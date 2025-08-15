Зеленский Владимир

Разделы

15.08.2025 США думают об отключении Starlink, чтобы Украина стала сговорчивее 1
28.08.2024 США перепрошили систему радиоэлектронной борьбы на F-16, переданных Украине 1
24.04.2023 Банки Турции и Армении стали отказывать российским ИТ-компаниям в проводках из-за санкций Украины 1
28.02.2023 ЦРПТ: система маркировки позволила отслеживать исполнение госконтрактов на закупку лекарств 1
19.12.2022 Евросоюз ввел санкции против AstraLinux, Шадаева и Роскомнадзора 1
21.11.2022 Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями 1
04.07.2022 150 ГИС будут переведены на «Гостех» в приоритетном порядке 1
05.04.2022 Спрос на «Мой офис» вырос в 7 раз 1
01.04.2022 После громкого ухода Microsoft по-тихому вернулась в Россию 1
22.12.2021 США готовятся запретить поставки смартфонов в Россию 1
23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома» 1
24.02.2021 Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО 1
05.10.2020 Microsoft строит на Украине два огромных ЦОДа 2
29.09.2020 Уничтожен разработчик онлайн-казино «под ключ», зарабатывавший $500 тыс. в месяц 1
25.09.2020 Украинских пользователей «Вконтакте» поставят на учет в полиции 1
02.08.2019 Новые власти Украины выпустили из плена $270 млн «Билайна» и МТС 1
05.05.2017 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИТ в здравоохранении 2017» 1
13.01.2017 Импортозамещение в госсекторе: как сказка становится былью 1
06.10.2016 Руководители Минкомсвязи, Казначейства, ПФР, Минздрава, «Газпром нефти», РЖД выступят на CNews FORUM 1
28.09.2016 Выручалочка для ИТ-бюджетов. На CNews FORUM обсудят облачные технологии 1
22.09.2016 ИТ-руководители крупнейших российских компаний примут участие в CNews FORUM 1
19.01.2016 IBS разработала сервис информирования застрахованного для МГФОМС 1
16.05.2014 Молодой Магнето привёз в Москву новый фильм о Людях Икс 1

