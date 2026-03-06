Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191307
ИКТ 14753
Организации 11421
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3556
Системы 26640
Персоны 83240
География 3037
Статьи 1575
Пресса 1277
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 884

Андрианов Павел


СОБЫТИЯ


06.03.2026 Власти не признали нейросеть Сбербанка российским ПО 1
07.03.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
26.09.2023 Какими должны быть новые финтех-продукты 1
04.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября 1
24.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября 1
09.08.2023 Конференция «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
15.06.2023 Успейте подать заявку на участие в CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры Максута Шадаева 1
13.06.2023 Осталась всего неделя до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
07.06.2023 Глава Минцифры Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИКТ-отрасли на CNews FORUM Кейсы 20 июня. Задайте вопрос 1
06.06.2023 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы с участием главы Минцифры 1
02.06.2023 ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
30.05.2023 «Акулы» банковского ИТ выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
25.05.2023 Гиганты ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.05.2023 Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация 1
16.05.2023 Когда программисты не нужны. Ведущие эксперты обсудят Low-code на CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
11.05.2023 Импортозамещение: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
17.04.2023 Цифровая трансформация: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
13.04.2023 Премия «Импортозамещение года 2023»: начат отбор номинантов 1
11.04.2023 Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
16.03.2023 Глава Минцифры России Максут Шадаев участвует в CNews FORUM Кейсы. Идет регистрация 1
15.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
08.02.2023 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
18.11.2022 Удалось ли банкам объединить импортозамещение с цифровой трансформацией 1
13.09.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
30.08.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
19.08.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1
03.08.2022 Конференция CNews «Импортозамещение 2022: первые итоги» состоится 6 октября 1
08.07.2022 Самая прибыльная компания России раскрыла свои подходы к сочетанию цифровизации с импортозамещением в новых условиях 1
06.07.2022 Блок технологий «Уралсиба» стал внутренней бизнес-структурой на самоокупаемости 1
05.07.2022 Месячная аудитория CNews выросла до 5,9 млн человек 1
28.06.2022 Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022» 1
28.06.2022 CNews FORUM Кейсы 2022: как живет рынок ИТ в условиях санкций 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1
24.06.2022 Какую выгоду могут принести большие данные: разбираем кейсы 1
24.06.2022 Цифровая трансформация в условиях санкций: практический опыт 1

Публикаций - 85, упоминаний - 88

Андрианов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14778 42
Directum - Директум 1193 29
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 60 28
Delta Computers - Дельта Компьютерс 113 28
Gelarm - Геларм 39 28
МегаФон 10175 28
InfoWatch - Инфовотч 1117 28
Luxms 105 25
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 354 25
Diasoft - Диасофт 1067 23
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 19
Rimini Street 77 19
Программный продукт ГК 79 19
9136 8
Dynatrace 58 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5344 6
SAP SE 5474 6
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 244 6
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 5
Oracle Corporation 6914 5
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 136 5
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 296 5
Терн ГК - Tern Group 79 4
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 89 4
Veeam Software 329 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1084 4
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 265 4
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 419 4
Biocad - Биокад 88 4
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech 70 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 237 3
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 171 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 671 3
GridGain Systems - Гридгаин Рус 29 3
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 3
Фабрика Юзабилити - Fabuza 6 3
MIND Software - Майнд Софт 52 3
Kaiten - Кайтен Софтвер 27 3
Samsung Electronics 10751 3
APIBank - ЦБП - Цифровые банковские платформы 21 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 84
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 521 56
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 675 54
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 686 46
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 200 46
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1823 41
МКБ - Московский кредитный банк 624 38
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 221 33
Сургутнефтегаз - СНГ 281 32
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 32
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 540 32
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8354 31
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 586 31
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 200 28
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 28
Лента - Сеть розничной торговли 2305 27
Комус 106 26
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 265 26
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1149 26
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1141 26
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 390 25
36,6 - аптечная сеть 93 25
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 55 25
ОМК - Объединенная металлургическая компания 227 25
МОСГАЗ 45 24
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 572 24
Zenden Group - Дом одежды 65 23
НСПК - Национальная система платежных карт 910 23
Почта России ПАО 2273 21
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 21
X5 Group - Перекрёсток 616 19
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 139 19
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 106 19
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 575 17
РЖД - Российские железные дороги 2024 15
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 280 15
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 13
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 286 12
Альфа-Капитал УК 141 11
Фаберлик - Faberlic 99 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13102 37
Федеральное казначейство России 1884 30
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3294 21
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5369 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2215 6
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 69 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 274 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 308 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5111 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3550 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2832 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 378 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3168 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3588 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 444 2
Роскачество - Российская система качества 43 2
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Петербургский метрополитен ГУП 145 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 372 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
НПС НП - Национальный платежный совет 29 1
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 162 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 192 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 47 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3437 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3486 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6371 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3130 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1186 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1912 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 338 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 219 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 393 5
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 4
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 1
Apache Software Foundation - ASF 224 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 50 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74368 78
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58035 76
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23501 68
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5937 61
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1051 55
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34268 55
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32340 40
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2550 38
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4709 35
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5336 35
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1677 33
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1405 30
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1568 30
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 753 30
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7497 29
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8256 28
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2869 28
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 74 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23189 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17296 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19120 23
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 701 20
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13165 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13371 14
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 680 14
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6986 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11567 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10194 12
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12172 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32128 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7401 12
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4551 11
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7743 11
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3436 10
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4482 10
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 556 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6043 9
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3495 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2900 8
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1898 8
ПравоТех АО - Manage.one 38 28
UseTech - UseBus 31 28
Luxms BI 105 25
Московская Биржа - Финуслуги 61 25
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 485 24
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1579 5
Linux OS 11080 5
FlexSoft - FXL Платформа 63 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5970 4
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 16 3
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 99 3
OTP Group - ОТП Банк - Touch Bank 41 3
Lex Borealis - Doczilla 19 3
Microsoft Office 4019 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 867 3
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 405 2
Jenkins 52 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 226 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2124 2
Asana - приложение для управления проектами в командах 29 2
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 265 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 72 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 159 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 129 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 2
InfoWatch Data Discovery - InfoWatch Data Control - InfoWatch Data Explorer - InfoWatch Data Access Tracker - DCAP-система 12 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 252 2
Banki.shop 2 2
Dell Looking Glass 22 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 996 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1058 2
Google Android 14870 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 824 2
Microsoft Dynamics 365 138 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1564 2
InfoWatch Traffic Monitor - InfoWatch TM - IWTM - DLP-система 217 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 531 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 2
Directum Ario 44 2
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 435 1
Натрусов Артем 312 53
Тараторин Александр 58 43
Фокин Валерий 48 39
Меденцев Константин 102 39
Воронин Павел 184 39
Шадаев Максут 1163 35
Лагунов Андрей 43 34
Гимранов Ринат 126 32
Бурилов Андрей 117 32
Копысов Виталий 64 32
Сотин Денис 216 32
Сологуб Денис 75 31
Галкин Николай 129 28
Кирьянова Александра 160 28
Шинкарев Александр 33 28
Истомин Константин 58 28
Амалицкая Маргарита 31 28
Чернышев Андрей 70 28
Ерошкин Павел 35 28
Микрюков Валерий 28 28
Михалев Евгений 96 27
Сирота Юрий 67 26
Дмитриев Андрей 47 25
Алешкин Сергей 65 25
Козак Николай 195 24
Дорофеев Дмитрий 31 24
Ульихин Павел 36 24
Сафрыгин Егор 38 24
Сыцко Дмитрий 27 24
Мартынов Павел 28 24
Новоселов Иван 36 24
Ефёров Алексей 44 24
Полянская Нина 24 24
Тютюнник Александр 43 24
Голощапова Ирина 25 24
Белоусов Максим 109 24
Пчелин Юрий 40 23
Руднева Валентина 26 23
Шанина Ирина 27 23
Саратовский Николай 25 23
Россия - РФ - Российская федерация 159276 80
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46273 51
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14569 15
Европа 24718 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18891 11
Казахстан - Республика 5865 6
Украина 7829 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 898 5
Беларусь - Белоруссия 6103 4
Грузия 1295 4
Монголия 369 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53669 3
Земля - планета Солнечной системы 10715 2
Европа Восточная 3124 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 511 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2722 2
Россия - УФО - Тюменская область 1300 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3259 2
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 253 1
Аргентина - Аргентинская Республика 601 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 85 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 136 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала - Махачкалинская городская агломерация 262 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 91 1
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 122 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18456 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3289 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1191 1
Азия - Азиатский регион 5789 1
Финляндия - Финляндская Республика 3662 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8267 1
Индия - Bharat 5746 1
Германия - Федеративная Республика 12978 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1081 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1467 1
Россия - СФО - Новосибирск 4729 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3443 1
Китай - Тайвань 4156 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2165 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1723 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6319 78
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51589 76
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55362 53
Экономический эффект 1225 35
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15341 34
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26182 32
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 272 32
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 490 27
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10601 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5368 21
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5930 16
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17519 16
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3746 12
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10825 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5996 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11847 10
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1379 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20537 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2825 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 6285 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3425 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3289 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4283 6
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1971 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7005 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8269 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7405 5
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11483 4
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7332 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8250 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2083 4
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8575 4
Аудит - аудиторский услуги 3155 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6725 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1574 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6809 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1080 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6367 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5358 3
Автокод (портал) 39 1
Forbes - Форбс 938 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11458 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1095 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
CNews Инновация года - награда 134 48
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 26
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3783 8
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 74 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 82 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 356 2
Gartner - Гартнер 3626 2
S&P 500 562 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 798 1
Moody's Investors Service 136 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
Forrester Research 830 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 103 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1224 50
CNews FORUM Кейсы 281 49
CNews AWARDS - награда 558 28
CNews Баттл 71 19
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2152 16
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2602 1
Docflow 147 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 183 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423860, в очереди разбора - 727073.
Создано именных указателей - 191307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240