Московский Комсомолец МК Газета

Московский Комсомолец - МК - Газета

СОБЫТИЯ


19.12.2025 При отключениях мобильного интернета россияне смогут заходить на HeadHunter, Ivi, «Ситидрай» и «Вкусвилл» 1
07.11.2025 Российского криптобизнесмена вместе с женой убили в ОАЭ. Он скрывался за границей от инвесторов 1
15.05.2025 Впервые раскрыты характеристики нового российского БПЛА большой дальности 1
05.09.2023 Российские школьники завоевали все золотые медали на международной олимпиаде по информатике 1
18.11.2022 Начались продажи российского электромобиля Evolute i-JOY. Цена 1
05.09.2022 Российские электромобили Evolute впервые показали вживую. Видео 1
21.12.2021 Советники Путина предложили запретить цифровую слежку за россиянами (но разрешить в интересах государства) 1
23.08.2021 Президент Украины запретил своим гражданам смотреть интернет-ТВ от «Ростелекома» 2
12.07.2021 «Яндекс» готов платить СМИ за новости 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
22.01.2020 Куратором ИТ в Госдуме стал скандальный журналист-разоблачитель 1
05.06.2019 «Digital Диктант»: только 37% россиян знают, как противостоять кибермошенникам 1
28.05.2019 МТС определила список кандидатов в совет директоров 1
16.04.2019 В России впервые пройдет Digital Диктант 1
29.03.2017 iVengo Mobile увеличила выручку по итогам 2016 года в 2,5 раза 1
01.07.2016 Полпути пройдено: Мосгорсуд рассказал о первых результатах создания КИС СОЮ 1
24.05.2016 Итоги года на ИТ-рынке в мире и России: разница на порядок, страсти разгораются 1
20.02.2016 Замминистра обороны: В армии России воевать будут роботы 1
16.01.2014 MK.ru и «Мир тесен» внесли в список экстремистских сайтов 1
14.08.2013 Инвестиции в региональные новости становятся трендом 1
07.06.2013 Россия лидирует по росту мошенничества 1
02.12.2010 Highscreen Alex: тест электронной "читалки" с двумя экранами и Android 1
11.08.2008 Война: российские СМИ под шквалом DDoS-атак 1
30.07.2008 Редакцию калининградского новостного сайта привлекли в качестве ответчика 1
02.07.2008 МГТС модернизирует АТС 290 Замоскворецкого центра услуг связи 1
15.01.2007 В Москве продается база данных проституток и их клиентов 1
23.11.2006 В интернет ходят как во фрейдовские сны? 1
08.11.2006 Российские вузы ранжируют на ведущие и догоняющие 1
25.09.2006 Познакомиться с участковым можно будет в интернете 1
20.01.2003 Старые московские дома заключат в стеклянные футляры 1
20.01.2003 Старые московские дома заключат в стеклянные футляры 1
06.07.1999 Intel объявляет конкурс на лучшее освещение популярными СМИ роли ПК и Интернета в жизни людей. 1

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 967 5
Microsoft Corporation 25253 4
Yandex - Яндекс 8471 4
Google LLC 12276 3
HP Inc. 5763 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14296 3
9018 3
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 438 2
Ростелеком 10325 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9203 2
Крок - Croc 1815 2
VK - Mail.ru Group 3535 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5286 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 2
Telegram Group 2585 2
Intel Corporation 12546 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1077 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 372 1
Fastwel - Фаствел 32 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 170 1
AMT Group - АМТ-Груп 350 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 99 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 130 1
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 49 1
Микротест 280 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 47 1
Anonymous - Хакерская группировка 77 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 30 1
ИРЗ - Ижевский радиозавод 40 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 507 1
Сравни.ру - Sravni Tech 21 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 1
Kribrum - Крибрум 33 1
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
ComfortWay - Актив Технолоджи 15 1
Boston Dynamics 41 1
ИндаСофт - InduSoft 26 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 180 3
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 2
Superjob - Суперджоб 709 2
Этажи 0 2
Моторинвест 14 2
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 13 2
Мосархинформ 4 2
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 16 2
Курортпроект 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8206 2
РЖД - Российские железные дороги 2007 2
Почта России ПАО 2251 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1030 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 451 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 272 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 110 1
ЦИАН - CIAN 165 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 170 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 2 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 10 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 1
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 56 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 28 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
КонсультантПлюс 149 1
Политерн 2 1
ЯКласс 68 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 84 1
International Petroleum Limited 2 1
ПроДокторов - МедРейтинг 8 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
FICO - Fair Isaac Corporation - Fair, Isaac and Company 55 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3535 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2932 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3463 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 752 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 276 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12880 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3372 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 734 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1357 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 2
Минфин РФ - Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 29 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5252 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 910 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 95 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 81 1
Фонд Росконгресс 23 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 157 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 136 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 22 1
Президент Украины 126 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 3
Единая Россия - Политическая партия 316 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ФПА - Федеральная палата адвокатов 2 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 25 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12393 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31998 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 3
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6917 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18281 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5396 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 2
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5407 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 2
Транспорт - Автомобилестроение - седан 110 2
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 94 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12991 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3520 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12014 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3355 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21828 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9726 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2037 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1320 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7748 1
VK - Яндекс.Новости 49 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
Моторинвест Evolute - электромобиль 26 2
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1908 2
Google YouTube - Видеохостинг 2895 2
Apple - App Store 3011 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2363 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5851 2
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 131 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 567 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - TamTam - мессенджер 60 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 174 1
Intel EE Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre - Intel Solutions for Lustre 33 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 605 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 531 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 553 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 659 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс - БИТ.Управление финансами государственного учреждения 249 1
Яндекс.Едадил 22 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 1
DD Planet - Выберу.ру 23 1
Яндекс.Вебмастер - Yandex.Webmaster 21 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2061 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 692 1
Drom.ru 11 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
BMW X - серия кроссоверов 26 1
Архивный фонд РФ 111 1
Gismeteo - Гисметео 34 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
ЛитРес Livelib 9 1
ЛитРес Самиздат 21 1
Renault Duster - кроссовер 6 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 8 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
Microsoft Office Online 31 1
Гусев Павел 7 4
Шадаев Максут 1151 3
Гребенников Сергей 35 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Попов Павел 23 2
Ельцин Борис. 94 2
Нагавицын Антон 4 2
Корня Алексей 80 1
Воробьев Андрей 185 1
Калинин Александр 177 1
Климарев Михаил 48 1
Оверчук Алексей 10 1
Володин Вячеслав 97 1
Ганеева Эльза 10 1
Комар Евгений 20 1
Хинштейн Александр 146 1
Порошенко Петр 27 1
Михалев Максим 16 1
Егорова Ольга 13 1
Бобровников Борис 104 1
Гольцов Александр 82 1
Евтушенков Феликс 29 1
Корнеев Сергей 84 1
Малеев Алексей 17 1
Рогозин Дмитрий 102 1
Золотов Виктор 9 1
Абрамович Роман 46 1
Грибов Владимир 31 1
Архангельский Александр 7 1
Катков Алексей 42 1
Комаров Алексей 15 1
Станкевич Андрей 17 1
Стыскин Андрей 9 1
Фурсенко Андрей 128 1
Косилов Михаил 16 1
Зыков Владимир 7 1
Зеленский Владимир 27 1
Теодос Антонио Антониос 3 1
Антонио Антониос 1 1
Фадеев Валерий 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 6
Беларусь - Белоруссия 6039 4
Украина 7799 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18251 4
Казахстан - Республика 5805 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3274 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 144 2
Беларусь - Брестская область - Брест 63 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14501 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2424 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1620 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3366 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 477 2
Европа 24649 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2208 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1696 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 689 1
Египет - Арабская Республика 1047 1
Южная Осетия - Государство Алания 117 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 998 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1427 1
Россия - ЦФО - Костромская область 434 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 273 1
Азербайджан - Баку 134 1
Туркмения - Туркменистан 446 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 348 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 166 1
Александрия 46 1
Великобритания - Уэльс 117 1
США - Колорадо - Боулдер 82 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кондопога 26 1
Россия - УФО - Свердловская область 1753 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1876 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
Европа Восточная 3122 1
Франция - Французская Республика 7980 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 15
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2550 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 3
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10334 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15165 2
Blacklist - Чёрный список 672 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5711 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1815 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 563 2
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 2
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 613 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5292 1
Комсомольская правда ИД 73 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2161 5
Российская газета 277 5
Известия ИД 710 4
АиФ - Аргументы и факты 50 3
Ведомости 1249 3
РИА Новости 986 3
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 123 2
Rusbase 16 2
Советский спорт 19 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11413 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 425 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 499 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1077 1
The Guardian - Британская газета 384 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 149 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Рен ТВ - телеканал 75 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 26 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 114 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 197 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 72 1
Радио России - радиостанция 49 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Marie Claire 8 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 66 1
Woman.ru 3 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 8 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 170 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
Gartner - Гартнер 3613 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 3
РАН - Российская академия наук 2016 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 440 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 105 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
Открытое образование 11 1
ICEAW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales 1 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 122 1
КФУ Лицей имени Н.И. Лобачевского 6 1
РАН ИФ - Институт Африки Российской Академии Наук 2 1
РАН ИМЛИ - Институт мировой литературы имени А. М. Горького РАН 4 1
Государственный музей искусства народов Востока - Музей восточных культур - Музей Востока 3 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
VK Skillbox - Скилбокс 129 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 977 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1093 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 521 1
Всероссийский цифровой диктант 14 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
