Бижан Михаил


СОБЫТИЯ


24.12.2025 Михаил Бижан назначен вице-президентом, руководителем ИТ-кластера «МТС Банка» 2
24.01.2022 «ОТП банк» c помощью «Рексофт» внедрил систему управления архитектурой предприятия 1
21.06.2021 Почему банки остаются лидерами цифровой трансформации 1
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
01.06.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
20.05.2021 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
22.04.2021 ИТ в финсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
15.04.2021 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы 1
01.04.2021 Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Бижан Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 1034 10
Программный продукт ГК 78 9
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 9
Rimini Street 77 9
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 243 6
SAP SE 5440 4
Veeam Software 327 4
Dynatrace 58 4
Рексофт - Reksoft 433 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 3
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 135 2
Orbus Software 4 2
The Open Group - промышленный консорциум, установки нейтральных открытых технологических стандартов для вычислительной инфраструктуры 9 1
Парадигма 161 1
Oracle Corporation 6881 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 257 1
РусКомТехнологии - РКТ 15 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14320 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 263 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1796 10
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 10
РЖД - Российские железные дороги 2007 9
Почта России ПАО 2252 9
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 125 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 672 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 9
МКБ - Московский кредитный банк 618 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 9
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 359 9
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 279 9
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 138 9
Фаберлик - Faberlic 98 9
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 9
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 9
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 331 9
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 440 9
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 564 9
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 9
X5 Group - Перекрёсток 606 9
НСПК - Национальная система платежных карт 902 9
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 8
Estée Lauder - Эсте Лаудер Компаниз 19 5
ЦЕМРОС - Евроцемент Груп - Петербургцемент - Мальцовский портландцемент - Михайловцемент - Липецкцемент - Белгородцемент - Савинский цементный завод - Пикалёвский цемент - Штерн-Цемент - Невьянский цементник - Ульяновскцемент - Жигулёвские Стройматериалы 42 5
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 478 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 983 5
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 5
Лента - Утконос 178 5
Gloria Jeans - Глория Джинс 46 5
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 44 5
Азия Цемент 13 4
Россети - РЭС - Региональные Электрические Сети 7 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 537 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3004 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 540 2
Абсолют Банк 241 2
Деловые Линии ГК 80 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3257 9
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 5
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 68 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2817 4
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12897 3
Федеральное казначейство России 1879 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5264 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 215 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73455 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4694 9
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2479 9
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 669 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 9
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1044 9
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 693 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7424 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17171 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 2
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 678 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 467 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4682 2
Repository - Репозиторий 1056 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1883 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 397 1
CPC - Cost-Per-Click - цена за клик - PPC - Pay-Per-Click - оплата за каждый клик 83 1
Управляемость - Manageability 1957 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 340 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2170 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1049 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 872 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10139 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18341 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6165 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12017 1
G2C - Government-to-Citizen - Правительство для гражданина 42 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 315 1
DevOps - Development и Operations 1075 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2009 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3407 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1618 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1378 1
Orbus Software iServer 5 2
The Open Group - ArchiMate - Architecture-Animate 8 1
Рексофт Лабс - SkillFlex 6 1
РусКомТехнологии - Ключ-астром 18 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 809 1
Atos Bull Sequana 27 1
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 1
FlexSoft - FXL Платформа 63 1
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 378 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 219 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 869 1
Залманов Андрей 37 10
Андрианов Павел 84 10
Лагунов Андрей 43 10
Казанцев Сергей 17 9
Марова Юлия 10 9
Бухвалов Дмитрий 17 9
Сологуб Денис 75 9
Трояновский Владимир 62 9
Натрусов Артем 312 9
Чаркин Евгений 314 9
Глазков Александр 149 9
Дьяченко Валерий 96 9
Белоусов Максим 109 9
Аитов Тимур 197 9
Дворкович Аркадий 211 9
Путятинский Сергей 108 9
Ступин Евгений 28 9
Hope Paul - Хоуп Пол 23 9
Марковский Роман 26 9
Гришин Дмитрий 210 9
Бурилов Андрей 117 9
Кудашев Константин 14 9
Кузин Вадим 36 9
Харитонов Денис 22 9
Калиновский Александр 14 9
Валчев Стоян 48 9
Карпунин Алексей 50 9
Емельченков Сергей 141 9
Трапезин Владимир 30 9
Копысов Виталий 64 8
Мотренко Андрей 10 6
Кузьмин Павел 19 5
Успенский Александр 8 5
Слуцкий Александр 14 5
Фридкин Станислав 10 5
Малов Владимир 7 5
Репьева Алина 9 5
Бойченко Элина 5 5
Джамалов Евгений 17 5
Меркулов Сергей 48 5
Россия - РФ - Российская федерация 157362 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45838 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14506 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18648 4
Украина 7799 4
Грузия 1285 4
Монголия 367 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 885 4
Казахстан - Республика 5808 2
Беларусь - Белоруссия 6040 2
Великобритания - Шотландия 340 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 11
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 270 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15182 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6255 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 10
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 10
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 485 9
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1355 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5326 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2068 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3234 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5873 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 620 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 119 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5829 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2795 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 226 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3728 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1078 1
CNews Инновация года - награда 133 9
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 69 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
Gartner - Гартнер 3613 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 9
CNews FORUM Кейсы 280 9
CNews Баттл 72 9
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410178, в очереди разбора - 730895.
Создано именных указателей - 188092.
