 469 1
Северсталь Российская сталь 23 1
Альфа-Банк 1786 1
Альфа-Групп 715 1
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 99 1
Lockheed Martin 759 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 218 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 679 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 53 1
CNH Global NV - CNH Industrial 5 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1958 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 1
Boeing 1013 1
Флоранж - Florange 2 1
Алюминиевые продукты УК 2 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5537 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11892 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2738 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3388 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1166 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 96 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 288 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4592 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 6 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 26 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2552 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 775 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 426 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1104 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1020 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 328 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3409 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 590 1
Кабинет министров Японии - Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии - Министерство почты и телекоммуникаций Японии 34 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 99 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 130 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 99 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 205 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 269 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3019 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 407 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 42 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 457 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Демократическая политическая партия США 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 144 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67808 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51885 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24764 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28409 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8718 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9830 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28131 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14029 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20136 5
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21016 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12906 4
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21563 4
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9551 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12151 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16202 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12749 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5179 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13508 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20923 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11593 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6950 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25758 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4975 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9378 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2933 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10461 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24484 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10213 3
Microsoft Windows 15818 3
Google Android 14169 2
Apple iOS 7912 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 2
IBM Power Systems - IBM Power Platform - серия серверов 351 2
Pure Storage FlashArray 22 2
Pure Storage Evergreen - СХД 24 2
Pure Storage FlashBlade 15 2
Pure Storage FlashStack 8 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5356 2
Apple iPhone 6 4862 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 974 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1009 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7142 1
Google Gmail 951 1
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 313 1
Oracle Java - язык программирования 3113 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 595 1
ACCESS PalmSource - Garnet OS - Palm OS 468 1
Adobe Connect 23 1
Microsoft Office 3783 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2094 1
Apple iPad 3875 1
Google Play - Google Store - Android Market 3325 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2992 1
Nokia Symbian OS 1400 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 661 1
Apache Hadoop 437 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 765 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 1
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 207 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1436 1
Baidu 285 1
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 155 1
Swiss-AS AMOS 35 1
Microsoft Office Word 826 1
Google+ - Google Plus - социальная сеть 216 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 537 1
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 315 2
Буланов Юрий 3 2
Инютин Артем 89 1
Путин Владимир 3223 1
Натрусов Артем 284 1
Филатов Андрей 114 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Мартынов Владислав 113 1
Смирнов Евгений 37 1
Попов Андрей 111 1
Брюквин Юрий 299 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши 37 1
Кузнецов Андрей 71 1
Свириденко Андрей 98 1
Зубарев Максим 13 1
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Merkel Angela - Меркель Ангела 37 1
Валяева Елизавета 72 1
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Fiorina Carly - Фиорина Карли 96 1
Бяхов Олег 59 1
Рахманов Максим 47 1
Алфёров Жорес 57 1
Мишнев Петр 8 1
Виноградов Артём 28 1
Горбачев Михаил 34 1
Горчинская Ольга 6 1
Паплински Павел 14 1
Борисова Полина 13 1
Гольцман Антон 9 1
Колбеко Надежда 6 1
Богаченко Александр 9 1
Саушкин Олег 31 1
Левин Владимир 18 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 186 1
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 1
Велихов Евгений 36 1
Авен Петр 59 1
McNealy Scott - Макнили Скот 46 1
Россия - РФ - Российская федерация 147118 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52406 21
Европа 21864 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13385 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 10
Япония 13337 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17290 6
Земля - планета Солнечной системы 10434 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43776 5
Финляндия - Финляндская Республика 3620 5
Эстония - Эстонская Республика 752 5
Казахстан - Республика 5602 5
Германия - Федеративная Республика 12748 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2902 4
Дания - Королевство 1302 4
Сингапур - Республика 1864 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3543 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14208 4
Украина 7648 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5218 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3347 3
Индия - Bharat 5505 3
Италия - Итальянская Республика 4369 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1038 3
Южная Корея - Республика 6699 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1783 3
Франция - Французская Республика 7884 3
США - Калифорния 4636 3
Нидерланды 3547 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17652 2
Швеция - Королевство 3636 2
Новая Зеландия 720 2
Ближний Восток 2969 2
Австрия - Австрийская Республика 1313 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 818 2
Испания - Королевство 3729 2
Азия - Азиатский регион 5584 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 2
Норвегия - Королевство 1805 2
Европа Восточная 3107 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51964 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48740 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16566 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5860 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10087 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5880 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29682 5
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