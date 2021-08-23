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Президент Украины



23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома»
23.01.2008 Президент Украины рекомендовал не спешить с продажей "Укртелекома"
20.09.2004 Infon проведет SMS-праймериз президента Украины
26.08.2004 Украина ищет своего Реймана
05.12.2001 Кабинет министров Украины озаботился идеей "электронного правительства"

Публикаций - 66, упоминаний - 73

Президент Украины упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Укртелеком 234 15
Киевстар - Kyivstar 466 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8588 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7586 10
Yandex - Яндекс 4734 8
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1093 8
5488 8
VK - Mail.ru Group 2924 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 637 8
Microsoft Corporation 21754 8
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1852 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3806 6
Аскон - Ascon 278 5
UMC - United Microelectronics Corporation 282 5
Dr.Web - Доктор Веб 1171 5
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 194 4
Парус Корпорация 400 4
NVision Group - Энвижн Груп 656 4
Астелит 126 4
Инталев - Intalev 268 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6371 3
Masterdata - Мастердата 16 3
Галактика центр 4 3
Turkcell 314 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 3
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 170 3
Google LLC 9697 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 153 3
Vodafone Group 1276 2
Яндекс Украина 10 2
Telegram Group 700 2
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 82 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 299 2
ИндаСофт 17 2
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис Украина 3 2
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 334 2
Meta - Facebook 4154 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7891 2
Галактика - Корпорация 851 2
АФК Система ПАО 1642 2
Netton Consulting Group 35 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 578 3
Альфа-Групп 592 3
System Capital Management (SCM) 23 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 114 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4993 3
Газпром ПАО 865 3
Лабиринт - книжный интернет-магазин 23 2
EPIC Telecom Invest 162 2
Политерн 2 2
ПСБ - Промсвязьбанк 652 2
Энергоатом - Запорожская АЭС - атомная электростанция 8 1
Bionic Hill 3 1
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное осмическое агентство Украины 42 1
LATAM Airlines Group 9 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 40 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 59 1
Group DF 7 1
ПриватБанк 188 1
Runa Capital 155 1
LetterOne Holdings - L1 Technology 46 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 134 1
Qiwi 851 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 123 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1990 1
Wildberries - Вайлдберриз 164 1
Эксмо-АСТ - издательство 55 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 107 1
Платежный Центр РНКО 29 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 42 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 345 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 302 1
Роснефть НК 421 1
Аэрофлот 621 1
Юнистрим - Unistream 170 1
Транснефть 220 1
Связь-банк 103 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 51 14
СБУ - Служба безопасности Украины 70 10
Правительство РФ 5631 10
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 15 8
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 48 6
Президент Российской Федерации 2668 4
Кабинет министров Украины 44 4
Конституционный суд РФ 76 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2084 3
Администрация Президента РФ 768 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1351 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 280 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5498 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 767 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 142 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 316 2
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 46 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7495 2
Офис Генерального прокурора Украины - Генеральная прокуратура Украины 13 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2579 2
Кабинет министров Украины - Министерство транспорта и связи Украины - Минтрансвязи Украины 11 2
Кабинет министров Украины - Министерство экономики Украины - Минэкономики Украины - Минэкономразвития и торговли Украины 8 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1865 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 165 1
Кабинет министров Украины - Министерство цифровой трансформации Украины 3 1
ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 26 1
МВД Украины - ГАИ 14 1
ВМС Украины - Военно-морские силы Украины 3 1
Кабинет министров Украины - Министерство развития общин и территорий Украины 2 1
Кабинет министров Украины - Министерство аграрной политики и продовольствия Украины - Минагрополитики 2 1
Кабинет министров Украины - МИД Украины - Министерство иностранных дел Украины 3 1
Кабинет министров Украины - Министерство финансов Украины - Минфин Украины 4 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 33 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2874 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2164 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2197 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1969 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 560 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1259 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 392 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 209 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 406 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6727 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2369 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 6944 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1154 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 25416 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1502 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4097 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 5037 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 648 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2616 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12450 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 185 1
Big Data - Большие данные 1853 1
ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 143 1
UDP - User Datagram Protocol 114 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 2003 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 4367 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5262 1
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 75 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1054 1
CATV - Cable Television - Кабельное телевидение 148 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1092 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 299 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 581 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 1618 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5066 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 1652 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4199 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 765 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3283 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1026 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2770 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 2397 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 831 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3103 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 296 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1284 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1834 1
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 231 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 67 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1109 7
Microsoft Windows 10 10842 2
Microsoft Office 3144 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5952 2
Microsoft Windows 1731 2
Google YouTube - Видеохостинг 2190 2
МТС Джинс 27 1
Microsoft Office XP 74 1
Micro Focus - Novell NetWare OS 280 1
Южмаш - Циклон - проект украинского космического ракетного комплекса (КРК) легкого класса 19 1
ВКС РФ Космодром Плесецк 193 1
ОКБ О.К. Антонова - Ан-70 - военно-транспортный самолёт, грузовой самолёт, грузопассажирский самолёт 23 1
Cisco ASA - Cisco Adaptive Security Appliance 48 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1336 1
Microsoft Office 365 807 1
Microsoft Azure 1226 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 521 1
Ростелеком Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр 114 1
Telegram - Мессенджер 81 1
Яндекс.Директ 107 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1306 1
Linux OS 7364 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 231 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 153 1
Microsoft Windows 2000 1053 1
Яндекс.Диск 127 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 473 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 538 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1279 1
Microsoft Windows XP 2374 1
Symbian OS 1386 1
Google Android 11629 1
Apple iOS 6268 1
Microsoft SQL Server 1291 1
Tinder 27 1
Порошенко Петр 23 15
Ющенко Виктор 38 15
Янукович Виктор 53 13
Зеленский Владимир 14 7
Тимошенко Юлия 28 7
Химич Роман 44 5
Ахметов Ринат 52 4
Литовченко Игорь 22 4
Шимкив Дмитрий 7 3
Степанов Александр 20 2
Назарбаев Нурсултан 79 2
Путин Владимир 2456 2
Зверев Владимир 3 2
Herrero Sergi - Херреро Серджи 9 2
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 14 2
Коболев Андрей 3 2
Азаров Николай 13 2
Колобов Сергей 7 2
Казбеги Александр 2 2
Shufta Maria - Шуфтас Мария 1 1
Чечетов Михаил 3 1
Юрасов Станислав 2 1
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 29 1
Шалманов Сергей 199 1
Данилов Алексей 5 1
Ledger Heath - Леджер Хит 2 1
Разумков Дмитрий 1 1
Мирзиев Шавкат 4 1
Бондарь Виктор 4 1
Изосимов Александр 192 1
Вешняков Александр 30 1
Рудьковский Николай 2 1
Lunder Jo - Лундер Джо 68 1
Хакамада Ирина 12 1
Никонов Игорь 1 1
Федоров Валерий 11 1
Семенюк Валентина 9 1
Бездушный Алексей 7 1
Горбенко Роман 7 1
Левочкин Сергей 6 1
Украина 5786 61
Россия - Российская федерация - РФ 97326 37
Украина - Киев 911 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 39467 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12132 7
Россия - ЮФО - Республика Крым 687 7
Европа 8855 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12198 4
Казахстан - Республика 4203 4
Австралия - Австралийский Союз 2675 3
Украина - Харьковская область - Харьков 182 3
ДНР - Донецкая Народная Республика 46 3
Украина - Одесса 176 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11903 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10452 3
Польша - Республика 1490 3
Евразия 252 2
Финляндия - Финляндская Республика 1654 2
Донбасс 34 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11867 2
Канада 3068 2
Израиль 1693 2
Нидерланды 2051 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 30725 2
ЛНР - Луганская Народная Республика 35 2
Россия - ЮФО - Севастополь 460 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 976 2
Оман Султанат 85 1
Узбекистан - Республика 1261 1
Эстония - Эстонская Республика 686 1
Кипр - Республика 360 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 546 1
Латвия - Латвийская Республика 680 1
Люксембург Великое Герцогство 361 1
Молдавия - Республика Молдова 650 1
ДНР - Донецк 151 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Ялта 33 1
Украина - Львов 92 1
Нидерланды - Амстердам 497 1
Азия Южная 91 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1529 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5630 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2324 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 175 2
УК Украины - Уголовный кодекс Украины 24 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 388 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 576 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 328 1
Русский язык 3629 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5098 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Blacklist - Чёрный список 50 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10405 10
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 117 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 3
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 282 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 342 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 241 2
РБК Украина 12 2
Казахстан Сегодня 297 2
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 61 2
Россия 24 - телеканал 94 2
Vc.ru - Виси.ру 10 2
Москва 24 - Телеканал 6 2
Bloomberg 985 1
Интерфакс Украина 11 1
Украинские новости 3 1
УНИАН 9 1
РБК ТВ - телеканал 58 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 122 1
Ведомости 298 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 558 1
Коммерсантъ - Издательский дом 808 1
Wired - Издание 209 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 595 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 19 1
Thomson Reuters - Рейтер 5702 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2735 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 1
IHS Markit 21 1
Analysys Mason 26 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 69 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 555 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 308 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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