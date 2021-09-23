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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Кузин Вадим


23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 2
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 3
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 2
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 2
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 2
30.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 2
13.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 1
12.01.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
24.03.2015 Конференция CNews: «ИТ-Аутсорсинг: антикризисная оптимизация» 1
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 2
20.02.2015 Успей подать заявку на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
03.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
16.01.2015 Конференция CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
10.09.2014 Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
08.07.2014 Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
16.01.2014 Конференция CNews «BPM: Современные тенденции в управлении» 1
04.10.2013 Подробная детализация процессов обеспечит успешный BPM-проект 1
29.08.2013 Конференция CNews «BPM: основные тренды» 1
25.02.2013 BPM в примерах: как достичь реальной эффективности 1
17.01.2013 Как BPM-системы повышают эффективность бизнеса. Конференция CNews 1

Публикаций - 34, упоминаний - 42

Кузин Вадим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3228 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 7
Cinimex - Синимекс 160 4
Логика BPM 39 4
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 265 3
Вист Групп - Vist Group 32 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 3
Северсталь Диджитал 4 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
Сибинтек 25 2
Biocad - Биокад 38 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
Такском - Taxcom 119 2
Центр2М - Center2М 47 2
Schneider Electric Secure Power 44 2
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 2
Цифра ГК 116 2
Rimini Street 38 2
Ситилинк - Citilink 190 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
Schneider Electric 409 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 2
Veritas Technologies 76 2
Ситилабс 25 2
АйТи 754 1
Рексофт - Reksoft 202 1
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
IBM 3575 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 453 1
GAFA - GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 12 1
McKinsey & Company 121 1
ДИАТЕХ 5 1
Dynatrace 46 1
NtechLab - НтехЛаб 78 1
Ланит - Норбит - Norbit 204 1
Naumen - Наумен 344 1
Telegram Group 702 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 17
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 9
Открытие ФК 538 9
МКБ - Московский кредитный банк 268 9
OTP Group - ОТП Банк 125 9
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 8
Газпромбанк - ГПБ 693 7
Магнит - Сеть магазинов 269 6
PepsiCo - Пепсико 96 4
Азия Цемент 10 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 628 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 71 3
Газпромнефть Информационно-Технологический оператор - НоябрьскНефтеГазСвязь 6 3
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 3
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 3
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 3
ВТБ Факторинг 22 3
РусВинил 3 3
AliExpress 275 3
ВсеИнструменты.ру 10 3
OKS Group 31 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 2
СДЭК - Служба доставки Экспресс-курьер 37 2
Победа - Кондитерская фабрика 16 2
ТВЭЛ - Топливная компания Росатома 51 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 2
Траско - Trasko 27 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 42 2
ERG - Eurasian Resources Group - Евразийская Группа 5 2
Петрович СТД - Строительный торговый дом 40 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 100 2
X5 Group - Пятерочка 561 2
Альфа-Банк 1128 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Аэрофлот 493 2
Ингосстрах СПАО 210 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 12
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 12
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 4
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 2
DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 87 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 2
Big Data - Большие данные 1136 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 146 1
ROI - Return On Investment - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции 184 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 242 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 353 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
Microsoft Office 1954 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
ДИАТЕХ Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
Яндекс.Толока 12 1
Казанцев Сергей 11 9
Емельченков Сергей 84 9
Лагунов Андрей 10 9
Дворкович Аркадий 169 9
Марова Юлия 10 9
Бижан Михаил 10 9
Сологуб Денис 16 9
Слуцкий Александр 7 6
Успенский Александр 7 6
Антонов Александр 73 5
Мотренко Андрей 10 5
Кузьмин Павел 14 5
Герасимов Александр 40 4
Трефилов Алексей 34 4
Михайлов Евгений 13 4
Калинин Андрей 15 4
Пушкин Василий 11 4
Муньков Александр 5 3
Чаркин Евгений 182 3
Литвинов Павел 18 3
Валчев Стоян 44 3
Селихов Дмитрий 12 3
Платонов Михаил 38 3
Бондарик Александр 5 3
Гулевич Руслан 6 3
Понькин Александр 26 3
Бардинцев Игорь 9 3
Абакумов Евгений 103 3
Вагнер Юлия 9 3
Макаров Станислав 111 3
Корнеев Алексей 7 3
Колесов Александр 19 3
Путятинский Сергей 53 3
Сыкулев Андрей 57 3
Заренин Андрей 10 3
Айвазов Армен 449 3
Белоусов Олег 4 3
Сушко Андрей 6 3
Савцов Игорь 27 3
Мищенко Евгений 14 3
Россия - Российская федерация - РФ 57828 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 10
Восточная Европа 1698 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 7
Украина 3417 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Казахстан - Республика 2661 2
Беларусь - Белоруссия 2104 2
США - Кремниевая долина 399 1
Грузия 694 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2880 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
ROMI - Return on Marketing Investment - Окупаемость расходов на рекламу - Коэффициент возврата маркетинговых инвестиций 5 1
CNews Инновация года - награда 26 9
CNews Analytics 1992 1
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 16
CNews FORUM Кейсы 44 9
CNews AWARDS 292 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
CNews Баттл 34 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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