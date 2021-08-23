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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Президент Украины
Публикаций - 66, упоминаний - 73
Президент Украины упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Порошенко Петр 23 15
|Ющенко Виктор 38 15
|Янукович Виктор 53 13
|Зеленский Владимир 14 7
|Тимошенко Юлия 28 7
|Химич Роман 44 5
|Ахметов Ринат 52 4
|Литовченко Игорь 22 4
|Шимкив Дмитрий 7 3
|Степанов Александр 20 2
|Назарбаев Нурсултан 79 2
|Путин Владимир 2456 2
|Зверев Владимир 3 2
|Herrero Sergi - Херреро Серджи 9 2
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 14 2
|Коболев Андрей 3 2
|Азаров Николай 13 2
|Колобов Сергей 7 2
|Казбеги Александр 2 2
|Shufta Maria - Шуфтас Мария 1 1
|Чечетов Михаил 3 1
|Юрасов Станислав 2 1
|Hilton Paris - Хилтон Пэрис 29 1
|Шалманов Сергей 199 1
|Данилов Алексей 5 1
|Ledger Heath - Леджер Хит 2 1
|Разумков Дмитрий 1 1
|Мирзиев Шавкат 4 1
|Бондарь Виктор 4 1
|Изосимов Александр 192 1
|Вешняков Александр 30 1
|Рудьковский Николай 2 1
|Lunder Jo - Лундер Джо 68 1
|Хакамада Ирина 12 1
|Никонов Игорь 1 1
|Федоров Валерий 11 1
|Семенюк Валентина 9 1
|Бездушный Алексей 7 1
|Горбенко Роман 7 1
|Левочкин Сергей 6 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2735 3
|ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 176 1
|IHS Markit 21 1
|Analysys Mason 26 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 69 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171642, в очереди разбора - 1006576.
Создано именных указателей - 67668.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru