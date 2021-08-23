Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома»

Президент Украины Владимир Зеленский поручил заблокировать доступ к сайту интернет-телевидения Wink от «Ростелекома». Также он распорядился заблокировать на Украине сайты ряда российских СМИ, включая «Ведомости» и «Московский комсомолец».

Санкции властей Украины против онлайн-кинотеатра Wink

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о включении в санкционные списки ряда российских и украинских физических и юридических лиц.

В частности, санкции введены против компании «Ростелеком». В рамках соответствующих ограничительных мер должен быть заблокирован доступ к сайту принадлежащего компании онлайн-кинотеатра и сервиса онлайн-ТВ Wink (wink.rt.ru).

Пресс-служба «Ростелекома» заявила, что это решение никак не отразится на деятельности компании: у «Ростелекома» нет абонентов на Украине, а контент Wink лицензирован только для просмотра с территории России. Отметим, что «Ростелеком» также владеет магистральными каналами, ведущими из России на Украину. Однако данные санкции их не затрагивают.

Санкции против «Ведомостей», «Московского комсомольца» и «Нашей версии»

Под санкции попал также и целый ряд российских СМИ. В отличие от «Ростелекома», в случае с этими организациями под санкционными мерами подразумевается не только блокировка доступа к сайту, но и блокировка их активов, заморозка торговых операций и запрет на вывод капитала зарубеж.

Владимир Зеленский поручил заблокировать на Украине сайты интернет-телевидения Wink от «Ростелекома», «Ведомостей» и «Московского комсомольца»

В их числе: компания «Бизнес Ньюс Медиа» (должен быть заблокирован доступ к сайту принадлежащей ей газеты «Ведомости»), «Московский комсомолец» (mk.ru), «Наша версия» (versia.ru), «Завтра» (zavtra.ru), «Народные новости» (national-news.ru), «Анна-ньюс» (anna-news.info), «Лайт-принт» (luga1news.ru). также под санкции попали «Ассоциация благотворительной помощи «Взаимопощь» (kcpn.info) и Фонд изучения исторической перспективы» (stoletie.ru).

Как на Украине борются с российскими ИТ-компаниями

Напомним, санкции Украины против российских ИТ-компаний начали вводиться в 2017 г. при прежнем президенте страны Петре Порошенко. Тогда был запрещен доступ к сайтам Mail.ru Group, «Яндекса», социальных сетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». Также было запрещено российское программное обеспечение «1С», «Галактика», «Парус», ABBYY, «Аскон», «Политерн» и антивирусные продукты «Лаборатории Касперского» и Doctor Web (в случае с антивирусными компаниями также был заблокирован и доступ к их сайтам).

В 2019 г. украинские власти попытались ввести санкции против интернет-магазина Ozon, при этом в санкционный список была включена ИТ-компания «Рексофт», которая была учредителем данного магазина в конце 1990-х, а также интернет-магазинов «Литрес» и «Лабиринт».

Недавно под санкции на Украине попал интернет-магазин Wildberries. Кроме того, из российских ИТ-компаний под санкциями на Украине находятся «Петер-сервис» (нынешнее название – Nexign), «Индасофт» и «ИСС-Софт».