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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Захаров Дмитрий
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Публикаций - 35, упоминаний - 35
Захаров Дмитрий упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Голубев Александр 13 3
|Водяницкий Александр 5 3
|Гальперин Александр 4 3
|Юдин Александр 6 3
|Чернухин Алексей 3 3
|Стромилов Алексей 3 3
|Ходов Алексей 3 3
|Королев Максим 4 3
|Спиридонов Александр 35 3
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Игнатов Андрей 10 2
|Ерофеев Александр 9 2
|Виноградов Александр 18 2
|Перфилов Алексей 4 2
|Курьянов Павел 3 2
|Говорухин Иван 7 2
|Ясаков Михаил 7 2
|Рыстенко Михаил 57 2
|Хрычев Михаил 4 2
|Зотов Николай 2 2
|Путин Владимир 1831 2
|Адян Сергей 2 2
|Асратян Петр 35 2
|Шляпин Евгений 16 2
|Киселев Александр 61 2
|Мелингер Станислав 12 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Августон Иван 11 2
|Плетнев Артем 9 2
|Ревяшко Андрей 18 2
|Дубовсков Андрей 82 2
|Ковалев Сергей 18 2
|Сардарян Роберт 19 2
|Адмиральский Сергей 38 2
|Головин Леонид 25 1
|Макаров Станислав 111 1
|Ерофеева Евгения 2 1
|Алтухов Сергей 8 1
|Емельченков Сергей 84 1
|Севанцян Сергей 1 1
|CNews Analytics 1992 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771032, в очереди разбора - 674714.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771032, в очереди разбора - 674714.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru