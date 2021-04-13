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ГАБТ
Государственный академический Большой театр России
Большой театр



13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 1
12.03.2021 ИТ-руководитель Большого театра в интервью CNews: когда на сцену выйдут цифровые двойники? 6
16.06.2020 Abbyy рассекретила код своей библиотеки машинного обучения 1
10.06.2020 Искусственный интеллект Abbyy помог оцифровать историю Большого театра 9
24.09.2019 Visa сертифицировала Assist по протоколу 3D-Secure 2.0 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
24.05.2018 Мобильное «Облако Mail.Ru» расскажет зрителям ЧМ-2018 о достопримечательностях 1
12.03.2018 Путин поддержал идею экспорта национальной культуры через стартап «Мультикубик» 1
06.10.2016 На фестивале «Круг света» установили два рекорда «Книги рекордов Гиннеса» 2
08.08.2016 Assist обеспечивает прием карт "Мир" для онлайн-магазинов 1
05.10.2015 Оцифрована история оперы и балета 2
02.04.2015 Нетленный веер Марии Тальони 4
11.03.2015 Большой театр оснащен системой бесперебойного электропитания на базе решений Eaton 8
23.10.2014 В почтовое обращение выходит марка, посвященная оперной певице Г.П. Вишневской 1
22.10.2014 Большой театр модернизировал ИТ-инфраструктуру 4
29.09.2014 Марки: анонс продукции на октябрь 2014 г. 1
05.03.2013 «Яндексу» недопоставили оборудования на миллионы рублей 1
05.03.2012 YouTube проведет прямые трансляции балетных спектаклей Большого театра 2
28.10.2011 На YouTube покажут прямую трансляцию открытия исторической сцены Большого театра 2
24.10.2011 Группа ВТБ пришла в Facebook 1
09.03.2011 Большой театр будет моделировать спектакли в 3D с помощью решений Autodesk 3
02.10.2009 Нотная библиотека Большого театра будет полностью оцифрована 2
30.06.2009 «Большой театр» автоматизировал учет на базе «1С:Предприятия» 1
09.07.2008 «Ростелеком» вошел в попечительский совет Большого театра 3
26.04.2007 Большой театр России закупает ИТ-оборудование 1
22.01.2007 МТТ поддержал фестиваль Юрия Григоровича 3
20.06.2005 "РБК СОФТ" разработала веб-сайт для конкурса "Бренд года/EFFIE" 1
07.06.2005 РБК СОФТ: "Государственный портал" - самый надежный 1
22.04.2005 РБК СОФТ приняла участие во 2-м Международном химическом саммите 1
11.04.2005 Хостинг-Центр РБК отмечает трехлетие 1
08.04.2005 РБК СОФТ подтвердил высокое качество организации менеджмента 1
17.03.2005 "Умные" коммутаторы Radware помогают РБК 1
01.03.2005 R-Style поддержит информсистемы Большого 1
05.10.2004 Подведены итоги выставки SofTool'2004 1
20.09.2004 РБК СОФТ разработал сайт ФГУП Издательство "Пресса" 1
02.09.2004 РБК СОФТ разработал сайт ГНИВЦ Федеральной таможенной службы 1
31.08.2004 РБК СОФТ будет внедрять ПО i2 в России и СНГ 1
09.06.2004 РБК СОФТ разработала систему учета ввозимого автотранспорта для ГТК РФ 1
02.04.2004 РБК СОФТ получил награду Российского фонда защиты прав потребителей 1
29.03.2004 РБК СОФТ разработал виртуальный тур по Большому театру 2

Публикаций - 41, упоминаний - 79

ГАБТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Армада - РБК софт 520 7
Yandex - Яндекс 4303 3
Abbyy 922 2
Meta - Facebook 3965 2
Google LLC 8775 2
РПК - Русская промышленная компания 5 1
КАМИС 16 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7266 1
Apple Inc - Эппл Рус 8816 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 431 1
Samsung Electronics 7329 1
МегаФон Столичный филиал 68 1
Cinemood - МультиКубик 27 1
Webmoney 409 1
GitHub 416 1
Xiaomi 909 1
Microsoft Corporation 15191 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5585 1
Государственная Третьяковская галерея 33 3
HeadHunter Group - HH Group 368 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1503 2
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 20 1
Assist - Ассист 132 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 49 1
Музей русского импрессионизма 4 1
Открытие Арена - стадион 17 1
Diners Club International - платёжная система 63 1
ПФК ЦСКА - российский футбольный клуб 18 1
Союзмультфильм - киностудия 26 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 65 1
JCB International 123 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 212 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 474 1
American Express 193 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 736 1
Qiwi 783 1
Росгосстрах 207 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1729 1
Visa International 1442 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1742 5
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Парк Зарядье 14 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 8 1
Музей Космонавтики 3 1
Мариинский театр - Государственный академический 35 1
Центральный парк культуры и отдыха им. М. Горького 8 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 62 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1738 3
Smartphone - Смартфон 806 1
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 243 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 79 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 280 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1783 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1214 1
ONNX - The Open Neural Network Exchange 7 1
3D-печать 138 1
Google Android 10784 2
Apple iOS 5762 2
Linux OS 5371 2
Abbyy FineReader 126 2
Google Pay - Google Android Pay 298 1
ЭЛАР ПланСкан 84 1
HPE ProLiant - Серия серверов 139 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 97 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 94 1
Abbyy NeoML 4 1
Abbyy Lingvo 130 1
Microsoft Visual Studio 216 1
VK - Mail.ru Облако 77 1
Khronos Vulkan - Кроссплатформенный API для 2D- и 3D-графики 38 1
C++ - Язык программирования 319 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 545 1
Samsung Pay 239 1
Apple Pay 386 1
Java - Язык программирования 1624 1
Abbyy FlexiCapture 131 1
Apple macOS 1024 1
Microsoft Windows 10 8327 1
Python - Высокоуровневый язык программирования 403 1
Apache HTTP Server 275 1
Путин Владимир 2081 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Ганин Егор 50 1
Новоселов Евгений 16 1
Мингалиева Дарья 4 1
Гольдштейн Константин 8 1
Полехина Диана 6 1
Онегин Евгений 4 1
Улизко Роман 1 1
Максакова Мария 1 1
Горский Александр 3 1
Россия - Российская федерация - РФ 69319 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21995 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19868 4
Европа 5004 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9664 3
Беларусь - Белоруссия 2559 2
Украина 4515 2
Молдавия - Республика Молдова 551 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 494 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1023 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9925 2
Латвия - Латвийская Республика 542 2
Италия - Итальянская Республика 1832 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1102 2
Индия - Республика 2861 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 5816 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 7700 2
Грузия 815 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 973 1
Узбекистан - Республика 1032 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 718 1
Венгрия 424 1
Америка 634 1
Армения - Республика 832 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 64 1
Израиль 966 1
Польша - Республика 1071 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 60 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Малоярославецкий район - Малоярославец 12 1
Россия - ЮФО - Республика Крым 644 1
Перу - Республика 117 1
Россия - ЦФО - Московская область - Истра 12 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступино 13 1
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 74 1
Центральная Америка 17 1
Антарктида 44 1
Великобритания - Лондон 1217 1
Африка Северная 125 1
Туркмения - Туркменистан 241 1
Эстония - Эстонская Республика 538 1
Wikipedia - Википедия 358 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 941907, в очереди разбора - 844659.
Создано именных указателей - 47276.
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