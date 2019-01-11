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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Захаров Дмитрий


11.01.2019 Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта 1
24.09.2018 CNews проведет в Москве конференцию «Блокчейн в России 2018» 1
31.08.2018 Власти готовят новый план госзакупок российских чипов после провала старого 1
09.02.2018 План гарантированных закупок российской микроэлектроники оказался профанацией 1
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
14.04.2017 Минкомсвязи засекретило отбор софта в Реестр отечественного ПО 1
30.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
20.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
04.03.2015 Maykor обеспечит ИТ-поддержку региональных аптек сети A5 1
01.10.2014 Эффективность BPM зависит от подхода 1
19.09.2014 В России инструменты BPM использует 16% компаний 1
10.09.2014 Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
08.07.2014 Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
04.10.2013 Подробная детализация процессов обеспечит успешный BPM-проект 1
29.08.2013 Конференция CNews «BPM: основные тренды» 1
13.09.2012 «Акронис» купил американского разработчика ПО 1
12.12.2011 МТС, «Акадо» и Mail.ru подпустили к регулированию интернета 1
29.08.2011 СОА преподносит неприятные сюрпризы 1
23.05.2011 В чем сложности повторной используемости в СОА 1
18.02.2011 Секреты СОА: как получить реальную отдачу 1
21.12.2010 Рунету выбрали новых регуляторов 1
14.12.2010 Желающих регулировать Рунет больше, чем нужно: среди претендентов - МТС, IBM и ВГТРК 1
25.11.2009 В России запретят аналоговые телевизоры 1
16.09.2009 «Газпром» объединяет «НТВ-Плюс» с «Триколор-ТВ» 1
24.08.2009 Акадо: В России появилась первая абсолютная интернет-безлимитка 1
26.03.2009 Astrum Online создает онлайн-игру на технологии BigWorld Technology 1
06.11.2008 Россиянам объяснят, какие телеканалы правильные 1
25.09.2008 Чиновники по просьбе блоггеров наказали "Акадо" 1
12.09.2008 «Стрим-ТВ» больше не будет мешать интернету 1
20.08.2008 Россия : HDTV вышло на орбиту 1
26.06.2008 Россия: кабельное ТВ можно смотреть без телевизора 1
20.06.2008 Центральное ТВ лишило «Стрим» интерактива 1
28.04.2008 В рамках E-Finance будет организована секция «Интернет-платежи в Рунете» 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Захаров Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 6
VK - Mail.ru Group 2490 3
SAP SE 3228 3
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 224 3
Microsoft Corporation 11226 3
Микрон - Micron 365 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Panasonic 1181 2
Ангстрем-Т 95 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
Сервис Плюс 97 1
IEK - ИЭК Холдинг 3 1
Акадо Телеком - Комкор 614 1
АйТи 754 1
ТелеСвязь 11 1
IBM 3575 1
Газпромбанк - ГПБ 693 3
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 3
Black Star 4 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 17 2
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 2
Кораблик 33 2
Траско - Trasko 27 2
Полипластик 11 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 2
Адамас - Ювелирный завод 56 2
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 10 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 15 2
Меркури - Mercury 30 2
Mascotte 20 2
Wildberries 128 2
Столичные аптеки 11 2
Nordea 22 1
Техномаш НПО 13 1
Otto Group - Директ Каталог Сервис 28 1
Ornua 2 1
Новамедика 4 1
ВТБ Страхование 52 1
Май - Российская торговая компания 49 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Снежная Королева 38 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Barclays 51 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
UBS AG 119 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Уралкалий ПАО 62 1
Альфа-Банк 1128 1
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 1
Норникель - Норильский никель 178 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 1
Почта России ПАО 1580 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 620 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
Президент Российской Федерации 1443 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 2
Минприроды РФ - Министерство Природных Ресурсов и Экологии 56 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 381 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1600 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 9 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 550 2
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 620 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 1
ИТ-аутсорсинг 674 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 67 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 1
Мастерчейн - Masterchain - Российская национальная блокчейн-сеть 22 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Голубев Александр 13 3
Водяницкий Александр 5 3
Гальперин Александр 4 3
Юдин Александр 6 3
Чернухин Алексей 3 3
Стромилов Алексей 3 3
Ходов Алексей 3 3
Королев Максим 4 3
Спиридонов Александр 35 3
Медведев Дмитрий 1434 2
Игнатов Андрей 10 2
Ерофеев Александр 9 2
Виноградов Александр 18 2
Перфилов Алексей 4 2
Курьянов Павел 3 2
Говорухин Иван 7 2
Ясаков Михаил 7 2
Рыстенко Михаил 57 2
Хрычев Михаил 4 2
Зотов Николай 2 2
Путин Владимир 1831 2
Адян Сергей 2 2
Асратян Петр 35 2
Шляпин Евгений 16 2
Киселев Александр 61 2
Мелингер Станислав 12 2
Никифоров Николай 1126 2
Августон Иван 11 2
Плетнев Артем 9 2
Ревяшко Андрей 18 2
Дубовсков Андрей 82 2
Ковалев Сергей 18 2
Сардарян Роберт 19 2
Адмиральский Сергей 38 2
Головин Леонид 25 1
Макаров Станислав 111 1
Ерофеева Евгения 2 1
Алтухов Сергей 8 1
Емельченков Сергей 84 1
Севанцян Сергей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Россия - Липецкая область 294 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Европа Западная 621 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 10
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 3
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews Analytics 1992 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771032, в очереди разбора - 674714.
Создано именных указателей - 46354.
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