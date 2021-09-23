Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Кузин Вадим
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 34, упоминаний - 42
Кузин Вадим упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Казанцев Сергей 11 9
|Емельченков Сергей 84 9
|Лагунов Андрей 10 9
|Дворкович Аркадий 169 9
|Марова Юлия 10 9
|Бижан Михаил 10 9
|Сологуб Денис 16 9
|Слуцкий Александр 7 6
|Успенский Александр 7 6
|Антонов Александр 73 5
|Мотренко Андрей 10 5
|Кузьмин Павел 14 5
|Герасимов Александр 40 4
|Трефилов Алексей 34 4
|Михайлов Евгений 13 4
|Калинин Андрей 15 4
|Пушкин Василий 11 4
|Муньков Александр 5 3
|Чаркин Евгений 182 3
|Литвинов Павел 18 3
|Валчев Стоян 44 3
|Селихов Дмитрий 12 3
|Платонов Михаил 38 3
|Бондарик Александр 5 3
|Гулевич Руслан 6 3
|Понькин Александр 26 3
|Бардинцев Игорь 9 3
|Абакумов Евгений 103 3
|Вагнер Юлия 9 3
|Макаров Станислав 111 3
|Корнеев Алексей 7 3
|Колесов Александр 19 3
|Путятинский Сергей 53 3
|Сыкулев Андрей 57 3
|Заренин Андрей 10 3
|Айвазов Армен 449 3
|Белоусов Олег 4 3
|Сушко Андрей 6 3
|Савцов Игорь 27 3
|Мищенко Евгений 14 3
|CNews Инновация года - награда 26 9
|CNews Analytics 1992 1
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771108, в очереди разбора - 674790.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771108, в очереди разбора - 674790.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru