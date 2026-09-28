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ФинЭкспертиза FinExpertiza
«ФинЭкспертиза» — группа профессиональных аудиторских, оценочных и консалтинговых компаний, оказывающих спектр услуг по комплексному сопровождению бизнеса.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 14 дел, на cумму 213 698 563 146 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
ФинЭкспертиза и организации, системы, технологии, персоны:
|Трубникова Елена 6 6
|Калугина Анна 3 2
|Зиновьев Антон 4 1
|Круглова Елена 6 1
|Петренко Алексей 3 1
|Дементьев Иван 2 1
|Худобко Екатерина 4 1
|Сокольская Ирина 8 1
|Подлипский Никита 2 1
|Карасев Евгений 3 1
|Чанышев Владимир 27 1
|Гретченко Владимир 2 1
|Гойко Вячеслав 31 1
|Лукеча Юлия 1 1
|Данина Наталья 9 1
|Шепель Михаил 4 1
|Приклонская Анна 13 1
|Мулюков Динар 6 1
|Гончар Ната 1 1
|Приходько Павел 4 1
|Отоцкий Петр 4 1
|Орловский Виктор 409 1
|Кичко Дмитрий 70 1
|Мишустин Михаил 804 1
|Шадаев Максут 1237 1
|Макаров Валентин 255 1
|Лашин Ренат 88 1
|Рензяев Константин 83 1
|Плуготаренко Сергей 89 1
|Комлев Николай 114 1
|Петренко Николай 6 1
|Юдин Дмитрий 40 1
|Мацыгин Юрий 50 1
|Филиппов Денис 81 1
|Булгаков Кирилл 133 1
|Саневич Марк 11 1
|Куликов Алексей 5 1
|Калганов Игорь 53 1
|Логвинов Максим 8 1
|Петерсон Ольга 8 1
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