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Perl Язык программирования

Perl - Язык программирования

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


16.12.2022 Любимая разработчиками Linux, FreeBSD и LibreOffice система отслеживания ошибок восстанет из пепла, если найдет программистов на Perl

код системы распространяется на условиях свободной лицензии Mozilla Public License (MPL). Первоначально основным языком проекта был TCL, однако впоследствии систему переписали на тогда еще популярном Perl. Bugzilla была разработана для проекта Mozilla.org в 1998 г. в качестве замены внутренней системе багтрекринга в компании Netscape Communications. До сих пор проект находится под крылом Mo
29.01.2021 Украден домен Perl, одного из самых известных языков программирования

Perl.com сменил владельца Неизвестные киберпреступники захватили контроль над доменом Perl.com, по которому десятилетиями находилось сообщество Perl-разработчиков. О случившемся в своем Twitter рассказал Брайан Фой (Brian Foy), основатель организации Perl Mongers и
16.06.2011 Новый русский вундеркинд: 15-летний школьник продал ИТ-стартап в Канаду

Канадская компания ActiveState, занимающаяся разработкой и поддержкой кросс-платформенных инструментов для популярных динамических языков программирования, таких как Perl, Python, Tcl и другие, объявила о приобретении стартапа Phenona, предлагающего PaaS-решение на базе Perl. Основателем стартапа Phenona является пятнадцатилетний школьник Даниил Куль
22.01.2008 Посетители Perl.com отсылались на порно-поисковик

Посетители сайта Perl.com перенаправлялись на подозрительную поисковую службу, специализирующуюся на эротическом контенте. Adbaaz.com, оператор этого сервиса, находится в Кингстауне на острове Сент-Винсент.

13.04.2004 Спаму – 10 лет

нила интернет. В надежде привлечь внимание к своей компании Лоренс Кантер (Laurence Canter) написал Perl-скрипт, который наводнил онлайновые системы сообщений рекламой услуг Canter&Siegel, юрид
29.04.2002 ActiveState представила модули Google Search Service для Perl и Python

программного обеспечения могут использовать поисковую машину портала через протокол доступа к простым объектам (SOAP). Теперь подобная возможность появилась и у веб-программистов, работающих с язками Perl и Python. Компания ActiveState, поставляющая ПО для разработчиков, представила два модуля для работы с сервисом Google, которые интегрируются в пакеты Programmer's Package Manager (PPM) дл
24.04.2002 "Мастак.Ру" представил комплексный инструментарий для Perl-разработчиков

Компания "Мастак.Ру" официально объявила о выходе нового FreeWare-продукта - программы Mastak Absolute Perl. Программа представляет собой инструмент для создания, редактирования и отладки программ и сценариев, написанных на языке Perl. Mastak По заявлению разработчиков, Absolute Perl

28.07.2000 Анонсирован выход 6-й версии языка программирования Perl

Создатель и разработчик языка программирования Perl Лэрри Уолл (Larry Wall) объявил о работе группы программистов над новой, шестой версией Perl. В новой версии Perl предполагается, помимо прочего, изменить формат даты на четы

Публикаций - 155, упоминаний - 165

Perl и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 23
Google LLC 12690 16
Oracle Corporation 7074 14
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 11
Apple Inc 13156 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
Red Hat 1378 9
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 9
Intel Corporation 12811 8
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 8
Nginx - Энджайникс 209 8
OpenText - Micro Focus - Novell 880 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 6
Dr.Web - Доктор Веб 1294 6
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 6
Cisco Systems 5372 6
Microsoft Corporation - GitHub 1075 6
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 5
AltaVista Search Engine 202 4
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 4
Oracle Siebel Systems 519 4
Dell EMC 5180 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
ESET - ESET Software 1161 4
1С-Битрикс - Bitrix 675 4
HP - Hewlett-Packard 3662 4
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 4
Verisign 362 4
Black Duck Software - SpikeSource 23 3
SAP SE 5601 3
X Corp - Twitter 2938 3
Yandex - Яндекс 9216 3
9594 3
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Team 59 2
Royal Dutch Shell - Шелл 233 5
Superjob - Суперджоб 858 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Honda Motor Company - HND 240 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 2
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 2
Y Combinator - венчурный фонд 57 2
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 2
Почта России ПАО 2370 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Сбер - СберАвто 38 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 1
Жемчужина - Санаторий 67 1
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
Резонанс НПП 407 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 35 1
Microsoft Press Knowledge Center 9 1
РИО УК - Русское инвестиционное общество 1 1
РИО Венчур 1 1
Венец АКБ 21 1
Солидарность 0 1
101Hotels.com 456 1
HalkBank 1 1
County of Riverside 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Кадровый капитал КА 2 1
Алексо 4 1
Tata Group 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Visa International 1993 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Runa Capital 158 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Assist - Ассист 218 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 59 1
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
Apache Software Foundation - ASF 231 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
CIS - Center for Internet Security 10 1
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ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
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