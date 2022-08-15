Российские школьники взяли три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике

Школьники из России взяли три золотые и одну серебряную медаль на XXXIV Международной олимпиаде по информатике. В конкурсе, который в 2022 г. проходил в Индонезии, принимали участие команды из 90 стран мира.



Четыре медалиста российской сборной

В городе Джокьякарта в Индонезии подвели итоги XXXIV Международной олимпиады школьников по информатике (International Olympiad in Informatics, IOI 2022). Российских старшеклассников наградили тремя золотыми медалями и одной серебряной, сообщило Минпросвещение России. Россияне состязались с 350 участниками из 90 стран мира.

Золотыми медалистами стали Александр Бабин из Красноярска (школа № 149), Данил Клищ из Челябинская (физико-математический лицей № 31) и Всеволод Нагибин из Новосибирска (гимназия № 6 «Горностай»). Серебро досталось Федору Ромашову из Москвы (специализированный учебно-научный центр-школа-интернат им. А. Н. Колмогорова МГУ).

Так, Бабин получил 511,89 баллов и седьмое место в личном зачете, Нагибин – 492,9 баллов и 11 место. Клищ заработал 432,21 и 25 место, Ромашов – 287,57 и 72 место.

Российская сборная выполняла задания олимпиады в дистанционном режиме на базе кампуса Московского физико-технического института (МФТИ). Команду готовили доцент факультета ИТ и программирования НИИ ИТМО Андрей Станкевич и директор центра развития ИТ-образования МФТИ Алексей Малеев. Национальную сборную по информатике сформировали в ноябре 2021 г., когда во время учебно-тренировочных сборов отобрали четырех участников олимпиады из более чем 80 кандидатов.

Челябинска и Красноярска Золотыми медалистами стали старшеклассники из Новосибирска

Известно, что всех четверых участников российской сборной уже пригласили на стажировку в VK в 2023 г. Об этом сообщается на сайте компании.

«VK поддерживает талантливых школьников в стремлении найти свое призвание в мире ИТ, – отметил Сергей Марданов, директор по связям с вузами VK. – Сегодняшние старшеклассники, интересующиеся технологиями, – это будущее российской ИТ-индустрии. Ребята, вошедшие в сборную нашей страны на Международной олимпиаде по информатике, уже доказали свой потенциал».

Также по четыре золотые медали получили школьники из Японии и Китая. У американских старшеклассников, как и у россиян, три золотые и одна серебряная медаль. Высокие результаты показали школьники из Канады, Южной Кореи, Румынии, Сингапура, Хорватии, Ирана, с Украины и Тайваня – они попали в двадцатку лучших по общему количеству баллов.

Какие задания выполняли

Перед первым соревновательным днем для участников провели двухчасовые тренировочные соревнования, чтобы ознакомить всех с системой оценок. Сам конкурс проходил в течение двух дней: школьники должны были решить и запрограммировать по три алгоритмические задачи в день. На выполнение им давали пять часов.

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Решение можно было писать на C++, Pascal или Java, а задачи для соревнования составили программисты из разных стран. Организаторы каждый раз выбирают новых составителей. Так, в 2018 г. одно из заданий подготовил россиянин Михаил Пядеркин, медалист IOI и двукратный вице-чемпион мира в командных студенческих соревнованиях по программированию ICPC.

Во время олимпиады строго запрещалось использовать любые гаджеты, на которых можно было производить вычисления, книги и методички, устройства связи, наушники, микрофоны и даже часы, причем под запрет попали не только «умные», но и вообще любые часы.

История олимпиады



Напомним, Международная олимпиада по информатике ежегодно проводится с 1989 г. Ее учредителем выступило ЮНЕСКО. В России олимпиада проходила в 2016 г. в Казани.

В 2021 г. в олимпиаде принимали участие команды из 80 стран мира. По итогам состязания российские школьники также завоевали три золотые и одну серебряную медали. В 2019 г. конкурс проходил в Баку – россияне стали лучшими, завоевав четыре золота.

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На IOI 2018 г. в Цукубе (Япония) в общем медальном зачете Россия заняла четвертое-пятое место, поделив его с Белоруссией. Тогда российские школьники получили две золотые и две серебряные медали. В 2017 г. российская сборная привезла одно золото и три серебра.