8664 8
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1183 7
Yandex - Яндекс 8001 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4302 6
VK - Mail.ru Group 3499 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5109 4
Dr.Web - Доктор Веб 1268 4
Microsoft Corporation 25005 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13574 4
IBM - International Business Machines Corp 9502 4
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 415 3
Ростелеком 10074 3
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 13 3
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 203 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2223 3
ОТР ГК - ОТР 2000 219 3
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 213 3
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 3
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 127 3
HERE Technologies 109 3
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 190 3
Apple Inc 12360 3
Intel Corporation 12398 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 3
Google LLC 12055 2
Samsung Electronics 10443 2
ИндаСофт - InduSoft 26 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 826 2
Крок - Croc 1789 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 928 2
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 288 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1532 2
Huawei 4083 2
AMD - Advanced Micro Devices 4374 2
SAP SE 5368 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 2
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 783 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9006 1
Vodafone Group 1384 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 38 3
Глобэкс банк 47 3
РЖД - Российские железные дороги 1955 3
СКМ ПКО - Сентинел Кредит Менеджмент Профессиональная Коллекторская организация « 15 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 29 3
Nordic Agency AB - Нордик АБ 12 3
ВТБ - ВТБ24 668 3
ГПБ - Газпромбанк 1133 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 173 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2584 3
Adidas - Адидас 164 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 3
ПСБ - Промсвязьбанк 878 3
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 113 3
Citi - Citibank - Ситибанк 319 3
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 145 3
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 3
Сафмар - Европлан - Europlan 42 3
Росинтер Ресторантс - Rosinter 48 3
Mascotte 22 3
Rietumu Banka 19 3
Unilever - Юнилевер Русь 160 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1733 3
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 85 3
Газпром ПАО 1380 2
Газпром нефть 649 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1524 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 175 2
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 1
Энергоатом - Запорожская АЭС - атомная электростанция 10 1
Транснефть 316 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 875 1
Роснефть НК - нефтяная компания 523 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 495 1
Bayer AG - Байер 85 1
Политерн 2 1
LATAM Airlines Group 11 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 1
Роснефть - РН-Лисичанский НПЗ - Лисичанский нефтеперерабатывающий завод 3 1
Президент Украины 125 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1420 7
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12359 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1674 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5135 4
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 63 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 161 4
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3183 3
Федеральное казначейство России 1834 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 96 3
Главгосэкспертиза России ФАУ - Управление информационных технологий ФАУ - Центр цифровой трансформации Главгосэкспертизы России 7 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4601 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3030 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2078 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4687 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 156 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 163 2
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 358 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5644 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 145 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3063 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1831 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5071 1
СБУ - Служба безопасности Украины 90 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3278 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 35 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1250 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1955 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2782 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 745 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1304 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 253 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 274 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 714 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 148 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70028 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54601 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22246 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21666 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12626 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7034 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30052 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11828 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26448 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11618 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14750 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16517 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21457 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11009 3
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1203 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 3
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 445 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16496 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31121 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9946 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3913 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25147 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11976 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11784 2
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1766 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13126 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25016 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32722 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3872 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7079 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4333 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1686 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1016 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3046 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 597 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 423 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16078 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны 1063 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16677 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1861 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5598 4
Новые облачные технологии - МойОфис 836 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 528 2
Новые облачные технологии - МойОфис Документы - MyOffice Document - МойОфис Документы 77 2
Microsoft Windows 16073 2
Google YouTube - Видеохостинг 2843 1
Microsoft Office 3869 1
Microsoft Azure 1438 1
Microsoft Office 365 965 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1859 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1031 1
Apple iOS 8048 1
Intel x86 - архитектура процессора 1940 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 82 1
Google Android 14428 1
Cisco Secure IDS Network Sensor 3 1
Google Play - Google Store - Android Market 3381 1
Apple - App Store 2960 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 965 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 792 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 332 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 588 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 556 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 252 1
Red Hat Ceph Storage 106 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 249 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 452 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7208 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 131 1
Linux OS 10553 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1898 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 23 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 46 1
Red Hat oVirt 48 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 221 1
ISS SecurOS 12 1
Определенов Владимир 20 4
Бутенко Юрий 65 4
Порошенко Петр 27 3
Алябьев Андрей 27 3
Спиридонов Александр 46 3
Скурятина Елена 20 3
Шакманас Алгирдас 40 3
Марич Игорь 18 3
Елистратов Николай 90 3
Китляр Владимир 19 3
Яшин Леонид 21 3
Пашенцев Виталий 11 3
Мехришвили Александр 11 3
Дюгаев Евгений 13 3
Пашнин Роман 10 3
Бугаев Леонид 13 3
Соловьев Игорь 52 3
Нестеров Алексей 147 3
Чаркин Евгений 301 3
Бойко Елена 152 3
Плешков Алексей 67 3
Сабынин Андрей 37 3
Шушкин Дмитрий 95 3
Евраев Михаил 263 3
Рахтеенко Владимир 41 3
Гусев Дмитрий 74 3
Кошкин Сергей 14 3
Козлов Михаил 175 3
Гуральников Сергей 164 3
Громов Иван 102 3
Мананников Дмитрий 7 3
Вагнер Виктор 6 3
Размахаев Сергей 42 3
Гузовский Денис 79 3
Меньшов Кирилл 127 3
Фридман Илья 42 3
Скородумов Анатолий 65 3
Пярн Артур 13 3
Ходаков Сергей 42 3
Васильев Александр 66 3
Россия - РФ - Российская федерация 152036 20
Украина 7714 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52888 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18143 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44770 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14336 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4036 3
Европа 24478 3
Украина - Киев 1133 2
Турция - Турецкая республика 2446 2
Германия - Федеративная Республика 12838 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3566 1
Узбекистан - Республика 1816 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1271 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17735 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 968 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 308 1
Азия - Азиатский регион 5662 1
Япония 13413 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2019 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3163 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13457 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 943 1
Южная Корея - Республика 6769 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1794 1
Россия - УФО - Челябинская область 1327 1
Украина - Запорожская область 109 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 192 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 167 1
Канада 4940 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2791 1
Армения - Республика 2345 1
Беларусь - Белоруссия 5922 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3085 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1764 1
Нидерланды 3580 1
Дания - Королевство 1312 1
Бельгия - Королевство 1159 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53573 15
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3493 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25218 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6048 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10378 6
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 580 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50022 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5848 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9577 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8102 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30858 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6106 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9307 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 736 3
Энергетика - Energy - Energetically 5359 3
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1281 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10321 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5829 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8807 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19697 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6479 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4624 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8364 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6172 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2536 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3093 2
Blacklist - Чёрный список 653 2
УК Украины - Уголовный кодекс Украины - Криминальный кодекс Украины 26 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14505 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2943 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4211 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3636 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2738 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3063 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6138 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5448 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3238 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1625 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3689 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7184 1
Apps4All 26 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5978 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 317 2
Ведомости 1126 2
AIN.UA 103 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1058 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11344 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 423 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 146 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 191 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 30 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 660 1
Bloomberg 1347 1
Интерфакс Украина 12 1
ТВ-Новости АНО 7 1
РИА Новости 959 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2718 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3393 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8279 2
Analysys Mason - Mason Communications 27 1
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 1
BCGroup - БИСИГРУПП 10 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 640 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1043 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1168 4
CNews AWARDS - награда 531 3
CNews APPWards 36 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2084 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2536 1
