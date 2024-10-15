ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр

Военные афиши Большого театра России на портале Президентской библиотеки городе Куйбышеве (Самаре) с 1941 по 1946 гг. Об этом CNews сообщили представители Президентской библиотеки. Особый интерес представляют афиши выступлений Государственного Ордена Ленина академического Большого театра союза ССР, который был эвакуирован из Москвы в Среднее Поволжье в 1941 г. Пожелтевшие от времени афиши рассказывают о культурной жизни города, ставшего в годы Великой Отечествен

К Казначейству прикрутят сервис за 278 миллионов, чтобы россияне могли через СБП платить за «Зарядье» и Большой театр жей), так как лицевые счета этих клиентов прямо или косвенно (через финорганы) открыты в ФК. Есть организации (бюджетные и автономные учреждения), которые вправе вести платную деятельность: например, Большой театр, Исторический музей, Парк «Зарядье» и другие десятки тысяч организаций по всей стране. «Цель сервиса СБП – обеспечить этим организациям прием платежей с использованием СБП. – Расс

«Лаборатория Касперского» стала партнёром по кибербезопасности Большого театра » возьмут на себя круглосуточный мониторинг и реагирование на инциденты безопасности. Таким образом Большой театр получит возможность рационализировать затраты ресурсов внутренней команды ИБ и

ИТ-руководитель Большого театра в интервью CNews: когда на сцену выйдут цифровые двойники? ерно на 80%» CNews: Цифровые технологии постепенно проникают во все сферы жизни. Они уже проникли в Большой театр? Роман Улизко: Мы стараемся создавать на сцене волшебство. Это волшебство склад

Искусственный интеллект Abbyy помог оцифровать историю Большого театра адимир Урин, генеральный директор Большого театра. – В эти летние дни, когда мир как будто замер, и Большой театр вынуждено не показывает спектакли уже несколько месяцев, мне особенно приятно п

«Элар» оцифровывает афиши и эскизы костюмов в Музее Большого театра В Музее Большого театра продолжается оцифровка экспонатов. Корпорация «Элар» завершила перевод в элек

Нетленный веер Марии Тальони В октябре 2011 г. после реставрации и реконструкции вновь откроется историческое здание Большого театра. Это событие будет не только широко отмечаться, но и станет своего рода точко

Большой театр оснащен системой бесперебойного электропитания на базе решений Eaton шой мощности на предприятиях России. Как говорится в заявлении Eaton, поступившем в редакцию CNews, Большой театр имеет свой собственный производственно-складской комплекс (ПСК), который, наряд

Большой театр модернизировал ИТ-инфраструктуру нфраструктуры Государственного академического Большого театра России. Государственный академический Большой театр – крупнейший театр в России и один из самых значимых театров оперы и балета в м

YouTube проведет прямые трансляции балетных спектаклей Большого театра явил о том, что, начиная с 11 марта 2012 г., пользователи смогут наблюдать за балетными спектаклями Большого театра в России онлайн. Трансляции будут проходить в прямом эфире на официальном кан

На YouTube покажут прямую трансляцию открытия исторической сцены Большого театра Видеосервис YouTube сообщил о том, что сегодня, 28 октября, в 18:00 по московскому времени на официальном канале Большого театра на YouTube состоится прямая трансляция открытия исторической сцены Большого. В гала-концерте примут участие артисты Большого театра и признанные мировые звезды. В програм

МГТС предоставила Большому театру 100 телефонных номеров «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) предоставила Большому театру 100 телефонных номеров. Это позволило театру решить вопрос обеспечения услугами связи накануне торжественного открытия после реконструкции. В дальнейшем МГТС планирует расширить

Большой театр будет моделировать спектакли в 3D с помощью решений Autodesk вать Revit Architecture, 3ds Max и AutoCAD для виртуального моделирования спектаклей. «В репертуаре Большого театра несколько десятков разнообразных спектаклей, для каждого из которых на этапе

Нотная библиотека Большого театра будет полностью оцифрована фицировать и перевести в современный цифровой формат историческое наследие уникальных нотных фондов Большого театра России. Нотная библиотека Большого театра содержит приблизительно 50 т

«Большой театр» автоматизировал учет на базе «1С:Предприятия» матизированной системы управления на платформе «1С:Предприятие» для Государственного академического Большого театра (ГАБТ). В результате руководство театра получило технологичный и удобный инст

«Ростелеком» вошел в попечительский совет Большого театра тельского совета принято единогласно. «Нашей компании небезразлична судьба русской культуры, а ведь Большой театр – один из символов России, широко узнаваемый культурный бренд в мире, - заявил

Большому театру России требуется сопровождение ПП «1С:Предприятие 7.7» Государственный академический Большой театр России проводит торги в форме открытого конкурса № 289к-2473, по итогам которог

Большой театр России закупает ИТ-оборудование Государственный академический Большой театр России объявил открытый конкурс на поставку компьютерного, серверного и сетевог

Большой театр выбрал МТТ РФ, будет предоставлять услуги междугородной и международной связи Государственному академическому Большому театру России в течение всего 2007 года. В ходе состоявшегося открытого конкурса МТТ

МТТ поддержал фестиваль Юрия Григоровича в Большом театре прошли премьеры балетных постановок Юрия Григоровича, составляющих «золотой фонд» Большого театра: «Щелкунчик», «Золотой век», «Спартак», «Легенда о любви». Фестиваль Юрия Гри

Большой театр России выбирает ИТ-поставщика ФГУ «Государственный академический Большой театр России» проводит ИТ-тендер по выбору поставщика программного обеспечения для компьютеров ЛВС. На поставках техники, которые запланированы на ноябрь 2006 г.- декабрь 2006 г., подря

РБК СОФТ разработал виртуальный тур по Большому театру ла о завершении работ по созданию серии виртуальных туров по зданию Государственного Академического Большого театра России и размещению их на сайте театра. Теперь любой пользователь интернета м

"1С-Рарус" автоматизировал Большой театр Государственный Академический Большой Театр России приступил к эксплуатации автоматизированной системы, созданной компанией