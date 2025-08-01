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Ultimate Education Bang Bang Education

Ultimate Education - Bang Bang Education

Bang Bang Education (входит в Ultimate Education) — школа дизайна и технологий. 

УПОМИНАНИЯ


01.08.2025 Среди россиян на 68% вырос интерес к российской вычислительной технике 1
03.04.2024 Образовательный холдинг Ultimate Education выкупил 100% МИИН 1
12.02.2024 Более половины юристов России уверены, что низкий уровень защиты интеллектуальной собственности в стране является главным препятствием для развития креативных индустрий в России 1
29.11.2023 Новый взгляд на креативную индустрию. Bang Bang Education начнет обучать ИТ 1
27.11.2023 Исследование: более трети дизайнеров России не осведомлены о юридических рисках применения ИИ в своей работе 1
27.10.2023 Роман Янковский назначен академическим директором Moscow Digital School 1
28.11.2022 Образовательная экосистема Moscow Digital School вошла в холдинг Ultimate Education 1
07.04.2020 Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Ultimate Education и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4281 2
Telegram Group 2323 1
Ростелеком 10059 1
Nvidia Corp 3615 1
Google LLC 12035 1
TP-Link - ТП-Линк 211 1
Bookmate 27 1
Yandex - Яндекс 7951 1
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Epic Growth 4 1
Stability AI 10 1
Фитмост - Fitmost 5 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 55 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 530 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 263 1
Эксмо-АСТ - издательство 76 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 173 1
Coursera 58 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 136 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 394 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 69 1
Storytel - Сторител 9 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 94 1
Мариинский театр - Государственный академический 44 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 8 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 1
Чернобыльская АЭС - ЧАЭС - Атомная электростанция 149 1
Yoga Masters 1 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3056 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 737 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 181 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1926 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54335 5
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1544 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8259 2
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1716 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14185 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8524 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17512 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16625 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3609 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12704 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 545 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16472 1
Аудиокнига - Audiobook 226 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3005 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 158 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13083 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22184 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 524 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1015 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1386 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6532 1
Smart Connect 16 1
HSCSD - High Speed CSD - улучшенная версия обычного модемного соединения для сетей GSM 261 1
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 511 1
Пропускная способность - Bandwidth 1795 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3856 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1754 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 941 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6684 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15884 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3571 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 363 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14120 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32582 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12034 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5016 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4320 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1226 1
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TP-Link Deco - серия роутеров 16 1
Google YouTube - Видеохостинг 2839 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 330 1
TP-Link Archer - серия роутеров - серия беспроводных маршрутизаторов 52 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 412 1
Nvidia GeForce NOW 19 1
Сбер - Okko Bro_bot - чат-бот 4 1
ЛитРес MyBook 24 1
Google Arts & Culture - Google Art Project 1 1
Midjourney - нейросеть 78 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1046 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 88 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1038 1
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Журавлев Александр 16 1
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Хулхачиев Спартак 3 1
Гончар Ната 1 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9264 1
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Ultimate Education - MAED Academy - онлайн-школа маркетинга 7 3
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 34 1
Ultimate Education - Fashion Factory 1 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1588 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1187 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 908 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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