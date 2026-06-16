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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузин Вадим

СОБЫТИЯ


16.06.2026 Покупатели «ВсеИнструменты.ру» смогут оплачивать до 50% заказа бонусами «Спасибо» 1
19.01.2026 Сооснователь Wildberries проконтролирует крупного онлайн-ритейлера 1
27.06.2024 Гигант российской онлайн-розницы выходит на биржу с оценкой до 105 миллиардов 1
11.10.2022 Торговые сети массово регистрируют ИТ-компании. На них будут распространяться льготы и защита от частичной мобилизации 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 1
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
23.06.2021 Внезапное превращение: ритейлеры один за другим становятся ИТ-компаниями 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1
25.11.2020 Как пандемия подстегнула цифровизацию ритейла 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
25.10.2019 Цифровизация промышленности требует изменения сознания сотрудников 2
30.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 2
13.09.2019 Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября 2
12.01.2016 Конференция CNews «Облачный рост российского ИТ-рынка 2016» 1
24.03.2015 Конференция CNews: «ИТ-Аутсорсинг: антикризисная оптимизация» 1
06.03.2015 Кризис спровоцировал рост рынка BPM 1
20.02.2015 Успей подать заявку на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
03.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
16.01.2015 Конференция CNews: «BPM: бизнес ждет результатов» 1
10.09.2014 Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
08.07.2014 Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
16.01.2014 Конференция CNews «BPM: Современные тенденции в управлении» 1
04.10.2013 Подробная детализация процессов обеспечит успешный BPM-проект 1
29.08.2013 Конференция CNews «BPM: основные тренды» 1
25.02.2013 BPM в примерах: как достичь реальной эффективности 1
17.01.2013 Как BPM-системы повышают эффективность бизнеса. Конференция CNews 1

Публикаций - 38, упоминаний - 41

Кузин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Rimini Street 77 16
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 9
Diasoft - Диасофт 1144 9
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 9
Программный Продукт ГК 104 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 8
Ситилабс 44 7
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 7
Логика BPM 49 7
SAP SE 5601 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
9594 7
Schneider Electric 614 7
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 7
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 7
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 7
Schneider Electric Secure Power 65 7
Такском - Taxcom 256 7
Центр2М - Center2М 67 7
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 291 6
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 33 5
Veeam Software 345 5
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 5
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 5
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 139 5
Metasonic AG 23 4
Бизнес-Консоль 18 4
Oracle Corporation 7074 4
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 172 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 4
Dynatrace 59 4
Северсталь ПАО - Северсталь Диджитал - Severstal Digital - Северсталь Цифровые Решения - Cometal 33 3
Hoff Tech - Хофф Тех 47 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 3
Цифра ГК - Вист Групп - Vist Group 49 3
Biocad - Биокад 95 3
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 22
РЖД - Российские железные дороги 2096 18
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 18
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 18
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 17
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 17
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 16
Почта России ПАО 2370 14
Фаберлик - Faberlic 115 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
МКБ - Московский кредитный банк 657 13
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 12
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 11
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 10
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 10
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 9
X5 Group - Перекрёсток 640 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 9
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 9
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 9
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 9
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 9
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 9
Сургутнефтегаз - СНГ 288 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 127 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 7
Ингосстрах СПАО 478 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 10
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 8
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 7
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 7
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 5
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 5
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 4
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 29
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 22
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 18
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 18
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 17
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 16
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 15
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 11
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ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 10
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 10
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 8
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 7
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 7
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 7
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ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 396 7
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 463 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 4
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 4
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1267 4
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 7
1С:ERP Управление предприятием 841 7
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 7
Neoflex FrontOffice 13 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 2
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 2
ELMA BPM 36 1
Software AG - ARIS Platform 180 1
IBM BPM - IBM Business Process Manager 42 1
Лента - Утконос - Утконос онлайн - U: Онлайн 5 1
Comindware Tracker 18 1
Metasonic Suite BPM 12 1
СБ Банк - Mice5 BPMS 3 1
Amazon Web Services - AWS - MTurk - Amazon Mechanical Turk 3 1
FICO DMS - FICO Decision Management Suite - FICO CDA - FICO Capstone Decision Accelerator - FICO OMDM - FICO Origination Manager Decision Module 21 1
Neoflex Products - Neoflex Product Catalog 6 1
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 43 1
Pega BPM 11 1
IBM ESB - IBM Enterprise Service Bus - IBM WS ESB - IBM Websphee ESB 5 1
Microsoft Office 4170 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 1
Microsoft Outlook 1506 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 1
НКТ - Р7-Офис 543 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 214 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
Ланит Омни - Rightway - CRM программа лояльности 28 1
ДИАТЕХ - Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 1
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 1
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 1
Валчев Стоян 48 17
Чаркин Евгений 317 17
Дьяченко Валерий 96 16
Натрусов Артем 313 14
Белоусов Максим 109 14
Емельченков Сергей 141 14
Путятинский Сергей 112 12
Бурилов Андрей 117 12
Казарин Станислав 175 11
Сотин Денис 216 10
Кудашев Константин 17 10
Харитонов Денис 22 9
Калиновский Александр 14 9
Карпунин Алексей 51 9
Лагунов Андрей 43 9
Сологуб Денис 75 9
Бижан Михаил 12 9
Казанцев Сергей 17 9
Марова Юлия 10 9
Бухвалов Дмитрий 17 9
Трояновский Владимир 63 9
Глазков Александр 151 9
Аитов Тимур 197 9
Дворкович Аркадий 216 9
Залманов Андрей 37 9
Hope Paul - Хоуп Пол 23 9
Андрианов Павел 86 9
Марковский Роман 27 9
Трапезин Владимир 30 9
Гришин Дмитрий 210 9
Меджитов Тимур 85 9
Абакумов Евгений 227 8
Клепиков Алексей 121 8
Сыкулев Андрей 85 8
Платонов Михаил 42 8
Горчаков Денис 48 7
Юсупов Шамиль 41 7
Трофимова Людмила 50 7
Каюмов Шамиль 53 7
Прохорова Алла 66 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 9
Европа Восточная 3138 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Украина 7928 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Грузия 1332 5
Монголия 382 4
Европа 24964 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Казахстан - Республика 6048 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Комсомольск-на-Амуре 226 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 506 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 30
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 25
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 10
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 280 9
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 8
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 7
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1028 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 377 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 2
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 283 2
Экономический эффект 1342 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Fashion industry - Индустрия моды 364 1
Федеральный закон 242-ФЗ - О телемедицине 112 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 270 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Ведомости 1466 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
CNews Инновация года - награда 155 9
Gartner - Гартнер 3658 5
Forrester Research 834 3
INFOLine-Аналитика 78 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
Informa - Ovum - Omdia 156 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 17 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 18 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 17
CNews Баттл 69 16
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 11
CNews FORUM Кейсы 313 9
CNews AWARDS - награда 571 8
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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