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ФинЭкспертиза FinExpertiza

«ФинЭкспертиза» — группа профессиональных аудиторских, оценочных и консалтинговых компаний, оказывающих спектр услуг по комплексному сопровождению бизнеса. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 14 дел, на cумму 213 698 563 146 ₽*

Судебные дела (14) на сумму 213 698 563 146 ₽*
в качестве истца (5) на сумму 2 087 270 511 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 4 000 000 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.09.2026 Исследование: количество организаций, столкнувшихся с киберугрозами, выросло на 9% 1
17.09.2026 Неформальная занятость достигла семилетнего максимума 1
06.05.2026 FinExpertiza: гендерный разрыв в зарплатах стал максимальным за 13 лет 1
27.04.2026 Кадровый резерв в России сократился на 9% 1
25.03.2026 Доля корпоративных расходов в выручке компаний достигла пятилетнего максимума 1
24.03.2026 Российский бизнес массово сворачивает ИТ-проекты по внедрению генеративного ИИ 1
23.12.2025 Технологии искусственного интеллекта используют 6% организаций в России 1
19.11.2025 Расходы на кибербезопасность за год выросли на 21% 1
Юрий Мацыгин, НОТА: Российские инхаус-решения не имеют аналогов на мировом рынке 1
29.01.2025 BPMSoft и «ФинЭкспертиза» объявили о сотрудничестве 4
02.12.2024 В России в четыре раза вырос спрос на специалистов по БПЛА 1
26.11.2024 К концу III квартала 2024 г. дефицит кадров вышел на максимум 1
13.08.2024 FinExpertiza: российский бизнес потратил на компьютерный софт рекордные 329 млрд рублей 1
12.08.2024 Расходы российских компаний на ПО в 2023 году поставили рекорд. Но темпы роста снизились вдвое 1
01.08.2024 «СКБ Контур» попал в лидеры рейтинга методологов по налоговому мониторингу ​ 1
31.07.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг методологов по налоговому мониторингу 2024 1
03.04.2024 Образовательный холдинг Ultimate Education выкупил 100% МИИН 1
23.01.2024 Совет директоров ПАО «СТГ» одобрил создание ИТ-компании в периметре группы 1
22.01.2024 Смертность бизнеса сократилась до минимума за восемь лет 1
22.12.2023 Названа самая высокая зарплата российских ИТ-шников в 2023 г. Это без малого миллион 1
23.10.2023 CarMoney публикует операционные результаты за девять месяцев 2023 года 1
06.09.2023 Российские компании за год потратили рекордную сумму на ПО 1
03.07.2023 ПАО «Смарттехгрупп» (CarMoney) объявляет о намерении разместить дополнительный объем акций 1
16.06.2023 Холдинг «Т1» запускает собственного разработчика «Нота» 1
05.09.2022 В России резко упал спрос на ИТ-специалистов. Число резюме растет, число вакансий падает 1
26.07.2022 Жалобы на интернет-угрозы достигли пятилетнего максимума 1
08.11.2011 Что умеют виртуальные АТС? 1
22.01.2009 Поставщик CRM-решений Terrasoft подвел итоги 2008 года 1
10.06.2002 "ЭпикРус" заключила партнерское соглашение с компанией "ФинЭкспертиза" 2

