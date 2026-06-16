Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузин Вадим
СОБЫТИЯ
Публикаций - 38, упоминаний - 41
Кузин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:
|Валчев Стоян 48 17
|Чаркин Евгений 317 17
|Дьяченко Валерий 96 16
|Натрусов Артем 313 14
|Белоусов Максим 109 14
|Емельченков Сергей 141 14
|Путятинский Сергей 112 12
|Бурилов Андрей 117 12
|Казарин Станислав 175 11
|Сотин Денис 216 10
|Кудашев Константин 17 10
|Харитонов Денис 22 9
|Калиновский Александр 14 9
|Карпунин Алексей 51 9
|Лагунов Андрей 43 9
|Сологуб Денис 75 9
|Бижан Михаил 12 9
|Казанцев Сергей 17 9
|Марова Юлия 10 9
|Бухвалов Дмитрий 17 9
|Трояновский Владимир 63 9
|Глазков Александр 151 9
|Аитов Тимур 197 9
|Дворкович Аркадий 216 9
|Залманов Андрей 37 9
|Hope Paul - Хоуп Пол 23 9
|Андрианов Павел 86 9
|Марковский Роман 27 9
|Трапезин Владимир 30 9
|Гришин Дмитрий 210 9
|Меджитов Тимур 85 9
|Абакумов Евгений 227 8
|Клепиков Алексей 121 8
|Сыкулев Андрей 85 8
|Платонов Михаил 42 8
|Горчаков Денис 48 7
|Юсупов Шамиль 41 7
|Трофимова Людмила 50 7
|Каюмов Шамиль 53 7
|Прохорова Алла 66 7
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
|Ведомости 1466 3
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.