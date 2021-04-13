Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГАБТ
Государственный академический Большой театр России
Большой театр
Публикаций - 41, упоминаний - 79
ГАБТ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Армада - РБК софт 520 7
|Yandex - Яндекс 4303 3
|Abbyy 922 2
|Meta - Facebook 3965 2
|Google LLC 8775 2
|РПК - Русская промышленная компания 5 1
|КАМИС 16 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7266 1
|Apple Inc - Эппл Рус 8816 1
|ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 431 1
|Samsung Electronics 7329 1
|МегаФон Столичный филиал 68 1
|Cinemood - МультиКубик 27 1
|Webmoney 409 1
|GitHub 416 1
|Xiaomi 909 1
|Microsoft Corporation 15191 1
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5585 1
|Путин Владимир 2081 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Ганин Егор 50 1
|Новоселов Евгений 16 1
|Мингалиева Дарья 4 1
|Гольдштейн Константин 8 1
|Полехина Диана 6 1
|Онегин Евгений 4 1
|Улизко Роман 1 1
|Максакова Мария 1 1
|Горский Александр 3 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 941907, в очереди разбора - 844659.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 941907, в очереди разбора - 844659.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru