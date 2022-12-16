Perl - Язык программирования

Любимая разработчиками Linux, FreeBSD и LibreOffice система отслеживания ошибок восстанет из пепла, если найдет программистов на Perl код системы распространяется на условиях свободной лицензии Mozilla Public License (MPL). Первоначально основным языком проекта был TCL, однако впоследствии систему переписали на тогда еще популярном Perl. Bugzilla была разработана для проекта Mozilla.org в 1998 г. в качестве замены внутренней системе багтрекринга в компании Netscape Communications. До сих пор проект находится под крылом Mo