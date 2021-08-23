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Индексная книга (каталог) CNews*
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Президент Украины

СОБЫТИЯ


23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома»

Санкции властей Украины против онлайн-кинотеатра Wink Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о включении в санкционные списки ряда российских и украинских физических и
29.07.2014 «Киберберкут» обрушил сайт президента Украины

29 июля 2014 г. около 12:30 началась атака на официальный сайт президента Украины www.president.gov.ua. На момент публикации этого материала, атака продолжается. При попытке зайти на сайт, загрузка контента не происходит. Сервис check-host.net не может про
23.01.2008 Президент Украины рекомендовал не спешить с продажей "Укртелекома"
20.09.2004 Infon проведет SMS-праймериз президента Украины

ной связи Infon при техническом содействии фирмы «Агрегатор» проведет пробное голосование по выбору президента Украины. Акция называется «оSMыSли выборы в Украине». Цель акции — привлечени
26.08.2004 Украина ищет своего Реймана

ельченко. Все они уволены с формулировкой "в связи с ликвидацией должности". В конце июля 2004 года президент Украины объединил Министерство транспорта и Госкомсвязи и информатизации в Министер
14.03.2003 Президент Украины подписал закон, отменяющий плату за входящие звонки
05.12.2001 Кабинет министров Украины озаботился идеей "электронного правительства"

, Кабинет Министров, видимо, понимая, что все равно надо "куда-то двигаться" и во исполнение Указов президента Украины разработал свой промежуточный план, который возможно реализовать в ближайш

Публикаций - 128, упоминаний - 149

Президент Украины и организации, системы, технологии, персоны:

Укртелеком - Ukrtelecom 244 29
Киевстар - Kyivstar 569 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 15
Yandex - Яндекс 9216 14
VK - Mail.ru Group 3602 13
Microsoft Corporation 25775 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
9594 10
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 9
Астелит 137 9
Dr.Web - Доктор Веб 1294 8
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 8
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 7
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 7
UMC - United Microelectronics Corporation 339 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 6
Ростелеком 10948 6
Тримоб - TriMob 35 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 5
NVision Group - Энвижн Груп 699 5
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 5
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 4
Сторм 57 4
КиберБеркут - Хакерская группировка 4 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 4
МегаФон 10742 4
Oracle Corporation 7074 4
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 4
Google LLC 12690 4
Галактика центр 4 3
Masterdata - Мастердата 31 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 3
Инталев - Intalev 275 3
Рустар Холдинг - торговые марки Infon и Агрегатор 87 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
Галактика - Корпорация 1545 3
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 8
Альфа-Групп 745 8
EPIC Telecom Invest 212 8
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 7
Газпром ПАО 1493 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Альфа-Банк 1979 4
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 3
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 3
Одесский припортовый завод - ОПЗ 8 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 3
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 3
Укрэксимбанк - Ukreximbank 10 3
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 3
ПриватБанк - PrivatBank 197 2
Нафтогаз Украины 8 2
АВИАНТ - Киевский авиационный завод 9 2
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 2
Darnitsa Group 3 2
Ланрусинвест Промышленная группа 7 2
UA Telecominvest 3 2
ААА Управление Капиталом - Газпромбанк - Управление активами 29 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
Group DF 7 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Политерн 2 2
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 1
Лабиринт - книжный интернет-магазин 1 1
LATAM Airlines Group 12 1
Энергоатом - Запорожская АЭС - атомная электростанция 10 1
Радабанк 2 1
DRC - Digital Rights Center - ЦЦП - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 27 1
Hansa - Ханса 114 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 33
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 20
СБУ - Служба безопасности Украины 98 19
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 12
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 8
Судебная власть - Judicial power 2500 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
ГКА Украины - Государственное космическое агентство Украины - Национальное космическое агентство Украины 43 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 4
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
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Конституционный суд РФ 112 3
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Демократическая политическая партия США 122 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Союз пенсионеров России 9 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
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КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
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Microsoft Outlook 1506 2
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
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АПЕ - полевые мобильные пункты управления соединениями сухопутных войск 2 1
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МТ-Интеграция - GMCS Cargo Terminal 9 1
МТС Джинс 0 1
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РАН РАТАН-600 - радиоастрономический телескоп Академии наук 5 1
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ИндаСофт - I-DS - InduSoft Dispatching System 2 1
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Путин Владимир 3454 5
Азаров Николай 15 5
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