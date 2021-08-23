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Президент Украины
СОБЫТИЯ
|23.08.2021
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Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома»
Санкции властей Украины против онлайн-кинотеатра Wink Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о включении в санкционные списки ряда российских и украинских физических и
|29.07.2014
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«Киберберкут» обрушил сайт президента Украины
29 июля 2014 г. около 12:30 началась атака на официальный сайт президента Украины www.president.gov.ua. На момент публикации этого материала, атака продолжается. При попытке зайти на сайт, загрузка контента не происходит. Сервис check-host.net не может про
|23.01.2008
|Президент Украины рекомендовал не спешить с продажей "Укртелекома"
|20.09.2004
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Infon проведет SMS-праймериз президента Украины
ной связи Infon при техническом содействии фирмы «Агрегатор» проведет пробное голосование по выбору президента Украины. Акция называется «оSMыSли выборы в Украине». Цель акции — привлечени
|26.08.2004
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Украина ищет своего Реймана
ельченко. Все они уволены с формулировкой "в связи с ликвидацией должности". В конце июля 2004 года президент Украины объединил Министерство транспорта и Госкомсвязи и информатизации в Министер
|14.03.2003
|Президент Украины подписал закон, отменяющий плату за входящие звонки
|05.12.2001
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Кабинет министров Украины озаботился идеей "электронного правительства"
, Кабинет Министров, видимо, понимая, что все равно надо "куда-то двигаться" и во исполнение Указов президента Украины разработал свой промежуточный план, который возможно реализовать в ближайш
Президент Украины и организации, системы, технологии, персоны:
|Ющенко Виктор 39 30
|Порошенко Петр 27 25
|Янукович Виктор 57 24
|Кучма Леонид 29 18
|Зеленский Владимир 32 15
|Тимошенко Юлия 31 9
|Химич Роман 44 8
|Литовченко Игорь 23 7
|Дзекон Георгий 16 5
|Левочкин Сергей 9 5
|Путин Владимир 3454 5
|Азаров Николай 15 5
|Фирташ Дмитрий 9 5
|Туманов Юрий 7 4
|Франчук Елена 5 4
|Шимкив Дмитрий 7 4
|Кишенин Владимир 5 3
|Чернышов Петр 14 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
|Whitty Michael - Уитти Майкл 4 3
|Разумков Дмитрий 2 2
|Коболев Андрей 3 2
|Казбеги Александр 2 2
|Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 2
|Колобов Сергей 8 2
|Резников Геннадий 3 2
|Гайдук Олег 5 2
|Рыжук Сергей 2 2
|Дзеник Сергей 2 2
|Пасько Даниил 3 2
|Луценко Юрий 2 2
|Нетудыхата Леонид 2 2
|Кочергина Елена 2 2
|Фролов Илья 3 2
|Солодовский Илья 2 2
|Мярковский Анатолий 2 2
|Nuland Victoria - Нуланд Виктория 3 2
|Яценюк Арсений 2 2
|Бондарь Александр 3 2
|Костусев Алексей 6 2
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