Российские школьники завоевали все золотые медали на международной олимпиаде по информатике

На международной олимпиаде по информатике российские школьники получили четыре золотые медали. Этим они повторили успех 2019 г., когда наша команда стала лучшей в неофициальном командном зачете.



Триумф нашей сборной

На международной олимпиаде по информатике (IOI) в Венгрии, российские школьники повторили успех 2019 г. Они получили четыре золотые медали из четырех возможных. 35-я IOI завершилась 4 сентября 2023 г., сообщается на сайте Минпросвещения России. От каждой страны выступает по четыре участника.

Состав российской команды: Гимран Абдуллин, лицей-интернат № 2, г. Казань; Иван Пискарев, школа № 2086, г. Москва; Валерий Родионов, Лицей имени Н.И. Лобачевского КФУ, г. Казань; Антон Степанов, лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова», г. Москва.

Возглавляли нашу команду доцент факультета информационных технологий и программирования «Национального исследовательского университета ИТМО» Андрей Станкевич и директор «Высшей школы программной инженерии», руководитель центра развития ИТ-образования МФТИ («Национальный исследовательский университет») Алексей Малеев.

«Наши ребята повторили высокий результат 2019 г. (тогда олимпиада проходила в Баку, Азербайджан): все четверо удостоены золотых медалей. Они молодцы!» — приводятся на сайте министерства слова Малеев после объявления результатов.

Заслуженная победа

Перед олимпиадой наши участники прошли отбор, многочисленные сборы и тренировки под руководством тренерского штаба.

«В этом году задачи на олимпиаде были сложнее, чем в предыдущие годы. Соревнования состояли из двух туров, на каждый отводилось по пять часов, и в каждом нужно было решить три задачи, то есть, всего их было шесть. Я бы хотел особенно отметить, что по одной задаче – а это одна из сложнейших задач, по моему мнению, – максимальных баллов никто из участников олимпиады не набрал, но наш Иван Пискарев набрал по ней 92 балла из ста, это лучший результат», — сказал Малеев в интервью газете «Московский комсомолец».

Наша сборная выступала в очном формате, под нейтральным флагом. Национальный флаг России не был допущен и на соревнования по другим предметам. По словам Малеева, атмосфера на соревнованиях был олимпийская, доброжелательная.

«Университеты с распростертыми объятиями встретят молодые таланты, зарекомендовавшие себя на IOI, и у них появятся возможности трудоустройства, о которых они всегда мечтали», — такое мнение секретаря международной олимпиады Джона-Пола Претти (J.P. Pretti) приводит издание.

Череда побед

Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 года. В 2024 г. соревнования пройдут в Египте, в Александрии.

В 2016 г. IOI проходила в России, в Казани. Об этом писал CNews.

В 2017 г. российская сборная привезла одно золото и три серебра.

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В 2018 г. в общем медальном зачете Россия заняла уже четвертое-пятое место, поделив его с Белоруссией. Тогда российские школьники получили две золотые и две серебряные медали.

В 2019 г. команда российских школьников стала лучшей в неофициальном командном зачете, завоевав четыре золотые медали.

В 2020 г. мы потеряли первенство, взяв одну золотую и три серебряные награды.

В 2021 г. и в 2022 г. у нас было по три золотые и по одной серебряной медали.