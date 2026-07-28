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ANSI Pascal Стандарт языка программирования

СОБЫТИЯ

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28.07.2026 Китай крушит устои мира. Вопреки всем санкциям началось производство суверенных продвинутых литографов. ASML больше не нужна 1
19.05.2026 У Саудовской Аравии появился первый коммерческий квантовый компьютер 1
16.04.2026 Специалист по «романтическим мошенничествам» в интернете нанес ущерб в $100 млн и обещал возместить $10 млн гражданам США 1
24.02.2026 Китайская смекалка. Пока Корея продает оперативную память втридорога, завод в КНР втихую вдвое снизил цены на свои чипы 1
12.03.2025 Компилятор улучшенного Microsoft JavaScript ускорят в 10 раз, переписав на любимом языке хакеров 1
21.11.2024 Преодолено ключевое препятствие создания масштабируемых квантовых компьютеров и квантовых хранилищ данных 1
02.09.2024 Оздоровление Linux застопорилось. Бежал ключевой разработчик Rust for Linux: кругом «чушь» и «бесполезная болтовня» 1
15.05.2024 Тарас Сорока, УБРиР: Роботизация принесла нам более 100 миллионов рублей экономии 1
08.05.2024 Российские физики разработали способ ускорения квантовых вычислений 1
04.01.2024 Умер Никлаус Вирт, создатель языка Pascal 3
30.04.2023 Новый экваториальный ледник на Марсе подтверждает, что люди там могут выжить 1
07.03.2023 Любимый хакерами язык программирования впервые ворвался в топ-10 и стремится к первому месту. Python в опасности 1
16.12.2022 Любимая разработчиками Linux, FreeBSD и LibreOffice система отслеживания ошибок восстанет из пепла, если найдет программистов на Perl 1
15.08.2022 Российские школьники взяли три золота и одно серебро на Международной олимпиаде по информатике 1
08.11.2021 Глава «Хоум кредит» в интервью CNews: В банке минимум 50% людей должны быть связаны с ИТ 1
04.10.2021 Главное — не стоять на месте: правила успешного ИТ-разработчика 1
16.07.2020 Solar appScreener «научился» тестировать приложения на уязвимости согласно требованиям ЦБ 2
20.01.2020 Цифровые стандарты 1
17.01.2020 Отечественный Linux «Альт» установили на 12 тыс. ПК в школах и вузах России 1
14.05.2019 В популярнейшей СУБД нашлась «дыра», через которую можно захватить чужой компьютер 1
02.04.2019 Лучшие электронные конструкторы-роботы. Выбор ZOOM 1
22.02.2019 Nvidia представила новую видеокарту Geforce GTX 1660 Ti 1
03.10.2018 Microsoft выпустил новые ПК, планшет и ноутбук Surface. Цены, фото, видео 1
15.08.2018 Ray Tracing в реальном времени становится былью 1
14.08.2018 Nvidia представила новую архитектуру графических ускорителей Turing 1
08.12.2017 Nvidia выпустила «самую быструю» видеокарту для ПК. И самую дорогую 1
04.12.2017 Платформа Nvidia GPU Cloud добавила поддержку десктопных GPU Titan 1
26.10.2017 Nvidia начнет продажи GeForce GTX 1070 Ti в начале ноября. Цены 1
05.10.2017 Oracle предоставляет сквозной искусственный интеллект во всех слоях облака 1
17.08.2017 Игровые ноутбуки массой до 3 кг. Выбор ZOOM 1
11.05.2017 Nvidia представила новое поколение архитектуры графических процессоров Volta 1
07.04.2017 Nvidia представила новую флагманскую видеокарту Titan Xp. Фото, цена 1
16.03.2017 В России выросли продажи игровых ноутбуков 1
01.03.2017 Nvidia представила набор инструментов GameWorks для DirectX12 1
08.02.2017 Nvidia представила новые графические ускорители Quadro для рабочих станций 1
18.01.2017 В Москве прошла Открытая олимпиада школьников по спортивному программированию 1
12.12.2016 Первое настоящее сравнение «1С:ERP» и SAP ERP 1
18.11.2016 Guardant Armor обеспечит защиту ПО от анализа и модификации 1
16.11.2016 Nvidia и Microsoft совместно развивают ИИ в корпоративной сфере 1

Публикаций - 78, упоминаний - 84

ANSI Pascal и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 4002 19
Microsoft Corporation 25775 17
Google LLC 12688 7
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Oracle Corporation 7074 5
Microsoft Corporation - GitHub 1075 5
Embarcadero 67 4
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 4
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 4
Softline - Софтлайн 3743 4
9594 4
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 3
Adobe Systems 1597 3
Lazarus - APT38 - Хакерская группировка - BlueNorOff - Andariel - Lazer Werewolf - Hidden Cobra 89 3
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 3
JetBrains 86 3
Dell EMC 5180 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
HP Inc. 5883 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Acer Group - Acer Inc 2776 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 2
MONT - МОНТ 187 2
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 2
Рамэк-ВС - Рамэк-Вычислительные Системы 102 2
Zotac 22 2
Arduino Software 75 2
IonQ 10 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
ДНС Ритейл - DNS - Компьютерный мир 55 2
EVGA 14 2
Palit Microsystems 45 2
CXMT - ChangXin Memory Technologies 34 2
Sakrament - Сакрамент ИТ 11 2
Samsung Electronics 11064 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 2
Tesla Motors 461 3
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
Block - Square 203 1
LEGO 260 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 79 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Tesco 84 1
Резонанс НПП 407 1
РБК Центр 16 1
Автобанк-НИКойл АКБ 18 1
Яндекс Банк - Акрополь КБ 24 1
CarrotCorp 1 1
Hensel Phelps Construction 3 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
ЕВРАЗ - Металл Инпром 11 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Kickstarter 136 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 146 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 1
Правительство Австрии - Österreichische Bundesregierung - Государственные органы власти Австрийской Республики 9 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 20
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 19
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 9
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 9
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 8
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14267 6
HBM - High Bandwidth Memory - Высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке 123 5
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 611 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 5
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 5
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 5
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 4
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1091 4
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1107 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 4
Oracle Java - язык программирования 3469 19
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C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 7
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 19
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Образование в России 2893 6
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