Публикаций - 29, упоминаний - 33

ФинЭкспертиза и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5631 4
Oracle Corporation 7113 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1372 3
СТГ - СмартТехГрупп - SmartTechGroup - CarMoney - Кармани МФК - ранее Столичный Залоговый Дом, СЗД 14 3
Microsoft Corporation 25891 2
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 159 2
Т1 НОТА 73 1
Right Line - Райт Лайн 24 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 333 1
СТГ - СмартТехГрупп - Смарт Горизонт - Smart Horizon 4 1
Финам ИК - Финам Технология - Финам ТЭК - Финам ИКС 13 1
Академия Data-diving - Академия Дата-Дайвинг 2 1
Рокет Контрол - Rocket Control 5 1
Cisco Systems 5384 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3485 1
9741 1
Ред Софт - Red Soft 1274 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3221 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 530 1
Крок - Croc 1971 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9586 1
Konica Minolta 423 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1004 1
TrueConf - ТруКонф 462 1
Navicon - Навикон 344 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 430 1
NVision Group - Энвижн Груп 701 1
Terrasoft - Террасофт 206 1
Код Безопасности 825 1
Linx - Связь ВСД 163 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 376 1
Infor - infor business AG - Infor Global Solutions 250 1
Ramax - Рамакс 141 1
i-Free - Just AI 80 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 259 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 1
Микротест 284 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 1
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 172 1
InnoSTage - Инностейдж 225 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1852 3
МиР СРО - Микрофинансирование и Развитие - Союз микрофинансовых организаций 7 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1313 2
ПУМБ - Первый украинский международный банк 11 1
ВТБ - Почта Банк 515 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1918 1
Microsoft - LinkedIn 709 1
ПСБ - Промсвязьбанк 978 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 511 1
Лучи - BestDoctor - БестДоктор 22 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 218 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 79 1
Укрэксимбанк - Ukreximbank 10 1
Россети Ленэнерго 1699 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 148 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1009 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13957 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3367 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5794 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6716 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 174 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2906 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5483 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4995 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 478 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3474 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 827 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 81 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36125 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55057 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36927 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27102 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26535 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8431 5
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8817 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7525 2
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HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2795 2
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Мобильная связь - голосовые услуги 325 1
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 210 1
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Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2883 1
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13351 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18440 1
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VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8767 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 161 2
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 2
FreePik 1902 2
Oracle Java - язык программирования 3506 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 812 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 2
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1851 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 306 1
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Qwen - Tongyi Qianwen 156 1
Apple iOS 8665 1
Linux OS 11688 1
Новые облачные технологии - МойОфис 972 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1662 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6424 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud AI Cloud 68 1
Google Go - Golang - Язык программирования 112 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3743 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1061 1
Microsoft Windows 2000 8675 1
Terrasoft Creatio Service 12 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
НКК - ГКС - Стэп Лоджик - Стэп Визор - Step Visor - мобильный центр управления 21 1
Epicor ERP 35 1
Terrasoft Community 2 1
Terrasoft CRM 26 1
Т1 Watchman Security 21 1
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 677 1
Трубникова Елена 6 6
Калугина Анна 3 2
Зиновьев Антон 4 1
Круглова Елена 6 1
Петренко Алексей 3 1
Дементьев Иван 2 1
Худобко Екатерина 4 1
Сокольская Ирина 8 1
Подлипский Никита 2 1
Карасев Евгений 3 1
Чанышев Владимир 27 1
Гретченко Владимир 2 1
Гойко Вячеслав 31 1
Лукеча Юлия 1 1
Данина Наталья 9 1
Шепель Михаил 4 1
Приклонская Анна 13 1
Мулюков Динар 6 1
Гончар Ната 1 1
Приходько Павел 4 1
Отоцкий Петр 4 1
Орловский Виктор 409 1
Кичко Дмитрий 70 1
Мишустин Михаил 804 1
Шадаев Максут 1237 1
Макаров Валентин 255 1
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Юдин Дмитрий 40 1
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Булгаков Кирилл 133 1
Саневич Марк 11 1
Куликов Алексей 5 1
Калганов Игорь 53 1
Логвинов Максим 8 1
Петерсон Ольга 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 169009 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48206 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19825 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8706 8
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Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 575 8
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Россия - ПФО - Татарстан Республика 3524 7
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1265 3
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2912 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14880 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 849 3
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 436 3
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ИНТЦ - инновационный научно-технологический центр 35 1
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1335 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 37 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 143 1
Инфляция 154 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 472 1
Образование в России 2994 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4497 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5858 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6708 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8174 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1303 2
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НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 97 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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