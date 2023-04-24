Банки Турции и Армении стали отказывать российским ИТ-компаниям в проводках из-за санкций Украины

Иностранные банки стали отказывать российским ИТ-компаниям в проведении транзакций. С проблемами начали сталкиваться именно те организации, которые попали в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Помимо юридических лиц, в открытии счетов стали отказывать и физическим лицам из списка.

Украинские санкции

Иностранные банки стали отказывать российским ИТ-компаниям в проведении транзакций. Это касается именно тех организаций, которые попали под санкции, введенные президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на собеседника в ИТ-компании, столкнувшейся с ситуацией.

В частности, гонконгский банк HSBC отказал подсанкционной ИТ-компании в проведении оплаты по контракту с иностранным партнером, рассказал собеседник издания. В банке объяснили свой отказ санкциями со стороны Украины. Эту информацию подтвердил и другой собеседник издания.

С ограничениями со стороны иностранных банков столкнулись не только ИТ-компании, отметил источник «Ведомостей». По его словам, физлицам стали отказывать в открытии счетов банки Армении и Турции.

Со сложностями с проведением транзакций в разных иностранных банках столкнулись, как пишут «Ведомости», интегратор «Крок» и дистрибутор электроники OCS Distribution. Они также находятся в санкционном списке Украины.

Представитель «Крок» в разговоре с CNews заявил, что его компания «не сталкивалась и не сталкивается с проблемами в работе банков. Информация со ссылкой на анонимные источники не соответствует действительности. Мы продолжаем работать в штатном режиме, обеспечивая все свои обязательства перед заказчиками и партнерами».

Кто попал под санкции

Зеленский 15 апреля 2023 г. ввел санкции сроком на 10 лет против российских ИТ-компаний. В их число попали «Яндекс», VK, «Рамблер», «Газпромнефть-цифровые решения» и «1С». Всего под санкции попали 254 юридических и 438 физических лиц из России и Белоруссии.

Фото: xb100 на Freepik Из-за украинских санкций иностранные банки стали ограничивать работу с российскими ИТ-компаниями

Также в санкционный список попали «Микрон», «Иннотех», «Хайтэк», «Ланит», «Марвел-дистрибуция», ИБ-компания Натальи Касперской InfoWatch и ИБ-компания Positive Technologies.

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Среди физлиц, которые попали под санкции Украины, присутствуют член совета директоров разработчика ПО «СКБ контур» Владимир Бублик и Михаил Сродных, президент «Аквариуса» Владимир Степанов, а также основатель «Крока» Борис Бобровников.

Украинские санкции подразумевают блокирование активов, прекращение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, а также запрет на вывод капитала за пределы республики, следует из документов.

Страшны ли санкции Зеленского

Если иностранные банки продолжат проводить транзакции подсанкционных юридических и физических лиц, то они рискуют сами попасть под санкции со стороны Запада и США. При этом для крупных финансовых организаций нет никакой разницы, санкции какой конкретно страны наложены, рассказал «Ведомостям» специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова. Поэтому попадание физического или юридического в любую базу, содержащую санкционные списки, может привести к закрытию счетов и отказу в обслуживании.

Как рассказал изданию исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский, компании проблемы с транзакциями у компаний начались с апреля 2023 г.

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Сейчас все больше зарубежных финансовых организаций ограничивают взаимоотношения с клиентами, связанными с Россией, отметил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. По словам другого эксперта, банки все чаще стали принимать во внимание украинские санкции. Помимо этого, Украина при введении санкций направляет списки в Евросоюз и США для того, чтобы они рассмотрели вопрос о включении юридических и физических лиц из перечня в свои «черные» списки.