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ГАБТ Государственный академический Большой театр России Большой театр

ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр

Сергей Герасимов "Государственный Академический Большой театр в Москве" (1956) Сергей Герасимов "Государственный Академический Большой театр в Москве" (1956)
Литография "Большой театр" Петров Николай Алексеевич Литография "Большой театр" Петров Николай Алексеевич
Станислав Никиреев "У Большого театра" (1964) Станислав Никиреев "У Большого театра" (1964)
В.Н. Сигорский "Вечер. В центре Москвы" (1959) В.Н. Сигорский "Вечер. В центре Москвы" (1959)
"Два конника", 1938г. Николай Борисович Терпсихоров (1890 - 1960) "Два конника", 1938г. Николай Борисович Терпсихоров (1890 - 1960)
Сергей Герасимов "Государственный Академический Большой театр в Москве" (1956)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


15.10.2024 Военные афиши Большого театра России на портале Президентской библиотеки

городе Куйбышеве (Самаре) с 1941 по 1946 гг. Об этом CNews сообщили представители Президентской библиотеки. Особый интерес представляют афиши выступлений Государственного Ордена Ленина академического Большого театра союза ССР, который был эвакуирован из Москвы в Среднее Поволжье в 1941 г. Пожелтевшие от времени афиши рассказывают о культурной жизни города, ставшего в годы Великой Отечествен
30.09.2024 К Казначейству прикрутят сервис за 278 миллионов, чтобы россияне могли через СБП платить за «Зарядье» и Большой театр

жей), так как лицевые счета этих клиентов прямо или косвенно (через финорганы) открыты в ФК. Есть организации (бюджетные и автономные учреждения), которые вправе вести платную деятельность: например, Большой театр, Исторический музей, Парк «Зарядье» и другие десятки тысяч организаций по всей стране. «Цель сервиса СБП – обеспечить этим организациям прием платежей с использованием СБП. – Расс
15.06.2023 «Лаборатория Касперского» стала партнёром по кибербезопасности Большого театра

» возьмут на себя круглосуточный мониторинг и реагирование на инциденты безопасности. Таким образом Большой театр получит возможность рационализировать затраты ресурсов внутренней команды ИБ и

12.03.2021 ИТ-руководитель Большого театра в интервью CNews: когда на сцену выйдут цифровые двойники?

ерно на 80%» CNews: Цифровые технологии постепенно проникают во все сферы жизни. Они уже проникли в Большой театр? Роман Улизко: Мы стараемся создавать на сцене волшебство. Это волшебство склад
10.06.2020 Искусственный интеллект Abbyy помог оцифровать историю Большого театра

адимир Урин, генеральный директор Большого театра. – В эти летние дни, когда мир как будто замер, и Большой театр вынуждено не показывает спектакли уже несколько месяцев, мне особенно приятно п
05.08.2016 «Элар» оцифровывает афиши и эскизы костюмов в Музее Большого театра

В Музее Большого театра продолжается оцифровка экспонатов. Корпорация «Элар» завершила перевод в элек
02.04.2015 Нетленный веер Марии Тальони

В октябре 2011 г. после реставрации и реконструкции вновь откроется историческое здание Большого театра. Это событие будет не только широко отмечаться, но и станет своего рода точко
11.03.2015 Большой театр оснащен системой бесперебойного электропитания на базе решений Eaton

шой мощности на предприятиях России. Как говорится в заявлении Eaton, поступившем в редакцию CNews, Большой театр имеет свой собственный производственно-складской комплекс (ПСК), который, наряд
22.10.2014 Большой театр модернизировал ИТ-инфраструктуру

нфраструктуры Государственного академического Большого театра России. Государственный академический Большой театр – крупнейший театр в России и один из самых значимых театров оперы и балета в м
05.03.2012 YouTube проведет прямые трансляции балетных спектаклей Большого театра

явил о том, что, начиная с 11 марта 2012 г., пользователи смогут наблюдать за балетными спектаклями Большого театра в России онлайн. Трансляции будут проходить в прямом эфире на официальном кан
28.10.2011 На YouTube покажут прямую трансляцию открытия исторической сцены Большого театра

Видеосервис YouTube сообщил о том, что сегодня, 28 октября, в 18:00 по московскому времени на официальном канале Большого театра на YouTube состоится прямая трансляция открытия исторической сцены Большого. В гала-концерте примут участие артисты Большого театра и признанные мировые звезды. В програм
28.10.2011 МГТС предоставила Большому театру 100 телефонных номеров

«Московская городская телефонная сеть» (МГТС) предоставила Большому театру 100 телефонных номеров. Это позволило театру решить вопрос обеспечения услугами связи накануне торжественного открытия после реконструкции. В дальнейшем МГТС планирует расширить
09.03.2011 Большой театр будет моделировать спектакли в 3D с помощью решений Autodesk

вать Revit Architecture, 3ds Max и AutoCAD для виртуального моделирования спектаклей. «В репертуаре Большого театра несколько десятков разнообразных спектаклей, для каждого из которых на этапе

02.10.2009 Нотная библиотека Большого театра будет полностью оцифрована

фицировать и перевести в современный цифровой формат историческое наследие уникальных нотных фондов Большого театра России. Нотная библиотека Большого театра содержит приблизительно 50 т
30.06.2009 «Большой театр» автоматизировал учет на базе «1С:Предприятия»

матизированной системы управления на платформе «1С:Предприятие» для Государственного академического Большого театра (ГАБТ). В результате руководство театра получило технологичный и удобный инст
09.07.2008 «Ростелеком» вошел в попечительский совет Большого театра

тельского совета принято единогласно. «Нашей компании небезразлична судьба русской культуры, а ведь Большой театр – один из символов России, широко узнаваемый культурный бренд в мире, - заявил

11.12.2007 Большому театру России требуется сопровождение ПП «1С:Предприятие 7.7»

Государственный академический Большой театр России проводит торги в форме открытого конкурса № 289к-2473, по итогам которог
26.04.2007 Большой театр России закупает ИТ-оборудование

Государственный академический Большой театр России объявил открытый конкурс на поставку компьютерного, серверного и сетевог
20.03.2007 Большой театр выбрал МТТ

РФ, будет предоставлять услуги междугородной и международной связи Государственному академическому Большому театру России в течение всего 2007 года. В ходе состоявшегося открытого конкурса МТТ
22.01.2007 МТТ поддержал фестиваль Юрия Григоровича

в Большом театре прошли премьеры балетных постановок Юрия Григоровича, составляющих «золотой фонд» Большого театра: «Щелкунчик», «Золотой век», «Спартак», «Легенда о любви». Фестиваль Юрия Гри
18.10.2006 Большой театр России выбирает ИТ-поставщика

ФГУ «Государственный академический Большой театр России» проводит ИТ-тендер по выбору поставщика программного обеспечения для компьютеров ЛВС. На поставках техники, которые запланированы на ноябрь 2006 г.- декабрь 2006 г., подря
29.03.2004 РБК СОФТ разработал виртуальный тур по Большому театру

ла о завершении работ по созданию серии виртуальных туров по зданию Государственного Академического Большого театра России и размещению их на сайте театра. Теперь любой пользователь интернета м
25.09.2003 "1С-Рарус" автоматизировал Большой театр

Государственный Академический Большой Театр России приступил к эксплуатации автоматизированной системы, созданной компанией
20.09.2000 Tickets.Ru возобновил работу в связи с открытием нового сезона в Большом Театре

Tickets.Ru возобновил свою работу в связи с открытием нового сезона в Большом Театре. Как и прежде, на сайте представлен репертуар Большого на весь текущий сезон, состав труппы, краткая история постановок, расписание спектаклей. Из новшеств стоит отметить возможн

Публикаций - 96, упоминаний - 133

ГАБТ и организации, системы, технологии, персоны:

Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 31
Microsoft Corporation 25775 23
Intel Corporation 12811 22
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Oracle Corporation 7074 22
Verisign 362 18
Oracle Siebel Systems 519 16
Thawte 34 15
Dell EMC 5180 14
Philips 2099 12
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 12
HP - Hewlett-Packard 3662 11
Yandex - Яндекс 9216 7
AltaVista Search Engine 202 7
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 6
Google LLC 12690 5
Ростелеком 10948 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
HP Inc. 5883 4
9594 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Webmoney - Вебмани.Ру 547 3
1С-Рарус 982 3
КАМИС 21 2
Network Solutions - Web.com 107 2
Демос - Демос Датаком 60 2
Honeywell - Хоневелл 5 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
МегаФон 10742 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
LG Electronics 3735 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Softline - Софтлайн 3743 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 2
Sony 6739 2
Honeywell 309 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 26
ГУМ ТД - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 65 24
Finnair - Авиакомпания 34 19
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 19
Газпром ПАО 1493 16
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 33 11
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 7
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 6
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 3
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 2
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 2
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 2
МХТ имени А.П. Чехова - Московский Художественный театр имени А. П. Чехова 6 2
Динамо-Москва - футбольный клуб 12 2
Нижегородский метрополитен 7 2
Сатирикон - Российский государственный театр имени Аркадия Райкина 2 2
Афанасий Холдинг 3 2
Uffizi Galleries - Galleria degli Uffizi - Галерея Уффици 5 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 2
Visa International 1993 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
American Express - Amex 338 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Росатом СКЦ ФГУП - Ситуационно-Кризисный Центр Федерального агентства по атомной энергии 35 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 6
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 6
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 3
Парк Зарядье 49 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 2
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 2
Федеральное казначейство России - ЦОКР ФКУ - Центр по обеспечению деятельности Казначейства России 29 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
СТД РФ - Союз театральных деятелей Российской Федерации 4 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
РАМТ - Российская Ассоциация Металлоторговцев 9 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 23
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 941 16
МПС - Международные платежные системы 148 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 12
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
Оцифровка - Digitization 5185 9
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 6
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 366 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 6
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 4
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 4
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 15
Microsoft Windows 2000 8678 9
Армада - РБК софт - RBC Contents 42 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 4
Google Android 15244 3
Apple iOS 8583 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 3
LG OLED - серия телевизоров 98 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
ЭЛАР ПауэрСкан 19 2
Армада - РБК Лизинг 16 2
Linux OS 11533 2
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 2
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 73 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 354 2
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 333 2
Perl - Язык программирования 155 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 2
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 2
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 2
Nvidia GeForce NOW 20 1
Microsoft Flight Simulator 26 1
Bandai Namco Entertainment - Tamagotchi - Тамагочи - игрушка, виртуальный домашний питомец 42 1
Apple Keynote 63 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 34 1
Eaton G - серия ИБП 4 1
Сбер - Okko Bro_bot - чат-бот 4 1
Архивный фонд РФ 115 1
Datastack Artefact 10 1
Eaton HotSync 23 1
ЛитРес MyBook 28 1
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 124 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 335 1
МТС Premium 56 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 74 1
Кузовкин Алексей 155 12
Степанов Дмитрий 23 5
Путин Владимир 3454 4
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