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Perl Язык программирования
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|16.12.2022
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Любимая разработчиками Linux, FreeBSD и LibreOffice система отслеживания ошибок восстанет из пепла, если найдет программистов на Perl
код системы распространяется на условиях свободной лицензии Mozilla Public License (MPL). Первоначально основным языком проекта был TCL, однако впоследствии систему переписали на тогда еще популярном Perl. Bugzilla была разработана для проекта Mozilla.org в 1998 г. в качестве замены внутренней системе багтрекринга в компании Netscape Communications. До сих пор проект находится под крылом Mo
|29.01.2021
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Украден домен Perl, одного из самых известных языков программирования
Perl.com сменил владельца Неизвестные киберпреступники захватили контроль над доменом Perl.com, по которому десятилетиями находилось сообщество Perl-разработчиков. О случившемся в своем Twitter рассказал Брайан Фой (Brian Foy), основатель организации Perl Mongers и
|16.06.2011
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Новый русский вундеркинд: 15-летний школьник продал ИТ-стартап в Канаду
Канадская компания ActiveState, занимающаяся разработкой и поддержкой кросс-платформенных инструментов для популярных динамических языков программирования, таких как Perl, Python, Tcl и другие, объявила о приобретении стартапа Phenona, предлагающего PaaS-решение на базе Perl. Основателем стартапа Phenona является пятнадцатилетний школьник Даниил Куль
|22.01.2008
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Посетители Perl.com отсылались на порно-поисковик
Посетители сайта Perl.com перенаправлялись на подозрительную поисковую службу, специализирующуюся на эротическом контенте. Adbaaz.com, оператор этого сервиса, находится в Кингстауне на острове Сент-Винсент.
|13.04.2004
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Спаму – 10 лет
нила интернет. В надежде привлечь внимание к своей компании Лоренс Кантер (Laurence Canter) написал Perl-скрипт, который наводнил онлайновые системы сообщений рекламой услуг Canter&Siegel, юрид
|29.04.2002
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ActiveState представила модули Google Search Service для Perl и Python
программного обеспечения могут использовать поисковую машину портала через протокол доступа к простым объектам (SOAP). Теперь подобная возможность появилась и у веб-программистов, работающих с язками Perl и Python. Компания ActiveState, поставляющая ПО для разработчиков, представила два модуля для работы с сервисом Google, которые интегрируются в пакеты Programmer's Package Manager (PPM) дл
|24.04.2002
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"Мастак.Ру" представил комплексный инструментарий для Perl-разработчиков
Компания "Мастак.Ру" официально объявила о выходе нового FreeWare-продукта - программы Mastak Absolute Perl. Программа представляет собой инструмент для создания, редактирования и отладки программ и сценариев, написанных на языке Perl. Mastak По заявлению разработчиков, Absolute Perl
|28.07.2000
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Анонсирован выход 6-й версии языка программирования Perl
Создатель и разработчик языка программирования Perl Лэрри Уолл (Larry Wall) объявил о работе группы программистов над новой, шестой версией Perl. В новой версии Perl предполагается, помимо прочего, изменить формат даты на четы
Perl и организации, системы, технологии, персоны:
|Wall Larry - Уолл Ларри 8 7
|Кузовкин Алексей 155 4
|van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 4
|Jansen Paul - Янсен Пол 8 3
|Новодворский Алексей 114 3
|Комаров Сергей 16 2
|Демидов Михаил 134 2
|Кульченко Даниил 2 2
|Green Rich - Грин Рич 14 2
|Axmark David - Аксмарк Дэвид 7 2
|Hall John - Холл Джон 8 2
|Copeland Bart - Коупленд Барт 2 2
|Галушкин Олег 182 2
|Stallman Richard - Столлман Ричард 76 2
|Иванов Борис 64 2
|Габриелян Владимир 28 1
|Раевский Алексей 77 1
|Чубарь Алексей 15 1
|Никитин Максим 27 1
|Брауде-Золотарев Михаил 23 1
|Гребенников Николай 33 1
|Смирнов Владимир 39 1
|Гудзенко Дмитрий 10 1
|Иванников Дмитрий 44 1
|Волошин Дмитрий 18 1
|Фридман Виталий 3 1
|Орлов Анатолий 4 1
|Scherer Dave - Шерер Дейв 2 1
|Морозов Игорь 59 1
|Шаров Борис 73 1
|Reed Thomas - Рид Томас 3 1
|Vennix Joe - Венникс Джо 1 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Сафронов Юрий 68 1
|Новиков Иван 10 1
|Гусев Алексей 19 1
|Гостев Александр 84 1
|Урбанович Александр 1 1
|Зенкин Денис 263 1
|Гребнев Егор 41 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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