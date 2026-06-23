Власти приказали Anthropic ограничить доступ иностранцев к ее ИИ‑моделям из-за быстрых и массовых взломов

12 июня 2026 г. Белый дом приказал компании Anthropic заблокировать иностранным пользователям доступ к ее ИИ‑моделям из-за быстрых и массовых взломов засекреченных систем. Причиной могло стать успешное преодоление моделью Mythos 5 защитных барьеров внутренних систем АНБ.



«Почти все»

ИИ‑система Anthropic Mythos «взломала защиту почти всех секретных систем», принадлежащих Агентству национальной безопасности США. Такая формулировка прозвучала, по данным издания The Economist, на слушаниях в Сенате 11 июня 2026 г. Источником высказывания The Economist назвал сенатора Марка Уорнера (Mark Warner), вице‑председателя Комитета по разведке Сената США. Сам Уорнер сослался на генерала Джошуа Радда, главу АНБ и Киберкомандования США.

«Этот инструмент взломал почти все наши засекреченные системы, и не за несколько недель, а за несколько часов», — так приводит Уорнер слова Радда.

Публикация The Economist, датированная 14 июня 2026 г., изначально не привлекла много внимания, однако затем стала вирусной. Дошло до того, что, как пишет издание Tom’s Hardware, 21 июня автору изначальной публикации пришлось выпускать специальное заявление. В нем он уточнил, что о «взломе АНБ» в привычном понимании речи не шло: Mythos использовался в контролируемой среде вместе с другими инструментами в ходе тестирования на проникновение.

Тем не менее, вероятно, что именно это событие стало поводом для Белого дома выдать Anthropic предписание 12 июня перекрыть доступ к передовым моделям Fable 5 и Mythos 5 для всех, кроме граждан США.

Anthropic в ответ перекрыл доступ всем, сославшись на то, что возможности проверять гражданство пользователей у компании нет.

Какие ваши основания?

Правительство не предоставило подробных обоснований для своего решения. Надо заметить, что это первый случай, когда экспортный контроль применяется непосредственно к модели ИИ, а не к аппаратному обеспечению, на котором она работает.

Компания Anthropic заявила, что в письме из Белого дома не уточнялась суть опасений; были предоставлены лишь устные свидетельства о некоем «неуниверсальном способе снимать ограничения безопасности» Fable 5 (не Mythos), который также может использоваться для выявления уязвимостей в программном обеспечении.

Как утверждают в Anthropic, в ходе тестирования модель попросили проанализировать базу исходного кода и исправить выявленные проблемы. Модель нашла только несколько уже известных «багов», и речь не шла о полноценном автономном взломе и вторжении. Эти утверждения не слишком коррелируют с предполагаемой цитатой генерала Радда.

В компании, однако, заявили, что аналогичный «джейлбрейк» (jailbreak) возможен и в контексте конкурирующих моделей, например OpenAI GPT‑5.5. Но на них никаких ограничений правительство США налагать не спешит.

Сейчас в компании прилагают усилия к тому, чтобы договориться с Белым домом и вернуть доступ к своим моделям пользователям во всём мире.

Ранее издание Financial Times выпустило материал, из которого следует, что Anthropic тесно сотрудничает с АНБ в рамках программы Project Glasswing. Инженеры компании прямо откомандированы в штат агентства и перенастраивают Mythos под конкретные операционные задачи, в том числе предположительно связанные с кибершпионажем в отношении недружественных стран.

«Использование ИИ в кибершпионских и военных целях было неизбежным с того самого момента, как LLM‑системы появились на свет, а возможно, и намного раньше, — говорит Дмитрий Пешков, эксперт по информационной безопасности компании SEQ. — Ограничения, введённые на разработки Anthropic, в равной степени могут быть связаны с желанием правительства застолбить за собой „право первой ночи“, невысокой компетенцией принимавших решение лиц или быть пиар‑трюком».

Эксперт добавил, что наименее вероятным ему представляется сценарий, при котором какая‑либо из моделей Anthropic действительно предприняла несанкционированные действия и кого‑то этим могла напугать.